FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1050
то есть открытых нет? Я же открытые показал. Маржа скока, просадка? Соотношение обоих относительно депо сколько(?) - это даже гораздо важнее чтобы больше профита, чем сам размер профита.
К примеру, у меня по второй стратегии маржа 5%, просадка 1-2%, что означает возможность увеличения маржи до 50% (к примеру) и увеличения профита в 10 раз, причем не потея.
Куда по трясет, верх или вниз?
По разному, я ткнул пару отложек и не дёргаюсь...
лунь 2760 - селл лимит, профит 2600.
eurgbp 7125, 7135 селл лимиты, профит 71000
Уважаемые трейдеры, ну может кто-нибудь объяснить следующий ситуэйшн:
ордера открываются одновременно на 2-х разных счетах (4-х (фиксированный спред) и 5-знак(плавающий спред)), на одном счете один финансовый результат, на другом абсолютно другой (5-знак) - более чем в 2 раза меньше
сразу скажу - байка тут не при чем. запускался чуток в разное время, это не суть.
Евробакс, покупка с текущих, цель на сегодня 1.0800, стоп - под сегодняшний лоу. Уверенности нет, 50/50.
Я давно уже просаду более 1-2% не видел, хоть и в залоге 5% от депо....
))))
спред, у ч-х и 5-и знака может быть в момент сделки к примеру 5 , но у пятизнака это 50 у четырехзнака 5
уже выяснял у дц спреды даже по разному называются, щас попробую их ответ найти
