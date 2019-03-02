FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1058

stranger:

Кто торгует думаю продали, я их не спрашивал)

Была мысля о коррекции к 63. 

Стрэнж, я ж тебю стока лет знаю. помню, как ты по пилотам торговал. и периоды любви к дедушке... я тебе говорю охренитительно профессионально: нет смысла в опционах. их придумали шибко умные аналитеги, которые ни одной своей копейкой не рискнули. зато мозги можно дрочить руководству. Миф как-то умно сказал, что ,типа, денежка знает, куды придет. мы тут в нашей тусовке пробуем дифуры всякие нелинейные. ну и фьючи.....
Что_то молчит stranger:   ,,,Может задумал что?
 
azfaraon:
так что там с цифрой, что рулит рынком?
 
stranger:
Это правильно, только вчера хотел долиться немного в селл по фунту, а с этими переездами все про....
Я успел на 1.5000 добавить. ))
 
iIDLERr:
Он уже "охренитительно профессионально" отвечал, что не торгует опционами. )))
 
tol64:
А чего постфакт? Можно было и с народом поделиться...
 
chepikds:
Народу надо строго показывать постфактум, тогда в ветке не удет криков два дня, что не туда.
 
stranger:
Так постфакт, можно говорить и показывать что угодно, смысл?

Только прогнозы! всё остальное ересь!

На дыбу еретиков!!!!

 
chepikds:

Только прогнозы! всё остальное ересь!

Что хочу то и показываю)
 

Два ленивых еврея. я б не поставил, но моя цифра 0.8 озвучена.

