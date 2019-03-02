FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1047

_new-rena:
и что характерно - наложи эти уровни на график цены вчерашнего дня ...........................
1,5025 вроде как вчера уже был ..
azfaraon:
_new-rena:
Lesorub:

)))))

дак мозг же выносят, не верят мне.

я им говорю - 10 минут - это уже дофига, а они с прошлого дня уровни тащуть....

так что сегодня ждете в итоге?
по приборам я иду, которые текущую ситуацию разгребают.

ну пока что ауди продал и всё.

а по евро у меня семь пятниц на неделе - то купит, то продаст....

вообщем все ясно ..Вы тоже как тут некий товарищ ..все красиво уже пп прошедшим графикам показываете)))?
угу, покажите будущий график, не мучайте)))
 
вот EURAUD в настоящем времени:


 

Сегодня потрясёт!:


