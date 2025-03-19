Скальпинг в классическом арбитраже - страница 35

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Andrey Miguzov #:
Там перед тестовым входом в этот день были закрытия по другим инструментам. Плюс тестовый вход "по рынку" по обоим ногам. 
Но вообще комиссия высокая. За прошлый год половина прибыли у меня - это комиссия биржи и брокера.

По поводу убытка - тест для меня очень важен. Если списаний за "плечо" не будет - это кардинально изменит условия торговли в Финам. Плюс, я думаю, в среду/четверг позиция закроется уже без убытка :) Ничего переводить не нужно.

Просто для понимания - сейчас я резервирую под открытие такой позиции полную стоимость акции плюс ГО по фьючерсу.

Ок

 
prostotrader #:

Я не замерял скорость  транзакций в секунду, но задал на форуме Transaq вопрос о скорости исполнения ордеров.

Речь не про скорость исполнения приказов. Верю, что она там максимальная. Я про число единиц производительности. 1 ед = 30 тр/сек

 
Dmitriy Skub #:

Речь не про скорость исполнения приказов. Верю, что она там максимальная. Я про число единиц производительности. 1 ед = 30 тр/сек

Да 30 тр./cек

Нужно Открывашке обзавестись Transaq 

 
Какая доходность от такой торговли, в среднем? Условно, если депозит будет 1млн.руб., на какие суммы в месяц/квартал/год можно рассчитывать, если ПО напишет профессионал?
 
Maksim Antonenko #:
Какая доходность от такой торговли, в среднем? Условно, если депозит будет 1млн.руб., на какие суммы в месяц/квартал/год можно рассчитывать, если ПО напишет профессионал?

Скальпинг в классическом арбитраже - за вычетом комиссий и налогов (у Финама с задержками ~250 мс) ~ 10% годовых в прошлом году (у меня). Но там шел процесс моего обучения и активных экспериментов, не всегда удачных :) 

При текущей скорости исполнения и % ставке ЦБ данная стратегия интересна только с точки зрения "разобраться что к чему". Ну и если стоит задача диверсификации стратегий - тоже хороший вариант. Когда на рынках неспокойно - доходность будет сильно расти.

 

А что в таком случае неклассический арбитраж?
Может ну её, классику... Не туда смотрим

 
Maksim Antonenko #:
Какая доходность от такой торговли, в среднем? Условно, если депозит будет 1млн.руб., на какие суммы в месяц/квартал/год можно рассчитывать, если ПО напишет профессионал?

У меня получается 5% в месяц


 
prostotrader #:

У меня получается 5% в месяц


Звучит как фантастика.

Вы торгуете расхождение фьючерса и спота? На одной бирже?

 
Maksim Antonenko #:

Звучит как фантастика.

Вы торгуете расхождение фьючерса и спота? На одной бирже?

Да

 
prostotrader #:

Да

Очень даже не плохо. Такая результативность только сейчас, учитывая всю ситуацию с курсами или на большой дистанции?

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