Скальпинг в классическом арбитраже - страница 39
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23% годовых, но не гарантированно, а "если заплатят", иначе 9% - как-то не слишком интересно.
Не перестаю удивляться на такие посты ;)
Смешно даже...
Гарантированный 100% заработок, это не Ваше "подбрасывание" монетки"!
А, впрочем, никто не заставляет Вас торговать без рисков...
Гарантированный 100% заработок, это не Ваше "подбрасывание" монетки"!
В том то и дело, что не гарантированный. А то, что гарантировано, можно и в облигациях взять.
А монетка - да, монетка, но у меня она слегка выгнута, что даёт перекос шансов.
В том то и дело, что не гарантированный. А то, что гарантировано, можно и в облигациях взять.
А монетка - да, монетка, но у меня она слегка выгнута, что даёт перекос шансов.
Именно гарантированный (в данном случае или 9% или 23%)
Гарантированный и вчера и сегодня и до тех пор, пока существуют пары СПОТ - Фьючерс!
При этом, еще до входа в сделку, я знаю точно сколько заработаю!
10 лет торгую парами СПОТ - Фьючерс и ни разу не было "засады", а у Вас только предположения, опыта ведь нет...
Добавлено
Судя по Вашим высказываниям, Вы вообще не понимаете сути ТС СПОТ-Фьючерс.
Судя по Вашим высказываниям, Вы вообще не понимаете сути ТС СПОТ-Фьючерс.
Я это даже торговал, более-менее успешно, но руками. К сожалению, MT для этого не слишком приспособлен. И ситуацию "если заплатят" наблюдал неоднократно. Слишком большая (для такой торговли) потенциальная доходность - как раз показатель больших сомнений участников рынка, что заплатят. Но для моей "монетки" и эта доходность слишком маленькая. А 9% вообще не стоят того гемора.
Я это даже торговал, более-менее успешно, но руками. К сожалению, MT для этого не слишком приспособлен. И ситуацию "если заплатят" наблюдал неоднократно. Слишком большая (для такой торговли) потенциальная доходность - как раз показатель больших сомнений участников рынка, что заплатят. Но для моей "монетки" и эта доходность слишком маленькая. А 9% вообще не стоят того гемора.
Вы вправе оставаться при своем мнении, но каждое последующее Ваше высказывание только подтверждает мою мысль, что Вы не понимаете сути СПОТ - фьючерс!
Допустим у Вас есть на счете 1 000 000 руб. 9% годовых, при условии, что Вы войдете в сделку сегодня, принесут 9% руб. не через год, а 24 октября 2023 г., если заплатят, то у Вас на
счете того же 24 октября будет уже 1 000 000 + 23% руб., а не через год!!!
138 роботов по всем доступным парам, приносят постоянный ГАРАНТИРОВАННЫЙ доход на протяжении многих лет, вообще без просадок!
Есть только 2 правила:
1. Нет дивидендов - Покупаем акции, продаем фьючерсы, если цена фьючерса выше СПОТа (SpotrealPrice = SpotPrice * FutureLot; SpotrealPrice < FuturePrice)
2. Есть дивиденды - Покупаем акции, продаем фьючерсы, если дивиденды "перекрывают" поднятие цены СПОТа выше цены фьючерса и дивиденды точно утверждены ГОСА
https://investmint.ru/
К сожалению, торговать можно только в КВИК на ЕБС счете.
Добавлено
В ситуации с Газпромом следующее
Вы, при входе в сделку, сразу кладете себе в карман 9% годовых
Далее развитие событий
1. Ничего не происходит - получаете 9% в момент экспирации фьючерса
2. Выходите, например, через неделю, под 4% годовых - сразу получаете прибыль в размере 5% годовых (Название этой ветки)
3. Объявили дивиденды - СПОТ сразу же вырос на размер дивидендов, т.е % годовых стал отрицательным - 9% + отрицательный процент - выходим и сразу же получаем доход
4. Объявили дивиденды, ГОСА утвердило их. Ждем отсечку (10 октября) и выходим на следующий день из пары, если процент годовых меньше, чем мы входили сразу получаем прибыль + 24 октября дивиденды.
И, наконец, участники рынка часто жеджируются не текущим (дивидендным) фьючерсом, а следующим, а там уже не 9%, а 11% годовых
prostotrader #:
Допустим у Вас есть на счете 1 000 000 руб. 9% годовых, при условии, что Вы войдете в сделку сегодня, принесут 9% руб. не через год, а 24 октября 2023 г., если заплатят, то у Вас на
счете того же 24 октября будет уже 1 000 000 + 23% руб., а не через год!!!
Тогда не называйте их годовыми, не путайте людей. Или пересчитывайте в годовые.
Тогда не называйте их годовыми, не путайте людей. Или пересчитывайте в годовые.
Считать нужно только в годовых, в деньгах бессмысленно, т.к не понятно сколько это к официальной ставке ЦБ 12%
Считать нужно только в годовых, в деньгах бессмысленно, т.к не понятно сколько это к официальной ставке ЦБ 12%
Так и я о том же - пересчитайте эти 9% от сегодня до 24 октября в соответствующие годовые.
Так и я о том же - пересчитайте эти 9% от сегодня до 24 октября в соответствующие годовые.
Ок
9%
Прибыль (от депо 1 000 000) в процентах годовых( из расчета 60 дней) = 90 000/1 000 000/60 * 365 * 100 = 54.75% годовых
Допустим у Вас есть на счете 1 000 000 руб. 9% годовых, при условии, что Вы войдете в сделку сегодня, принесут 9% руб. не через год, а 24 октября 2023 г., если заплатят, то у Вас на
счете того же 24 октября будет уже 1 000 000 + 23% руб.
Совсем не в теме, но бесплатный сыр не может быть неинтересным. Должен же быть риск в чем-то. Если где-то прибудет, то у кого станет меньше?
Просьба объяснить на пальцах, как работает.
Сейчас выглядит так, что берешь крупный кредит и получаешь под него прибыль 9-23% через два месяца. Проценты очень серьезные.