FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1042
складывается впечатление, что франк отбил свои вложенные как в поддержании евры, так и в отпускании её.
usdchf. ну мои цели полностью взяты... ( нужно было 1,016-0,9970) теперь, мне кажется, банк швецарии временно выйдет из игры. это подтолкнёт бакс к коррекции..
баксоена, продана как и киви куплен))), лунь закрыт и упакован)))
в 20 фиге он упакуется...
чего притихли? кружки у всех сжались - не ожидали такой коррекции? :-D
котировки бегают сегодня отменно. торгуют...
Флет... неделя-две, торговля в горизонтальном канале...
У Ильи, самое реальное видение, местами, солидарен на 100%...
Миф, открывай новый мониторинг!Пожалуй, в этот раз, подпишусь
Илья, что думаешь по EURGBP? вроде днище?
ЗЫ, данную пару не торгую, есть послаще места...
Смотрите, кто сильно сожмёт, может Коляна увидеть
Коля Коля Колобок