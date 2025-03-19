Скальпинг в классическом арбитраже - страница 39

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JRandomTrader #:

23% годовых, но не гарантированно, а "если заплатят", иначе 9% - как-то не слишком интересно.

Не перестаю удивляться на такие посты ;)

Смешно даже...

Гарантированный 100% заработок, это не Ваше "подбрасывание" монетки"!

А, впрочем, никто не заставляет Вас торговать без рисков...

 
prostotrader #:

Гарантированный 100% заработок, это не Ваше "подбрасывание" монетки"!

В том то и дело, что не гарантированный. А то, что гарантировано, можно и в облигациях взять.

А монетка - да, монетка, но у меня она слегка выгнута, что даёт перекос шансов.

 
JRandomTrader #:

В том то и дело, что не гарантированный. А то, что гарантировано, можно и в облигациях взять.

А монетка - да, монетка, но у меня она слегка выгнута, что даёт перекос шансов.

Именно гарантированный (в данном случае или 9% или 23%)

Гарантированный и вчера и сегодня и до тех пор, пока существуют пары СПОТ - Фьючерс!

При этом, еще до входа в сделку, я знаю точно сколько заработаю!

10 лет торгую парами СПОТ - Фьючерс и ни разу не было "засады", а у Вас только предположения, опыта ведь нет...

Добавлено

Судя по Вашим высказываниям, Вы вообще не понимаете сути ТС СПОТ-Фьючерс.

 
prostotrader #:
Судя по Вашим высказываниям, Вы вообще не понимаете сути ТС СПОТ-Фьючерс.

Я это даже торговал, более-менее успешно, но руками. К сожалению, MT для этого не слишком приспособлен. И ситуацию "если заплатят" наблюдал неоднократно. Слишком большая (для такой торговли) потенциальная доходность - как раз показатель больших сомнений участников рынка, что заплатят. Но для моей "монетки" и эта доходность слишком маленькая. А 9% вообще не стоят того гемора.

 
JRandomTrader #:

Я это даже торговал, более-менее успешно, но руками. К сожалению, MT для этого не слишком приспособлен. И ситуацию "если заплатят" наблюдал неоднократно. Слишком большая (для такой торговли) потенциальная доходность - как раз показатель больших сомнений участников рынка, что заплатят. Но для моей "монетки" и эта доходность слишком маленькая. А 9% вообще не стоят того гемора.

Вы вправе оставаться при своем мнении, но каждое последующее Ваше высказывание только подтверждает мою мысль, что Вы не понимаете сути СПОТ - фьючерс!

Допустим у Вас есть  на счете 1 000 000 руб. 9% годовых, при условии, что Вы войдете в сделку сегодня, принесут 9% руб. не через год, а 24 октября 2023 г., если заплатят, то у Вас на

счете того же 24 октября будет уже 1 000 000 + 23%  руб., а не через год!!!

138 роботов по всем доступным парам, приносят постоянный ГАРАНТИРОВАННЫЙ доход на протяжении многих лет, вообще без просадок!

Есть только 2 правила:

1. Нет дивидендов - Покупаем акции, продаем фьючерсы, если цена фьючерса выше СПОТа (SpotrealPrice = SpotPrice * FutureLot; SpotrealPrice < FuturePrice)

2. Есть дивиденды -  Покупаем акции, продаем фьючерсы, если дивиденды "перекрывают" поднятие цены СПОТа  выше цены фьючерса и дивиденды точно утверждены ГОСА

https://investmint.ru/

К сожалению, торговать можно только в КВИК на ЕБС счете.

Добавлено

В ситуации с Газпромом следующее

Вы, при входе в сделку, сразу кладете себе в карман 9% годовых

Далее развитие событий

1. Ничего не происходит - получаете 9% в момент экспирации фьючерса

2. Выходите, например, через неделю, под 4% годовых - сразу получаете прибыль в размере 5% годовых (Название этой ветки)

3. Объявили дивиденды - СПОТ сразу же вырос на размер дивидендов, т.е % годовых стал отрицательным - 9% + отрицательный процент - выходим и сразу же получаем доход

4. Объявили дивиденды, ГОСА утвердило их. Ждем отсечку (10 октября) и выходим на следующий день из пары, если процент годовых меньше, чем мы входили сразу получаем прибыль + 24 октября дивиденды.

И, наконец, участники рынка часто жеджируются не текущим (дивидендным) фьючерсом,  а следующим, а там уже не 9%, а 11% годовых

Дивиденды российских компаний: календарь 2023, график выплаты
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prostotrader #:

Допустим у Вас есть  на счете 1 000 000 руб. 9% годовых, при условии, что Вы войдете в сделку сегодня, принесут 9% руб. не через год, а 24 октября 2023 г., если заплатят, то у Вас на

счете того же 24 октября будет уже 1 000 000 + 23%  руб., а не через год!!!

Тогда не называйте их годовыми, не путайте людей. Или пересчитывайте в годовые.

 
JRandomTrader #:

Тогда не называйте их годовыми, не путайте людей. Или пересчитывайте в годовые.

Считать нужно только в годовых, в деньгах бессмысленно, т.к не понятно сколько это к официальной ставке ЦБ 12%

 
prostotrader #:

Считать нужно только в годовых, в деньгах бессмысленно, т.к не понятно сколько это к официальной ставке ЦБ 12%

Так и я о том же - пересчитайте эти 9% от сегодня до 24 октября в соответствующие годовые.

 
JRandomTrader #:

Так и я о том же - пересчитайте эти 9% от сегодня до 24 октября в соответствующие годовые.

Ок

9%

Прибыль (от депо 1 000 000) в процентах годовых( из расчета 60 дней)  =  90 000/1 000 000/60 * 365 * 100 = 54.75% годовых 

 
prostotrader #:

Допустим у Вас есть  на счете 1 000 000 руб. 9% годовых, при условии, что Вы войдете в сделку сегодня, принесут 9% руб. не через год, а 24 октября 2023 г., если заплатят, то у Вас на

счете того же 24 октября будет уже 1 000 000 + 23%  руб.

Совсем не в теме, но бесплатный сыр не может быть неинтересным. Должен же быть риск  в чем-то. Если где-то прибудет, то у кого станет меньше?

Просьба объяснить на пальцах, как работает.


Сейчас выглядит так, что берешь крупный кредит и получаешь под него прибыль 9-23% через два месяца. Проценты очень серьезные.

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