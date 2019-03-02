FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1057
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И о чем тут было два дня трындеть, я про фунт.
Илья, ты понял что это все тебе приснилось?)
Исторический минимум - 13,84 рэнда за $1.
И о чем тут было два дня трындеть, я про фунт.
подумешь, 2 дня. я вааще неделями бухаю. меньше клаву лабаешь- больше профит.
И о чем тут было два дня трындеть, я про фунт.
дивера обсасываем...
дивера обсасываем...
Это правильно, только вчера хотел долиться немного в селл по фунту, а с этими переездами все про....
а чего с твоими опционщиками? дружно продали? я ж писал с прошлого года - это гуано никто надолго не купит.
Кто торгует думаю продали, я их не спрашивал)
Была мысля о коррекции к 63.
Кто торгует думаю продали, я их не спрашивал)
Была мысля о коррекции к 63.