Скальпинг в классическом арбитраже - страница 44

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Alexey Klenov #:

Спасибо.

Внедрил Ваш код подсчета комиссии

Получается даже при идиальном исполнении

Снятие (комиссия) больше чем прибыль


Робота н а покрутить не дадите?
 
Roman Shiredchenko #:
Робота н а покрутить не дадите?

Пока все еще очень сыро сделано.

 

Кстати, у нового брокера не плохо классика идет (не смотря на "лошадиные" задержки в КВИКе), чего нельзя сказать про Срочный рынок :(

Из вложенных 2м, свободно ~ 47т.р, 9823р. - мучаю МТ-5, Transaq connector и другое ПО (пока все плохо

На классике, за 3 недели, уже набежало более 20т.р, + дивиденды (~ 4 ноября) Алроса 12500 * 3.77 = 47125 р. грязными 

+ 14,5% годовых в экспирацию (середина декабря).


 

Еще немного прибавилось


 
prostotrader #:

забудьте, про МТ5

Вычтите из красных цен (без знака) зеленые

Но это без комиссий и куплено не сегодня (Финаи)

Это и будет грязная гарантированная прибыль (начальный депозит 1 500 000 руб. - 61 078 руб. свободных) + диведенты на АЛРОСА 3,77 руб./акция (12 500 акций) в начале ноября

* В последнем кружочке красные цены нужно сложить

Забыл обвести еще цены


Если базовый актив попрет вверх, придется довносить средства? Не повлияет ли это отрицательно на гарантированную прибыль?
 
diman1982 #:
Если базовый актив попрет вверх, придется довносить средства? Не повлияет ли это отрицательно на гарантированную прибыль?

Нет, не может по определению, ведь один актив продан, а другой куплен - не важно куда "ломанется" рынок (вверх или вниз).


В отличии от Открывашки в Финаме это учитывается, есть некоторое снижение - повышение Суммы денежных остатков (свободных средств),

но эти колебания в пределах - 15-20 т.р (от вложенных 1,5 м) Не нужно закупаться под 0 свободных средств, должно оставаться 1,5 - 2 % от вложенного

13821.14 - свободные средства

1544351.14 - текущее состояние всех средств по счету (прирост 44351,14 с учетом комиссий)

Прирост достигнут потому, что роботы не ждут экспирации, а используют "псевлоскальпинг", т.е продают и вновь покупают  активы (при наличии ситуации).

745453,27 - средства, которыми я могу дополнительно воспользоваться (плечо)

Добавлено

Используется счет - "Единая денежная позиция"

 
prostotrader #:

Нет, не может по определению, ведь один актив продан, а другой куплен - не важно куда "ломанется" рынок (вверх или вниз).

В отличии от Открывашки в Финаме это учитывается, есть некоторое снижение - повышение Суммы денежных остатков (свободных средств),

но эти колебания в пределах - 15-20 т.р (от вложенных 1,5 м) Не нужно закупаться под 0 свободных средств, должно оставаться 1,5 - 2 % от вложенного

13821.14 - свободные средства

1544351.14 - текущее состояние всех средств по счету (прирост 44351,14 с учетом комиссий)

Прирост достигнут потому, что роботы не ждут экспирации, а используют "псевлоскальпинг", т.е продают и вновь покупают  активы (при наличии ситуации).

745453,27 - средства, которыми я могу дополнительно воспользоваться (плечо)

Михаил, вы в финаме отказались от МТ5? Я смотрю на график некоторых фьючерсов, а там по несколько минут нет движения цены Last.

 
Alexey Viktorov #:

Михаил, вы в финаме отказались от МТ5? Я смотрю на график некоторых фьючерсов, а там по несколько минут нет движения цены Last.

Да отказался, там не "лошадиные", а "слоновые" задержки

и МТ-5 не поддерживает маржинальную торговлю!

Начал писать сой коннектор Пдаза 2 для ФОРТС

Добавлено

А на моно-счете (ФОРТС) нельзя использовать МТ-5

 
prostotrader #:

Да отказался, там не "лошадиные", а "слоновые" задержки

и МТ-5 не поддерживает маржинальную торговлю!

Начал писать сой коннектор Пдаза 2 для ФОРТС

Добавлено

А на моно-счете (ФОРТС) нельзя использовать МТ-5

интересно, а какой терминал поддерживает?

 
Renat Akhtyamov #:

интересно, а какой терминал поддерживает?

КВИК

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