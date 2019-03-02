FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1054

Alexey:
А не кто и не говорил, что рынок будет нам поигрывать

легализировали короче, Bicus возможно знает о чем я.

 

Допустим, 2 счета в 1000$, один на 4-х знаке, второй на 5-и.

И там и там открыли по одному sell-ордеру в 0.1 лота. Через какое-то время цена прошла 20 пунктов на 4-х и 200 пунктов на 5-и знаке.

В первом случае убыток 20$ и во втором случае 20$.

В первом случае спред 2 пункта (или 2$) , во втором случае 20 пунктов (или 2$).

В первом случае потеря в 2% и во втором случае потеря в 2%

 

В ЧЕМ РАЗНИЦА в плане торговли????  

 
Bicus:

пример в теории верный, на практике -нет, ответил на предыдущей странице

возможно я не прав.

Bicus:

в том что ты на одном из этих счетов, ордер откроешь уже с убытком до 1-1,5 пункта больше чем на другом и закроешься также но про профит и меньше. не веришь?
 

Не, я под столом...

)))

Продолжайте отжигать. 

 
Разница будет только в том случае, если заходить лошадиными лотами и ловить блох в пару пунктов.
Bicus:
Разница будет только в том случае, если заходить лошадиными лотами и ловить блох в пару пунктов.

так я и думал. на рынке давно, а стратегия как у младенца, и профита только на коньяк. себя узнаешь:

 
wild_hedgehog:
(10:26:00 AM) Support: Здравствуйте! Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! Мы готовы ответить на все Ваши вопросы. Задавайте!
(10:27:07 AM) Valeriy: добрый день, завел 2 демо счета . классик и есн, по спредам заявлено что у класик спред больше
(10:27:11 AM) *** Lisa has joined the chat ***
(10:27:13 AM) Valeriy: по факту на оборот
(10:27:54 AM) Lisa: Здравствуйте!
(10:29:46 AM) Valeriy: уточнить вопрос?
(10:31:22 AM) Lisa: Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в таблице спредов указаны средние значения, которые могут зависеть от различных ситуаций на рынке
(10:31:36 AM) Lisa: Уточните, пожалуйста, номера Ваших счетов
(10:31:55 AM) Valeriy: ситуация на рынке в одно и то же время на разных счетах одинаковая
(10:34:28 AM) Valeriy: очень не удобно искать номер в кабинете
(10:35:35 AM) Lisa: Спасибо за Ваш комментарий, мы обязательно его учтем
(10:38:22 AM) Lisa: Что касается ситуации со счетами, мы уточнили данный вопрос и хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что спред на ECN отображается во фракционных пунктах, а на Classic - в стандартных. На ECN спред меньше, как и заявлено в торговых условиях
(10:39:46 AM) Valeriy: в чем рзница между фракционными и стандартными? впервые такое слышу
(10:43:28 AM) Lisa: Разница в количестве знаков после запятой. Для Классического счета 4 знака после запятой, для ECN - 5 знаков после запятой
19 пунктов, все равно меньше
 
_new-rena:
только спред сжимается и разжимается не в нашу пользу)))
Да еще, спред для чего им сокращать, чтобы сократить выплаты, по рефбеку, меньше спред, меньше и рефбек. Выплаты по партнерской программе у них запланированы, примерно средний процент, если процент достигает определенного уровня, спред сокращается и выплаты становятся меньше.
Alexey:
Да еще, спред для чего им сокращать, чтобы сократить выплаты, по рефбеку, меньше спред, меньше и рефбек. Выплаты по партнерской программе у них запланированы, примерно средний процент, если процент достигает определенного уровня, спред сокращается и выплаты становятся меньше.
в этом то и беда. мне нужно чтобы дц был в России и похоже что исключительно 4-х знак с фиксированным спредом.
