FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1049
время и нагрузка отсутствует напрочь.
чего загадочного! все продано, а фунт куплен, нашли лысого
ага, нашли, лысого...
а чем не нравится текущая ситуация: лунь продан 5 ордеров в сделке, ена продана 5 ордеров в сделке, фунт куплен и евра продана (все сделки здесь выложены)
че не так?
евра продана, фунт продан. стратегия по индексам (не очень, да?)
евра продана, стратегия по текущей ситуации (более приличный результат))):
ага, нашли, лысого...
= Нет торговли(закрыто)
а вам не без разницы ли, какие они?
хоть от лысого, хоть от лохматого?
своё кажи, критик ...)))
У меня пока застой, похвастать не чем!
Вчера малость торгану и испугалси
то есть открытых нет? Я же открытые показал. Маржа скока, просадка? Соотношение обоих относительно депо сколько(?) - это даже гораздо важнее чтобы получить больше профита, чем сам размер профита.
К примеру, у меня по второй стратегии маржа 5%, просадка 1-2%, что означает наличие возможности увеличения маржи до 50% (к примеру) и увеличения профита в 10 раз, причем не потея. При этом возможный убыток также может составить 10-20%