FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1052
нету у меня граблей. одну прогу делаю и давно уже готовлю к реалу
Да ты уже который год что-то делаешь, наскучил уже всем. Результат уже давай в мониторинге. Всем форумом поржем.
))))
В пещеру, азы изучать!
дааа, связался я с 5-знаком, недавно)))) там точно только длинные позы с просадой и пересиживанием только спасут.
Спред не зависит от того 4-х знак это или 5-к.
Для тебя, 3-х знак, самое то!
если не зависит, то он может быть и в 100 000 однако границы, у него тоже есть, по евре 20 пунктов не более на 5ке, на четверке 2 пункта
Я хренею от вас, ребята. 20 пунктов на 5-и знаке это то же самое, что 2 пункта на 4-х.
))))
Капец какой.... В плане торговли вообще нет разницы, 4-х знак это или 5-и.