Скальпинг в классическом арбитраже - страница 43
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Написал эксперта для проверки
Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?
74 входа акции в покупку и 74 входа в продажу фьючерса с сответствующим количеством закрытий
Время 2 недели
По Вашей методике как раз нужно понимание обоих цен чтобы видеть какой сейчас процент прибыли по фьючерсу в годовом выражении относительно цены акции с учетом оставшегося времени до экспирации
Следовательно цену акции нужно привести к состоянию *100 (Видимо 10 лотов по 10 акций)
И еще как посчитать общую комиссию на круг (из 4 сдедок )?
Если делать вход/выход не дождаясь экспирации?
Все комиссии известны. Обычная математика.
Только нельзя посчитать все комиссии, при входе в позиции, потому что цена активов изменяется.
Написал эксперта для проверки
Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?
74 входа акции в покупку и 74 входа в продажу фьючерса с сответствующим количеством закрытий
Время 2 недели
забудьте про МТ-5 в классическом арбитраже, он не поддерживает маржинальную торговлю
Купив 10 лотов акций и продав 1 контракт фьючерса имею в "залоге" 50000-24302 = 25698
Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?
Комиссии можно учесть. Посмотрите по ссылке
Купив 10 лотов акций и продав 1 контракт фьючерса имею в "залоге" 50000-24302 = 25698
забудьте, про МТ5
Вычтите из красных цен (без знака) зеленые
Но это без комиссий и куплено не сегодня (Финаи)
Это и будет грязная гарантированная прибыль (начальный депозит 1 500 000 руб. - 61 078 руб. свободных) + диведенты на АЛРОСА 3,77 руб./акция (12 500 акций) в начале ноября
* В последнем кружочке красные цены нужно сложить
Забыл обвести еще цены
Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?
Поставьте задержку в тестере 200 мс. И учтите комиссии по ссылке выше.
Очень мало останется...
500 мс задержка.
прибыль в 2 раза меньше
Поставьте задержку в тестере 200 мс. И учтите комиссии по ссылке выше.
Очень мало останется...
Спасибо.
Внедрил Ваш код подсчета комиссии
Получается даже при идиальном исполнении
Снятие (комиссия) больше чем прибыль
Написал эксперта для проверки
Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?
74 входа акции в покупку и 74 входа в продажу фьючерса с сответствующим количеством закрытий
Время 2 недели
с учетом комиссии будет ноль