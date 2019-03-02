FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 522

21april:
Всех поздравляю с продажей и покупкой фунта! )
Stranger не продавал, для него 100пп на 4-знаке не движение;)
 
Lesorub:

пожалуй, куплю...


такая же фигня, 2 отложки уже зацепило, ещё одна осталась 7410.

Успеха нам!)

 
Ishim:
опять советует (хоть в лоб хоть по лбу - всё бестолку, беспредметный разговор - щас какое нить кино поищу))))))
Утконосы чего такие бестолковые у тебя?)))
 

Продажи по EUR/USD закрою. Что касается GBP/USD пусть к нулю поближе подберется, так как сильного пути в низ больше не будет. 

 
Olegts:
Stranger не продавал, для него 100пп на 4-знаке не движение;)

Да его только больные продавали)

Тут же политика какая? оооо, я поймал 50 пипок в селл!!!!!!!!! И муйня что я простал три фигуры в бай)))) 

 
chepikds:

такая же фигня, 2 отложки уже зацепило, ещё одна осталась 7410.

Успеха нам!)



 
Lesorub:
 
Olegts:
Stranger не продавал, для него 100пп на 4-знаке не движение;)
Чту, чту ЕГО, а ЕМУ пох, все ругается и ругается(
 
chepikds:
На РБК сказали - евро можно продавать до 11.
 
Spekul:

похожая ситуация сейчас на золоте происходит, его выкупают активно по 1257-55 уже вторую неделю, так что на нонках можем уйти к 1312, первая цель, поглядим

спрыгнул?

