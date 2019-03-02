FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1058
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто торгует думаю продали, я их не спрашивал)
Была мысля о коррекции к 63.
Что_то молчит stranger: ,,,Может задумал что?
Это правильно, только вчера хотел долиться немного в селл по фунту, а с этими переездами все про....
Стрэнж, я ж тебю стока лет знаю. помню, как ты по пилотам торговал. и периоды любви к дедушке... я тебе говорю охренитительно профессионально: нет смысла в опционах. их придумали шибко умные аналитеги, которые ни одной своей копейкой не рискнули. зато мозги можно дрочить руководству. Миф как-то умно сказал, что ,типа, денежка знает, куды придет. мы тут в нашей тусовке пробуем дифуры всякие нелинейные. ну и фьючи.....
Я успел на 1.5000 добавить. ))
А чего постфакт? Можно было и с народом поделиться...
Народу надо строго показывать постфактум, тогда в ветке не удет криков два дня, что не туда.
Так постфакт, можно говорить и показывать что угодно, смысл?
Только прогнозы! всё остальное ересь!
На дыбу еретиков!!!!
Так постфакт, можно говорить и показывать что угодно, смысл?
Только прогнозы! всё остальное ересь!
Два ленивых еврея. я б не поставил, но моя цифра 0.8 озвучена.
http://www.youtube.com/watch?v=41gAzN4Yg3M
ну и так, прикольненько.