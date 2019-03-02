FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1047
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и что характерно - наложи эти уровни на график цены вчерашнего дня ...........................
1,5025 вроде как вчера уже был ..
и что характерно - наложи эти уровни на график цены вчерашнего дня ...........................
скажите это Чикагским парням...
че там они колопутят...
скажите это Чикагским парням...
че там они колопутят...
)))))
дак мозг же выносят, не верят мне.
я им говорю - 10 минут - это уже дофига, а они с прошлого дня уровни тащуть....
)))))
дак мозг же выносят, не верят мне.
я им говорю - 10 минут - это уже дофига, а они с прошлого дня уровни тащат....
так что сегодня ждете в итоге?
по приборам я иду, которые текущую ситуацию разгребают.
ну пока что ауди продал и всё.
а по евро у меня семь пятниц на неделе - то купит, то продаст....
по приборам я иду, которые текущую ситуацию разгребают.
ну пока что ауди продал и всё.
а по евро у меня семь пятниц на неделе - то купит, то продаст....
вообщем все ясно ..Вы тоже как тут некий товарищ ..все красиво уже пп прошедшим графикам показываете)))?
вообщем все ясно ..Вы тоже как тут некий товарищ ..все красиво уже пп прошедшим графикам показываете)))?
вот EURAUD в настоящем времени:
Сегодня потрясёт!: