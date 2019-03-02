FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1039

mmmoguschiy:
а еще говорят Кукла не существует :-D
ошибки анализа объяснит только он или Колян)
 
в целом - кто нибудь в курсе что за эмоциональный всплеск по валютам? Новостей важных вроде бы никаких не было?
mmmoguschiy:
13 марта начнут обсуждать гос долг США. 
 
mmmoguschiy:
их очень много этих халявщиков, особенно тех кто пирамидинг на этом спуске вовремя забацал, с ними надо что то делать, если безработица в сша (15.30) даст повод к продолжению тренда, а наверно инсайд уже у кого-то есть, то надо отобрать у этих простых смертных кровно заработанное, а то никакой меры не знают) 

 
чур тебя :-D
 
бабки на лавке? :-D
 
такой же график красывий хачу!!! ))
Европа в паритет)
 
а вдруг ядреная войнушка?


