FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1057

И о чем тут было два дня трындеть, я про фунт.

Илья, ты понял что это все тебе приснилось?) 

 
21april:
Исторический минимум - 13,84 рэнда за $1.
а что мешает перехаю
 
stranger:
подумешь, 2 дня. я вааще неделями бухаю. меньше клаву лабаешь- больше профит.
 
iIDLERr:
Это правильно, только вчера хотел долиться немного в селл по фунту, а с этими переездами все про....
 
stranger:
дивера обсасываем...


 
Lesorub:

Ну, давайте, надоест - скажете)
 
stranger:
а чего с твоими опционщиками? дружно продали? я ж писал с прошлого года - это гуано никто надолго не купит.
stranger:


Доброго дня ...Ждемс новых рекомендаций 
 
iIDLERr:
Кто торгует думаю продали, я их не спрашивал)

Была мысля о коррекции к 63. 

stranger:

Пару слов пожалуйста  о господине фунте пожалуйста 
