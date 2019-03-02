FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1043
Стрендж, как там село? расцвело?
Выкладывай фунт, ты по нему спец!
рыжье отскочит и даст по лоу...
Флет... неделя-две, торговля в горизонтальном канале...
У Ильи, самое реальное видение, местами, солидарен на 100%...
Миф, открывай новый мониторинг!Пожалуй, в этот раз, подпишусь
мдяяяя. и профит не превысил 20%.... два разных котировщика, старт в одно и то же время, у одного 20%, у другого с плавающим спредом - 10% )))) и отработка сигналов один в один...
вторая прога - на индексах валют напомнила мне старые и уже забытые советники - временами мелькал минус, маржа обалдеть, и профит ни о чем - 1% ))))) зато инюкатор красявый)
Рена, вот твой мандюк...
Чуешь, чью мясу кошка сьела?
остальное в нём не надь?
не, толь палки с фибкой туды - сюда...
ок. фибо как натягиваем?
от хайла свечей...
любым доступным способом...
ну, на 20 баров вперед на днях...
от хайла свечей...
ок.
щас своё доделаю тока - ничо не могу понять... котировка внешне один в один (4-х и 5-знак), индюк один и тот же, всё переделано на 4-х знак, сигналы разные... два часа маюсь ужо....
