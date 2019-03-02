FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1046

Alexey:
Ах! чуток не дорос
Вырастет не сомневайтесь ...Вот смотрю я  и странность есть по фунту  для меня ...что-то мне не нравиться .конечно возможно что еще раз после 1,4830 поднимуться к 1,4940-60 ,но дальше сложно ...Светит мне уровень 1,4730-40..Вот с этого уровня к 1,5050-70 и уже потом 1,4640-60
 
azfaraon:
Вырастет не сомневайтесь ...Вот смотрю я  и странность есть по фунту  для меня ...что-то мне не нравиться .конечно возможно что еще раз после 1,4830 поднимуться к 1,4940-60 ,но дальше сложно ...Светит мне уровень 1,4730-40..Вот с этого уровня к 1,5050-70 и уже потом 1,4640-60

так какая цифра рулит рынком?

с примерчиком, если можно...

 

лунь седня отожжет...

колопуты скоро родятся в бюллютне, сравним уровни по палкам:

в пятницу 13 типа так...


 

и путокольный фунт:


Lesorub:

и путокольный фунт:

а чо так далеко тейки тогда, тут всего то 5025...?
Рисунки это хорошо ...Так какой уровень будет первым? 1,5025 или 1,4720?
_new-rena:
а чо так далеко тейки тогда, тут всего то 5025...?
Его уровень 1,53 с копейкми  явижу только после 1,4720 возможным .Вот он и держит я так думаю..Если сначало рост рассматривать то выше 1,4970 я не вижу 
 
Lesorub:

колопуты скоро родятся в бюллютне, сравним уровни по палкам:

в пятницу 13 типа так...


Смысл в числа(даты) добавляет человек, такое бывает при совпадении... И ничего более) 

(Говорят: Печальна учесть сырьевиков) 

Lesorub:

и путокольный фунт:

и что характерно - наложи эти уровни на график цены вчерашнего дня ...........................

заметишь что не врут, правильно отчитались)

