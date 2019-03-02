FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1052

_new-rena:
 нету у меня граблей. одну прогу делаю и давно уже готовлю к реалу 

Да ты уже который год что-то делаешь, наскучил уже всем. Результат уже давай в мониторинге. Всем форумом поржем.

[Удален]  
chepikds:
В пещеру, азы изучать!
дааа, связался я с 5-знаком, недавно)))) там точно только длинные позы с просадой и пересиживанием только спасут.
[Удален]  
Bicus:

ну я же не ты, некогда мне ржать.
 
_new-rena:
Капец какой.... В плане торговли вообще нет разницы, 4-х знак это или 5-и.
 
_new-rena:
Для тебя, 3-х знак, самое то!
 
Bicus:
Спред не зависит от того 4-х знак это или 5-к.
если не зависит, то он может быть и в 100 000 однако границы, у него тоже есть, по евре 20 пунктов не более на 5ке, на четверке 2 пункта
[Удален]  
chepikds:
просадка будет больше, не потянет.
 
chepikds:
А где сейчас есть 3х?
 
Alexey:
если не зависит, то он может быть и в 100 000 однако границы, у него тоже есть, по евре 20 пунктов не более на 5ке, на четверке 2 пункта

Я хренею от вас, ребята. 20 пунктов на 5-и знаке это то же самое, что 2 пункта на 4-х.

[Удален]  
Bicus:
Капец какой.... В плане торговли вообще нет разницы, 4-х знак это или 5-и.
если с выхлопом 5% в год, то целиком и полностью согласен
