FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1045

Новый комментарий
 
На евре началась коррекция с отрицательной дельтой ))) Будут качелями пробиваться вниз ))) Пипсари пришел ваш звездный час ))) Всем у кого нет подходящего советника или вразумительной стратегии на этот случай рекомендую залезть на забор )))
[Удален]  
artikul:
На евре началась коррекция с отрицательной дельтой ))) Будут качелями пробиваться вниз ))) Пипсари пришел ваш звездный час ))) Всем у кого нет подходящего советника или вразумительной стратегии на этот случай рекомендую залезть на забор )))
да все уже почти вышли на коррекцию. вроде как фунт тож направился. в течении 15-ти минут не продолжит атаку паритета, значит скорее всего усё.
 
_new-rena:
да все уже почти вышли на коррекцию. вроде как фунт тож направился. в течении 15-ти минут не продолжит атаку паритета, значит скорее всего усё.
Это была ангуляция ))) Не путай )))
[Удален]  
artikul:
Это была ангуляция ))) Не путай )))
помню) и поентому аут, ушёл спать, т.к. деревни не имею))).
 
Lesorub:

день шпоканья..

и фунтобайщиков на 160 п. и фунтоселлщиков на 130 п.

тренируем трейдерские ойры:


Дождались!
 
artikul:
На евре началась коррекция с отрицательной дельтой ))) Будут качелями пробиваться вниз ))) Пипсари пришел ваш звездный час ))) Всем у кого нет подходящего советника или вразумительной стратегии на этот случай рекомендую залезть на забор )))
Это больше похоже на разворот, покупки пока держатся, похоже не пойдет на 0.8
[Удален]  
Доброго вечера ..Могу сказать по фунту что вижу рост макс 1,4905-10 и опять падение к 1,4830-40 и вот оттуда уже опять рост ,но уже побольше  ,но сильный уровень 1,5050-70 ..Я работаю с силой рынка .буду смотреть РСИ(свой)
 
azfaraon:
Доброго вечера ..Могу сказать по фунту что вижу рост макс 1,4905-10 и опять падение к 1,4830-40 и вот оттуда уже опять рост ,но уже побольше
Каким оком видите? Может он скорее, сразу 4830 уйдет
[Удален]  
Alexey:
Каким оком видите? Может он скорее, сразу 4830 уйдет
ну так практически вырос уже )))
 
azfaraon:
ну так практически вырос уже )))
Ах! чуток не дорос
1...103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052...2119
Новый комментарий