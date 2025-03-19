Скальпинг в классическом арбитраже - страница 35
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Там перед тестовым входом в этот день были закрытия по другим инструментам. Плюс тестовый вход "по рынку" по обоим ногам.
Ок
Я не замерял скорость транзакций в секунду, но задал на форуме Transaq вопрос о скорости исполнения ордеров.
Речь не про скорость исполнения приказов. Верю, что она там максимальная. Я про число единиц производительности. 1 ед = 30 тр/сек
Речь не про скорость исполнения приказов. Верю, что она там максимальная. Я про число единиц производительности. 1 ед = 30 тр/сек
Да 30 тр./cек
Нужно Открывашке обзавестись Transaq
Какая доходность от такой торговли, в среднем? Условно, если депозит будет 1млн.руб., на какие суммы в месяц/квартал/год можно рассчитывать, если ПО напишет профессионал?
Скальпинг в классическом арбитраже - за вычетом комиссий и налогов (у Финама с задержками ~250 мс) ~ 10% годовых в прошлом году (у меня). Но там шел процесс моего обучения и активных экспериментов, не всегда удачных :)
При текущей скорости исполнения и % ставке ЦБ данная стратегия интересна только с точки зрения "разобраться что к чему". Ну и если стоит задача диверсификации стратегий - тоже хороший вариант. Когда на рынках неспокойно - доходность будет сильно расти.
А что в таком случае неклассический арбитраж?
Может ну её, классику... Не туда смотрим
Какая доходность от такой торговли, в среднем? Условно, если депозит будет 1млн.руб., на какие суммы в месяц/квартал/год можно рассчитывать, если ПО напишет профессионал?
У меня получается 5% в месяц
У меня получается 5% в месяц
Звучит как фантастика.
Вы торгуете расхождение фьючерса и спота? На одной бирже?
Звучит как фантастика.
Вы торгуете расхождение фьючерса и спота? На одной бирже?
Да
Да
Очень даже не плохо. Такая результативность только сейчас, учитывая всю ситуацию с курсами или на большой дистанции?