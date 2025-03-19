Скальпинг в классическом арбитраже - страница 15
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Не смешите! ФОРЕКС - это для миллиардеров, а на МОЕХ скромные заработки...
об этом и речь
ahahaha
об этом и речь
ahahaha
Всего-то каких-то 727% за 2,5 года...
Всего-то каких-то 727% за 2,5 года...
результат слабенький
результат слабенький
Так я и говорю, на МОЕХ не заработаешь, так на хлеб с маслом...
А у открытия с исполнением (экспирацией) фьючерсов то же самое?
Товарные за 5 дней надо закрыть и обычные на акции за сутки? Или если хочешь исполнить - бумажку писать?
Так я и говорю, на МОЕХ не заработаешь, так на хлеб с маслом...
чтобы спекулировать важна рентабельность
и чем она выше, тем лучше
однако, с увеличением доходности, соразмерно увеличивается и риск
соответственно, чем устойчивее стратегия, тем выше риск
если таковой стратегии нет, то лучше варианта, чем торговать на МОЕХ не найти, это чтобы не получилось ошибиться
но если затянуть на форекс депозит идентичный МОЕХ и открыть минимальный лот, то вот Вам полная копия биржи и гордиться становиться нечем, нужно просто уметь считать
однако, я ничего не имею ни против МОЕХ, ни против форекс
я просто готовлюсь торгануть последнюю свою фишку, которая и там и там за 10 дней сделала примерно по 40%
но на МОЕХ пришлось посдавать тесты на профи-трейдера, проконсультироваться у менеджеров как уменьшить ГО, как получить плечо и пр.
все это там тоже возможно, как не странно
Спасибо, интересная информация.
Надо бы проверить когда произойдет закрытие. Подозреваю, что за несколько минут/часов непосредственно перед закрытием сессии последнего дня обращения. Просто мысли вслух.
Привет!
В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК.
И к большому удивлению, доход составил бы от 2 до 2.5% годовых за день-два.
Но в силу того, что КВИК супер-тормоз, реальная прибыль свелась к 0.
Плаза 2 может работать полноценно только с фьючерсами и опционами, а фондовые котировки только получать.
В связи с этим вопрос
Кто-нибудь пробовал "прикрутить" к Плаза 2 установку ордеров фондового рынка?
вот нахфига такое чудить, если мона проще?внутри одного .рокера и во внутрях единственного терминала делается такое
Не знаю можно ли в Финаме торговать фьюч (Si-9.22) против СПОТ доллар, но сейчас, из-за того что рынок просто "безбашенный", сегодня можно снять на этой паре 34% и больше годовых.
Классикой (не скальпинг)
Добавлено
Правда там и вложения от 100К
Можно торговать Si-9.22 и дальние.
Не понятно, откуда взялась сумма в 100к.
Если мы торгуем USDRUB_TOD против Si-9.22, то это должно быть 57к+6к = 63к.
Если мы торгуем USDRUB_TOM против Si-9.22 в пределах дня, то нам надо (вот тут могу ошибаться) только ГО по TOM + 6к. Это еще меньше.
А у открытия с исполнением (экспирацией) фьючерсов то же самое?
Товарные за 5 дней надо закрыть и обычные на акции за сутки? Или если хочешь исполнить - бумажку писать?
У Открывашки все в порядке, по счатью они соблюдают правили, пока.
В экспирацию мне автоматом наливают "отрицательные" акции