FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1046
Ах! чуток не дорос
Вырастет не сомневайтесь ...Вот смотрю я и странность есть по фунту для меня ...что-то мне не нравиться .конечно возможно что еще раз после 1,4830 поднимуться к 1,4940-60 ,но дальше сложно ...Светит мне уровень 1,4730-40..Вот с этого уровня к 1,5050-70 и уже потом 1,4640-60
так какая цифра рулит рынком?
с примерчиком, если можно...
лунь седня отожжет...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1042
колопуты скоро родятся в бюллютне, сравним уровни по палкам:
и путокольный фунт:
а чо так далеко тейки тогда, тут всего то 5025...?
Смысл в числа(даты) добавляет человек, такое бывает при совпадении... И ничего более)
(Говорят: Печальна учесть сырьевиков)
и что характерно - наложи эти уровни на график цены вчерашнего дня ...........................
заметишь что не врут, правильно отчитались)