FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1056

Новый комментарий
 
wild_hedgehog:
на оборот, в основном все положительные от самих же дц (пост выше) 90%, 5 % от трейдеров которые слили и ищат вину в других и 5% которые и надо брать во внимание, к примеру найти плохие отзывы о робофорексе практически не возможно за исключением сайта антиробофорекса.
Надо же даже, сайт создали
 
Alexey:
Надо же даже, сайт создали
ага, негативные отзывы вне сайта чистят
 
wild_hedgehog:
ага, негативные отзывы вне сайта чистят
случаем сайта АнтиДукас не имеется? :-D ато уже сомневаюсь можно ли им свой миллион доверить :-D
 
lactone:
Айдлер, скажи что это за чудо-дивер юзаешь?)))
дык дивер на недельках - повод задумться. вон фунтяра отрисовал и опнулся. обычный макд, перенастраивть мне лень, как ты понимаешь.
 
iIDLERr:
дык дивер на недельках - повод задумться. вон фунтяра отрисовал и опнулся. обычный макд, перенастраивть мне лень, как ты понимаешь.
занятно смотреть как ренд  в космос улетел, раньше 14,000 даже и думать нечего о продажах
 
Spekul:
занятно смотреть как ренд  в космос улетел, раньше 14,000 даже и думать нечего о продажах
Исторический минимум - 13,84 рэнда за $1.
 
Spekul:
занятно смотреть как ренд  в космос улетел, раньше 14,000 даже и думать нечего о продажах
раз проехал, раз обосрался. очень хотелось встать в позу на годик. свопы уж больно хороши. и делать ничего не надо.
 
вааще, глобально гнобление рэнда непонятно. они папуасы, конечно, но через рэнд выход на всю черную Африку.
 
iIDLERr:
вааще, глобально гнобление рэнда не понятно. они папуасы, конечно, но через рэнд выход на всю черную Африку.
так пока бакс растет, вряд ли он глобально будет укрепятся, а папуасам тем более лучше иметь очень дешевую валюту
 
mmmoguschiy:
случаем сайта АнтиДукас не имеется? :-D ато уже сомневаюсь можно ли им свой миллион доверить :-D
не слышал о таком, поищи)) антиробофорекс тоже с фильтром читать надо, но там красиво расписано как нас шпокают дц ))
1...104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063...2119
Новый комментарий