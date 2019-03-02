FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1050

_new-rena:

то есть открытых нет? Я же открытые показал. Маржа скока, просадка? Соотношение обоих относительно депо сколько(?) - это даже гораздо важнее чтобы больше профита, чем сам размер профита.

К примеру, у меня по второй стратегии маржа 5%, просадка 1-2%, что означает возможность увеличения маржи до 50% (к примеру) и увеличения профита в 10 раз, причем не потея.

Открытых нет пока. Говорю труханул, от резких колебаний. Да и чего сидеть с такой кипой
 
Alexey:
Куда по трясет, верх или вниз?

По разному, я ткнул пару отложек и не дёргаюсь...

лунь 2760 - селл лимит, профит 2600.

eurgbp 7125, 7135 селл лимиты, профит 71000

 
Евробакс, покупка с текущих, цель на сегодня 1.0800, стоп - под сегодняшний лоу. Уверенности нет, 50/50.
Уважаемые трейдеры, ну может кто-нибудь объяснить следующий ситуэйшн:

ордера открываются одновременно на 2-х разных счетах (4-х (фиксированный спред) и 5-знак(плавающий спред)), на одном счете один финансовый результат, на другом абсолютно другой (5-знак) - более чем в 2 раза меньше

сразу скажу - байка тут не при чем. запускался чуток в разное время, это не суть.

 
chepikds:
С покупкой у меня тоже уверенности нет, но на 1.0800 придет
 
_new-rena:
 Я давно уже просаду более 1-2% не видел, хоть и в залоге 5% от депо.... 

))))

Ага. Только слив недавний был. А так да, просадки нет. 

Bicus:

))))

учись пока учат) трындеть мы все умеем. если не знаешь, что такое демо и что такое реал, то изучай пока... только не надо рассказывать про пересиживание и прикрываться словом "блохоловство".
 
_new-rena:

Уважаемые трейдеры, ну может кто-нибудь объяснить следующий ситуэйшн:

спред, у ч-х и 5-и знака может быть в момент сделки к примеру 5 , но у пятизнака это 50 у четырехзнака 5

уже выяснял у дц спреды даже по разному называются, щас попробую их ответ найти

wild_hedgehog:
короче спред. вон как нас имеют значит....
 
_new-rena:

Уважаемые трейдеры, ну может кто-нибудь объяснить следующий ситуэйшн:

На 5 знаке спред плавающий в некоторые интересные моменты, он увеличивается, особенно в моменты открытия ордеров, иногда может и бидом верх пойти, а аске останется в низу, чтоб продажи не открывались. Такое один раз видел правда на фиксированном спреде, но сделал вид, что не заметил, потому что ну руку
