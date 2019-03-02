FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1044
фунтярские путоколы...
последний брызг:
то что не пошло в печать. =)
на сегодня смотрим 4843.
горе от ума...
доделлл))) не охота в разных дц рыться, на реал готовлю ужо....
день шпоканья..
и фунтобайщиков на 160 п. и фунтоселлщиков на 130 п.
тренируем трейдерские ойры:
мартина развернул.... или вертолёт или нервы.
Коляна знаю, других знаю, че за Мартин?
Америкос чели какой?
завтра новостной день.
наверное амебрикос, фрукт короче говоря)
