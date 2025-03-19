Скальпинг в классическом арбитраже - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо.
Внедрил Ваш код подсчета комиссии
Получается даже при идиальном исполнении
Снятие (комиссия) больше чем прибыль
Робота н а покрутить не дадите?
Пока все еще очень сыро сделано.
Кстати, у нового брокера не плохо классика идет (не смотря на "лошадиные" задержки в КВИКе), чего нельзя сказать про Срочный рынок :(
Из вложенных 2м, свободно ~ 47т.р, 9823р. - мучаю МТ-5, Transaq connector и другое ПО (пока все плохо)
На классике, за 3 недели, уже набежало более 20т.р, + дивиденды (~ 4 ноября) Алроса 12500 * 3.77 = 47125 р. грязными
+ 14,5% годовых в экспирацию (середина декабря).
Еще немного прибавилось
забудьте, про МТ5
Вычтите из красных цен (без знака) зеленые
Но это без комиссий и куплено не сегодня (Финаи)
Это и будет грязная гарантированная прибыль (начальный депозит 1 500 000 руб. - 61 078 руб. свободных) + диведенты на АЛРОСА 3,77 руб./акция (12 500 акций) в начале ноября
* В последнем кружочке красные цены нужно сложить
Забыл обвести еще цены
Если базовый актив попрет вверх, придется довносить средства? Не повлияет ли это отрицательно на гарантированную прибыль?
Нет, не может по определению, ведь один актив продан, а другой куплен - не важно куда "ломанется" рынок (вверх или вниз).
В отличии от Открывашки в Финаме это учитывается, есть некоторое снижение - повышение Суммы денежных остатков (свободных средств),
но эти колебания в пределах - 15-20 т.р (от вложенных 1,5 м) Не нужно закупаться под 0 свободных средств, должно оставаться 1,5 - 2 % от вложенного
13821.14 - свободные средства
1544351.14 - текущее состояние всех средств по счету (прирост 44351,14 с учетом комиссий)
Прирост достигнут потому, что роботы не ждут экспирации, а используют "псевлоскальпинг", т.е продают и вновь покупают активы (при наличии ситуации).
745453,27 - средства, которыми я могу дополнительно воспользоваться (плечо)
Добавлено
Используется счет - "Единая денежная позиция"
Нет, не может по определению, ведь один актив продан, а другой куплен - не важно куда "ломанется" рынок (вверх или вниз).
В отличии от Открывашки в Финаме это учитывается, есть некоторое снижение - повышение Суммы денежных остатков (свободных средств),
но эти колебания в пределах - 15-20 т.р (от вложенных 1,5 м) Не нужно закупаться под 0 свободных средств, должно оставаться 1,5 - 2 % от вложенного
13821.14 - свободные средства
1544351.14 - текущее состояние всех средств по счету (прирост 44351,14 с учетом комиссий)
Прирост достигнут потому, что роботы не ждут экспирации, а используют "псевлоскальпинг", т.е продают и вновь покупают активы (при наличии ситуации).
745453,27 - средства, которыми я могу дополнительно воспользоваться (плечо)
Михаил, вы в финаме отказались от МТ5? Я смотрю на график некоторых фьючерсов, а там по несколько минут нет движения цены Last.
Михаил, вы в финаме отказались от МТ5? Я смотрю на график некоторых фьючерсов, а там по несколько минут нет движения цены Last.
Да отказался, там не "лошадиные", а "слоновые" задержки
и МТ-5 не поддерживает маржинальную торговлю!
Начал писать сой коннектор Пдаза 2 для ФОРТС
Добавлено
А на моно-счете (ФОРТС) нельзя использовать МТ-5
Да отказался, там не "лошадиные", а "слоновые" задержки
и МТ-5 не поддерживает маржинальную торговлю!
Начал писать сой коннектор Пдаза 2 для ФОРТС
Добавлено
А на моно-счете (ФОРТС) нельзя использовать МТ-5
интересно, а какой терминал поддерживает?
интересно, а какой терминал поддерживает?
КВИК