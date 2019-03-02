FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1042

Новый комментарий
[Удален]  

складывается впечатление, что франк отбил свои вложенные как в поддержании евры, так и в отпускании её. 

usdchf. ну мои цели полностью взяты... ( нужно было 1,016-0,9970)  теперь, мне кажется, банк швецарии временно выйдет из игры. это подтолкнёт бакс к коррекции.. 

 
Spekul:
баксоена, продана как и киви куплен))), лунь закрыт и упакован)))

в 20 фиге он упакуется...


[Удален]  
Myth63:

складывается впечатление, что франк отбил свои вложенные как в поддержании евры, так и в отпускании её. 

usdchf. ну мои цели полностью взяты... ( нужно было 1,016-0,9970)  теперь, мне кажется, банк швецарии временно выйдет из игры. это подтолкнёт бакс к коррекции.. 

также думал сначала. попозжа передумал - банк не сможет иметь прибыли, если котировка на печку ляжет. а банк то какой, о-го-го! ему так нельзя. вариант - постепенный рост от паритета.
 
чего притихли? кружки у всех сжались - не ожидали такой коррекции? :-D
[Удален]  
mmmoguschiy:
чего притихли? кружки у всех сжались - не ожидали такой коррекции? :-D
котировки бегают сегодня отменно. торгуют...
 
_new-rena:
котировки бегают сегодня отменно. торгуют...
боты у них торгуют - подчищают за ними
 

Флет... неделя-две, торговля в горизонтальном канале...

У Ильи, самое реальное видение, местами, солидарен на 100%...

Миф, открывай новый мониторинг!Пожалуй, в этот раз, подпишусь

 

Илья, что думаешь по EURGBP? вроде днище?

ЗЫ, данную пару не торгую, есть послаще места...

 
mmmoguschiy:
чего притихли? кружки у всех сжались - не ожидали такой коррекции? :-D
Смотрите, кто сильно сожмёт, может Коляна увидеть
 
chepikds:
Смотрите, кто сильно сожмёт, может Коляна увидеть
колобок сверху плохо прожарен - растекся :-D

Коля Коля Колобок
1...103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049...2119
Новый комментарий