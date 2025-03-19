Скальпинг в классическом арбитраже - страница 31
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Это так, да и по акциям были моменты - больше 30-40% -> ТС по классике (полностью автоматическую) буду запускать в ближайшее время.
Моя конечная цель - наличие большого количества различных ТС, которые торгуют параллельно/прибыльно.
Рынок изменчив - была бы в марте-апреле у меня та ТС, какая есть сейчас - итоговая прибыль была бы тоже другая :) Не исключено, что турбулентность может повториться (надеюсь, что теперь на положительных новостях).
Если не секрет, что Вы подразумеваете под различными ТС? Вот есть ТС, которую мы здесь обсуждаем. Спот-фьюч. Вы имеете ввиду модификации ее какие-то? Или совершенно другие ТС?
Если не секрет, что Вы подразумеваете под различными ТС? Вот есть ТС, которую мы здесь обсуждаем. Спот-фьюч. Вы имеете ввиду модификации ее какие-то? Или совершенно другие ТС?
Ну классика понятно - вошли и держим. Хотя там тоже нюансов много - как/когда входить, как/когда выходить, дивиденды.
А другие - парный трейдинг, торговля синтетиками, календарные спреды.
Ещё было пару мыслей, но не знаю как эти стратегии называются :)
Всё в планах, текущих реализаций нет.
Ну классика понятно - вошли и держим. Хотя там тоже нюансов много - как/когда входить, как/когда выходить, дивиденды.
А другие - парный трейдинг, торговля синтетиками, календарные спреды.
Ещё было пару мыслей, но не знаю как эти стратегии называются :)
Всё в планах, текущих реализаций нет.
Да, конечно, было бы круто в конечно итоге обложить все возможные "неэффективности" рынка. Но тут, даже чтобы качественно обуздать одну ТС нужно дофига делов проделать.
Какие успехи?
какие могут быть успехи, если изначально не верное понимание
лично у меня все гуд !!!!
+265%/мес по одной ноге и +55%/мес по второй ноге
// здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться!
// здесь вдуматься надо! ..........
;)
----
© new-rena
ahahahahaha
какие могут быть успехи, если изначально не верное понимание
лично у меня все гуд !!!!
+265%/мес по одной ноге и +55%/мес по второй ноге
// здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться!
// здесь вдуматься надо! ..........
;)
----
© new-rena
ahahahahaha
Сочувствую, болезнь явно прогрессирует!
Сочувствую, болезнь явно прогрессирует!
вот она, классика жанра!
----
© new-rena
ahahahahaha
вот она, классика жанра!
----
© new-rena
ahahahahaha
Здесь, пару тройку человек поняли, что я уже много лет пытаюсь донести,
в смысле как можно торговать в безубыток.
Вы не только не хотите читать, что пишут, но еще и пишите всякую чушь.
НИКОГДА, торгуя одним инструментом, Вы не будете стабильно и долго ЗАРАБАТЫВАТЬ, т.к будущие цены НИКАК нельзя определить!
Большая просьба, не выкладывайте свои графики, есть много других разделов соискателей Грааля!
Здесь, пару тройку человек поняли, что я уже много лет пытаюсь донести,
в смысле как можно торговать в безубыток.
Вы не только не хотите читать, что пишут, но еще и пишите всякую чушь.
НИКОГДА, торгуя одним инструментом, Вы не будете стабильно и долго ЗАРАБАТЫВАТЬ, т.к будущие цены НИКАК нельзя определить!
Большая просьба, не выкладывайте свои графики, есть много других разделов соискателей Грааля!
согласен, не каждому дано понять по графику чо там за торговля
это классический арбитраж в цифрах
если у кого то так не получается, то есть еще чему учиться
Привет!
В Финаме на пару СПОТ - фьючерс есть дисконт?
Привет!
В Финаме на пару СПОТ - фьючерс есть дисконт?
Нет.
Но т.к. после покупки/продажи акции резервируется не вся сумма то имеется возможность внутри дня (до 19-00) торговать без % по займу. Если до 19-00 закрыть позиции не успел - вся сумма (которая в долг) на неё начисляется процент по займу (процент зависит от тарифа).