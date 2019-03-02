FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1043

Новый комментарий
 

Стрендж, как там село? расцвело?

Выкладывай фунт, ты по нему спец!

 

рыжье отскочит и даст по лоу...


[Удален]  
chepikds:

Флет... неделя-две, торговля в горизонтальном канале...

У Ильи, самое реальное видение, местами, солидарен на 100%...

Миф, открывай новый мониторинг!Пожалуй, в этот раз, подпишусь

мдяяяя. и профит не превысил 20%.... два разных котировщика, старт в одно и то же время, у одного 20%, у другого с плавающим спредом - 10% )))) и отработка сигналов один в один...

вторая прога - на индексах валют напомнила мне старые и уже забытые советники - временами мелькал минус, маржа обалдеть, и профит ни о чем - 1% ))))) зато инюкатор красявый)

 
_new-rena:

Рена, вот твой мандюк...

Чуешь, чью мясу кошка сьела?


[Удален]  
Lesorub:

Рена, вот твой мандюк...

Чуешь, чью мясу кошка сьела?


остальное в нём не надь? муррр) пока не мой ишо)
 
_new-rena:
остальное в нём не надь?
не, толь палки с фибкой туды - сюды...
[Удален]  
Lesorub:
не, толь палки с фибкой туды - сюда...
ок. фибо как натягиваем и симпатичные полоски как рисовать бум?
 
_new-rena:
ок. фибо как натягиваем?

от хайла свечей...

любым доступным способом...

ну, на 20 баров вперед на днях...

[Удален]  
Lesorub:

от хайла свечей...


ок.

щас своё доделаю тока - ничо не могу понять... котировка внешне один в один (4-х и 5-знак), индюк один и тот же, всё переделано на 4-х знак, сигналы разные... два часа маюсь ужо....

 
_new-rena:

ок.

щас своё доделаю тока - ничо не могу понять... котировка внешне один в один (4-х и 5-знак), индюк один и тот же, всё переделано на 4-х знак, сигналы разные... два часа маюсь ужо....

горе от ума...      
1...103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050...2119
Новый комментарий