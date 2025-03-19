Скальпинг в классическом арбитраже - страница 37
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Вот это косвенно подтверждает, что в Финаме "кривой" МТ-5 на ЕБС
(из переписки с Открывашкой)
Понятно. Есть ли понимание наличия ЕБС в Transaq у компании Финам? В МТ5 пытались сделать ЕБС, но с объединением ФР и ВР МБ возникла проблема с риск-менеджментом насколько помню из-за особенностей архитектуры MT5.
Добавлено
Открывашка предлагает использовать
FIX Client Connector для сервера Квик
Добавлено
Тайминги обычного Квик (Срочная секция)
Выделенный сервер Квик (Срочная секция)
А ведь за выделенный сервер Квик открывашка берет 5900 руб. в месяц!
В МТ-5 с того же компа 7-14 мс !!!!!!!
Короче, для успешной торговли (не только Классический арбитраж) нужен свой комплекс (Клиент - сервер) работающий по протоколу FIX.
При этом Сервер должен уметь грамотно обрабатывать Риск-менеджмемент как в случае торговли на одной секции, так и на разных секциях одновременно.
Дело за малым найти программиста, который бы сделал это....
Т.е., есть рыночная ниша для торгового терминала, нормально работающего с несколькими биржевыми площадками (в пределах одной биржи) и обладающего возможностями программирования как у(не хуже, чем) MT5.
Может, MT6 справится? ))
А если б его можно было запускать в режиме демона(сервиса), только для работы советников, без вывода графики, так это вообще мечта. Но такая ниша если и есть, то очень узкая.
Т.е., есть рыночная ниша для торгового терминала, нормально работающего с несколькими биржевыми площадками (в пределах одной биржи) и обладающего возможностями программирования как у(не хуже, чем) MT5.
Может, MT6 справится? ))
А если б его можно было запускать в режиме демона(сервиса), только для работы советников, без вывода графики, так это вообще мечта. Но такая ниша если и есть, то очень узкая.
В идеале, для полноценной торговли полностью автоматическими роботами необходимо:
1. Быстрая связь со шлюзами биржи
2. Сервер (на стороне брокера) для контроля клиентов и соединения со шлюзами
3. Терминал - пустышка (клиент, н-р MDI приложение, как у меня), чтобы устанавливать и контролировать роботов.
Написание такой платформы не простое дело, особенно это касается серверной части,
т.к каждый брокер имеет свои хотелки, которые невозможно все учесть.
Дело все в том, что готовое решение уже есть - Transaq connector (Только без терминала, который даже я могу написать)
Только, кроме Финама где не правильно ведут риск-менеджмент, его никто не не использует.
Добавлено
Я уже было начал писать "Терминал", но Андрей остудил мой пыл (отдельное спасибо за тест)
Расчет платы для моего тарифа -
Таким образом сумма займа составила - 365*9,41/(0,08+0,075) = 22 159 р.
Вывод эксперимента:
Чтобы торговать в Финаме на их Едином счете классический арбитраж нужно для открытия позиций иметь на счете сумму равную:
Стоимость акций + ГО фьючерса + запас (для случая, если будет накапливаться отрицательная вариационная маржа по фьючерсу).
Скидок как в Открытии - нет.
Если сумма будет меньше - на 3-ий рабочий день начнут списывать процент за маржинальный займ.
И все же меня мучает сомнение, что это сервер МТ5 не правильно считает средства.
А кто-нибудь в Финиме торгует через Квик?
И все же меня мучает сомнение, что это сервер МТ5 не правильно считает средства.
А кто-нибудь в Финиме торгует через Квик?
Контроль сделок и скрины специально не из МТ5 выкладывал - в отчете брокера и мобильном приложении отображаются все сделки, независимо откуда они совершены.
У них ещё есть услуга пониженное ГО:
https://www.finam.ru/landings/services-pgo-forts/
Но руки так и не дошли подключить и разобраться... И там как я понял внутри дня, но могу ошибаться
Контроль сделок и скрины специально не из МТ5 выкладывал - в отчете брокера и мобильном приложении отображаются все сделки, независимо откуда они совершены.
У них ещё есть услуга пониженное ГО:
https://www.finam.ru/landings/services-pgo-forts/
Но руки так и не дошли подключить и разобраться... И там как я понял внутри дня, но могу ошибаться
Подсчетом средств занимается Сервер МТ-5, и он же передает эти данные в Брокерскую систему Финам.
Если Сервер не правильно посчитал, то и везде будет не правильно.
Смотрите, Риск параметры ( DLong DShort ) для того и созданы, чтобы сделать скидку на торговлю акциями + фьючерсы.
Если Вы купили акции, то посчитав по формуле, которую я давал можно продать фьючерсы, тогда DLong DShort будут применяться.
НО!
Если Вы купили акции, но не продали фьючерсы, или купили другие акции, то Вы заплатите по полной стоимости акций!
Вот здесь описание Открывашки (заголовок Хеджирование лёгкое и понятное
© «Открытый журнал» https://journal.open-broker.ru/investments/chto-takoe-edinyj-brokerskij-schet/ )
У меня все же есть сомнение, что Сервер МТ-5 не правильно считает.
Вот кусок переписки с Открывашкой
Понятно. Есть ли понимание наличия ЕБС в Transaq у компании Финам? В МТ5 пытались сделать ЕБС, но с объединением ФР и ВР МБ возникла проблема с риск-менеджментом насколько помню из-за особенностей архитектуры MT5.
Т.е Открывашка просила MQ сделать МТ-5 под ЕБС, но по правильным условиям торговли.
Не сделали, а Финаму по фигу на правильные условия....
Добавлено
В Скальпинге Классического арбитража вообще нет минусов, при этом доходность
может достигать более 60% годовых, при нулевых рисках!
При этом можно вкладывать и осваивать любые суммы.
Но нужен быстродействующий коннектор, всего-то!
Позвонил сегодня в Финам, и...
Оказалось, что Transaq connetor может быть предоставлен только для моно-счетов :)
Т.е. Только для Срочного рынка или фондового или валютного.
Т.е пока кто-то не напишет свое ПО и не внедрит его у какого-либо правильного брокера,
о скальпинге можно забыть, жаль.
Да, я это под проблемами и имел ввиду.
Если они, не дай Бог, в процессе вливания "оптимизируются" в сторону отказа от МТ5...Не хочется думать в эту сторону.
Если, что, мне в поддержке говорили у Финама - есть отдельные счета для срочного рынка для МТ5. Говорили там всё сильно лучше чем на Едином счете, но не проверял.
Добавлено
По моим наблюдениям, всё к чему прикасается ВТБ, со временем начинает "киснуть". Надеюсь в этот раз будет по другому...
В ВТБ вообще ЕБС нет. Писал им намекал на конкурентов, нет говорят ЕБС счет делать не планируем. Кроме того согласно их регламенту они вообще не проводят экспирацию поставочных фьючерсных контрактов в том виде как это должно быть. За день до экспирации по поставочному контракту позицию просто закрывают. Если нужна поставка то нужно давать отдельное распоряжение путем звонка брокеру с просьбой, что вам нужно держать позицию до экспирации и вам нужна поставка.
И все же меня мучает сомнение, что это сервер МТ5 не правильно считает средства.
А кто-нибудь в Финиме торгует через Квик?
пробовал
такая же вуаль как и МТ
торганул через МТ на СМЕ, то же самое
торганул через МТ и квик в Открывашке, то же самое
верные цифры после первого же клиринга теряются(я называю это вуалью) и уже не понятно - то ли профит, то ли убыток
вариант только один - считать финансовую математику самому по принципу форекса.
Ну и конечно же сервер, самодельный.
без него никак, с него и начинал, не больно то и сложно,
но определенно довольно таки продолжительное время время уходит на это занятие.
вышеупомянутые %ты по доходности зависят от вариантов стратегии применения арбитража
их как не странно, тоже несметное количество
мучайте демки, они есть
пишите индикаторы, серверы, сравнивайте, анализируйте
и все будет
%ты доходности от 12 до 480 годовых, примерно
все зависит от успешности анализа и решения по стратегии.