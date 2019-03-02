FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1044

фунтярские путоколы...

последний брызг:


[Удален]  
угу, продаём пока, в полный рост) как говорится, сигнал в полном расцвете сил)
[Удален]  

то что не пошло в печать. =)

на сегодня смотрим 4843.

 

[Удален]  
горе от ума...      
доделлл))) не охота в разных дц рыться, на реал готовлю ужо....
 
день шпоканья..

и фунтобайщиков на 160 п. и фунтоселлщиков на 130 п.

тренируем трейдерские ойры:


[Удален]  
мартина развернул.... или вертолёт или нервы.
 
Осторожней. Может ещё до 1.46 дойти. ))
 
Коляна знаю, других знаю, че за Мартин?

Америкос чели какой?

[Удален]  
завтра новостной день.

наверное амебрикос, фрукт короче говоря)

 
Хороший друг казино)
