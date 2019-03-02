FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 522
Всех поздравляю с продажей и покупкой фунта! )
пожалуй, куплю...
такая же фигня, 2 отложки уже зацепило, ещё одна осталась 7410.
Успеха нам!)
опять советует (хоть в лоб хоть по лбу - всё бестолку, беспредметный разговор - щас какое нить кино поищу))))))
Продажи по EUR/USD закрою. Что касается GBP/USD пусть к нулю поближе подберется, так как сильного пути в низ больше не будет.
Stranger не продавал, для него 100пп на 4-знаке не движение;)
Да его только больные продавали)
Тут же политика какая? оооо, я поймал 50 пипок в селл!!!!!!!!! И муйня что я простал три фигуры в бай))))
похожая ситуация сейчас на золоте происходит, его выкупают активно по 1257-55 уже вторую неделю, так что на нонках можем уйти к 1312, первая цель, поглядим
спрыгнул?
