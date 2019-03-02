FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1048

chepikds:

Сегодня потрясёт!:


не, седня только связь у Стренжа на модеме екнет...

а здесь посильнее будет:

и лунь на седня:


 
я тут бухаю всю неделю... позырил с пьяных глаз... ну и как ожидалось, усе униз. правда, по рэнду вышибло - ждем нового захода. всяким Стрэнжам рекомендую пересмотреть свое отношение к опционам. нет там ничего.
Lesorub:

Илья, научись торговать текущую ситуацию, ей богу. Я давно уже просаду более 1-2% не видел, хоть и в залоге 5% от депо.... Прогноз - это как по НЗДе ладошкой гладить...
 
_new-rena:
а чем не нравится текущая ситуация: лунь продан 5 ордеров в сделке, ена продана 5 ордеров в сделке, фунт куплен и евра продана (все сделки здесь выложены)

че не так?

 
chepikds:

Сегодня потрясёт!:


Куда по трясет, верх или вниз?
 
Lesorub:

Фунт остался
 
Lesorub:

Время + нагрузка = Страх
 
Alexey:
загадочно написано...
 
Lesorub:
чего загадочного! все продано, а фунт куплен, нашли лысого
21april:
Время + нагрузка = Страх
время и нагрузка отсутствует напрочь.
