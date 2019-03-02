FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1049

_new-rena:
время и нагрузка отсутствует напрочь.
 = Нет торговли(закрыто)
 
Alexey:
чего загадочного! все продано, а фунт куплен, нашли лысого

ага, нашли, лысого...

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1039

[Удален]  
Lesorub:

а чем не нравится текущая ситуация: лунь продан 5 ордеров в сделке, ена продана 5 ордеров в сделке, фунт куплен и евра продана (все сделки здесь выложены)

че не так?

евра продана, фунт продан. стратегия по индексам (не очень, да?)

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
2015.03.12 14:11:36buy0.01eurgbp0.70980.00000.0000 0.71200.000.00-0.033.26
2015.03.12 15:03:30sell0.01gbpchf1.49680.00000.0000 1.49540.000.00-0.041.39
2015.03.12 15:19:48sell0.01gbpcad1.89210.00000.0000 1.89100.000.000.010.86
2015.03.12 19:04:21sell0.01gbpusd1.48840.00000.0000 1.48550.000.00-0.032.90
2015.03.13 00:37:46buy0.01eurjpy128.870.000.00 128.470.000.000.00-3.29
2015.03.13 00:52:11buy0.01chfjpy121.270.000.00 120.410.000.000.00-7.08
2015.03.13 02:28:34sell0.01eurnzd1.43580.00000.0000 1.43700.000.000.00-0.88
2015.03.13 04:18:14sell0.01eurusd1.06130.00000.0000 1.05770.000.000.003.60
2015.03.13 04:31:40buy0.01usdchf1.00490.00000.0000 1.00620.000.000.001.29
2015.03.13 05:00:23buy0.01nzdchf0.74330.00000.0000 0.74030.000.000.00-2.98
2015.03.13 05:32:35buy0.01nzdcad0.94000.00000.0000 0.93680.000.000.00-2.51
2015.03.13 05:43:24sell0.01audnzd1.04040.00000.0000 1.04280.000.000.00-1.77
2015.03.13 05:44:08sell0.01audusd0.76870.00000.0000 0.76770.000.000.001.00
2015.03.13 06:17:27buy0.01gbpaud1.93760.00000.0000 1.93470.000.000.00-2.23
2015.03.13 06:45:07sell0.01nzdusd0.73670.00000.0000 0.73650.000.000.000.20
2015.03.13 08:02:41sell0.01nzdjpy89.460.000.00 89.480.000.000.00-0.16


евра продана, стратегия по текущей ситуации (более приличный результат))):

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
2015.03.13 04:26:06buy0.02eurusd1.06100.00000.0000 1.05760.000.000.00-6.80
2015.03.13 07:00:05sell0.02eurusd1.06040.00000.0000 1.05770.000.000.005.40
2015.03.13 07:00:07sell0.02eurusd1.06050.00000.0000 1.05770.000.000.005.60
 
Lesorub:

ага, нашли, лысого...

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1039

Замаскировались как! я думал у вас там рыночные ордера
[Удален]  
21april:
 = Нет торговли(закрыто)
ну как сказать (выше)
[Удален]  
Alexey:
Замаскировались как! я думал у вас там рыночные ордера
своё кажи, критик ...)))
 
Alexey:
Замаскировались как! я думал у вас там рыночные ордера

а вам не без разницы ли, какие они?

хоть от лысого, хоть от лохматого?

 
_new-rena:
своё кажи, критик ...)))

У меня пока застой, похвастать не чем!

Вчера малость торгану и испугалси

 
Lesorub:

а вам не без разницы ли, какие они?

хоть от лысого, хоть от лохматого?

Без разницы! Просто было бы, без белых халатиков, было бы и без акцента на белые халатики
[Удален]  
Alexey:

У меня пока застой, похвастать не чем!

Вчера малость торгану и испугалси

то есть открытых нет? Я же открытые показал. Маржа скока, просадка? Соотношение обоих относительно депо сколько(?) - это даже гораздо важнее чтобы получить больше профита, чем сам размер профита.

К примеру, у меня по второй стратегии маржа 5%, просадка 1-2%, что означает наличие возможности увеличения маржи до 50% (к примеру) и увеличения профита в 10 раз, причем не потея. При этом возможный убыток также может составить 10-20%

