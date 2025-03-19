Скальпинг в классическом арбитраже - страница 43

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Написал эксперта для проверки

Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?

74 входа акции в покупку и 74 входа в продажу фьючерса   с сответствующим количеством закрытий

Время 2 недели

 
Alexey Klenov #:

По Вашей методике как раз нужно понимание обоих цен чтобы видеть какой сейчас процент  прибыли по фьючерсу в годовом выражении относительно цены акции с учетом оставшегося времени до экспирации

Следовательно цену акции нужно привести к состоянию *100   (Видимо 10 лотов по 10 акций)

И еще как посчитать общую комиссию на круг (из 4 сдедок )?

Если делать вход/выход не дождаясь экспирации?

Все комиссии известны. Обычная математика.

Только нельзя посчитать все комиссии, при входе в позиции, потому что цена активов изменяется.

 
Alexey Klenov #:

Написал эксперта для проверки

Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?

74 входа акции в покупку и 74 входа в продажу фьючерса   с сответствующим количеством закрытий

Время 2 недели

забудьте про МТ-5 в классическом арбитраже, он не поддерживает маржинальную торговлю

 

Купив 10 лотов акций и продав 1 контракт фьючерса имею в "залоге" 50000-24302 = 25698

 
Alexey Klenov #:

Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?

Комиссии можно учесть. Посмотрите по ссылке

MT5 стал доступен в Финам - Завершение работы скрипта MarginCalc
MT5 стал доступен в Финам - Завершение работы скрипта MarginCalc
  • 2022.12.20
  • www.mql5.com
По Финаму проверял - МТ5 учитывает и проверяет так же как в скрипте. По Открытию постараюсь завтра проверить - там по фьючерсу есть различия между рыночными и лимитными ордерами. что МТ5 проверяет при открытии позиции средства по рыночному. интересует возможность торговать на мосбирже через МТ5 на демо счете
 
Alexey Klenov #:

Купив 10 лотов акций и продав 1 контракт фьючерса имею в "залоге" 50000-24302 = 25698

забудьте, про МТ5

Вычтите из красных цен (без знака) зеленые

Но это без комиссий и куплено не сегодня (Финаи)

Это и будет грязная гарантированная прибыль (начальный депозит 1 500 000 руб. - 61 078 руб. свободных) + диведенты на АЛРОСА 3,77 руб./акция (12 500 акций) в начале ноября

* В последнем кружочке красные цены нужно сложить

Забыл обвести еще цены


 
Alexey Klenov #:

Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?

Поставьте задержку в тестере 200 мс. И учтите комиссии по ссылке выше. 

Очень мало останется...

 

500 мс задержка.

прибыль в 2 раза меньше

 
Andrey Miguzov #:

Поставьте задержку в тестере 200 мс. И учтите комиссии по ссылке выше. 

Очень мало останется...

Спасибо.

Внедрил Ваш код подсчета комиссии

Получается даже при идиальном исполнении

Снятие (комиссия) больше чем прибыль


 
Alexey Klenov #:

Написал эксперта для проверки

Сколько от этой прибыли останется если вычисть все кописсии которых нет в МТ5?

74 входа акции в покупку и 74 входа в продажу фьючерса   с сответствующим количеством закрытий

Время 2 недели

с учетом комиссии будет ноль

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