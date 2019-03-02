FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1056
на оборот, в основном все положительные от самих же дц (пост выше) 90%, 5 % от трейдеров которые слили и ищат вину в других и 5% которые и надо брать во внимание, к примеру найти плохие отзывы о робофорексе практически не возможно за исключением сайта антиробофорекса.
Надо же даже, сайт создали
ага, негативные отзывы вне сайта чистят
Айдлер, скажи что это за чудо-дивер юзаешь?)))
дык дивер на недельках - повод задумться. вон фунтяра отрисовал и опнулся. обычный макд, перенастраивть мне лень, как ты понимаешь.
занятно смотреть как ренд в космос улетел, раньше 14,000 даже и думать нечего о продажах
вааще, глобально гнобление рэнда не понятно. они папуасы, конечно, но через рэнд выход на всю черную Африку.
случаем сайта АнтиДукас не имеется? :-D ато уже сомневаюсь можно ли им свой миллион доверить :-D