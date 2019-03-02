FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1045
На евре началась коррекция с отрицательной дельтой ))) Будут качелями пробиваться вниз ))) Пипсари пришел ваш звездный час ))) Всем у кого нет подходящего советника или вразумительной стратегии на этот случай рекомендую залезть на забор )))
да все уже почти вышли на коррекцию. вроде как фунт тож направился. в течении 15-ти минут не продолжит атаку паритета, значит скорее всего усё.
Это была ангуляция ))) Не путай )))
день шпоканья..
и фунтобайщиков на 160 п. и фунтоселлщиков на 130 п.
тренируем трейдерские ойры:
Доброго вечера ..Могу сказать по фунту что вижу рост макс 1,4905-10 и опять падение к 1,4830-40 и вот оттуда уже опять рост ,но уже побольше
Каким оком видите? Может он скорее, сразу 4830 уйдет
ну так практически вырос уже )))