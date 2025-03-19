Скальпинг в классическом арбитраже - страница 61

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JRandomTrader #:

Возможно, я не очень чётко выразился.

Не Финам меня закрыл, а все остававшиеся позы были закрыты моими роботами, но СМС всё равно прилетела.

Да мы тут, вроде, уже другое начали обсуждать:)

 
Простотрейдер о таком подходе что думаете - может что нибудь сообщите....
На мт5 на финаме.
Понятно на коэффах на своих каждый символ для балансировки и уравновешивания хода и размера тика и стоимости тика и прочее.
В общем спред типа банки против ресурсодоб - их компаний:
Втб + сбер против лукойла и газпрома.
Спред. Может поразмышляете и что нибудь сообщите.
Скрин правда с др терминала во вложении.
Может не совсем жесткий скальп а типа на М5-Н1 поюзать.

Может и не акции а фьючи или акции и фьючи неск симв - по такому подходу....

Типа вариантов не 4 ре символа а три или пять. Но подход такой.

График спреда в центре между зел лин конверта.
Файлы:
Screenshot_20250317_050632.jpg  156 kb
 
Roman Shiredchenko #:
Простотрейдер о таком подходе что думаете - может что нибудь сообщите....
На мт5 на финаме.
Понятно на коэффах на своих каждый символ для балансировки и уравновешивания хода и размера тика и стоимости тика и прочее.
В общем спред типа банки против ресурсодоб - их компаний:
Втб + сбер против лукойла и газпрома.
Спред. Может поразмышляете и что нибудь сообщите.
Скрин правда с др терминала во вложении.
Может не совсем жесткий скальп а типа на М5-Н1 поюзать.

Может и не акции а фьючи или акции и фьючи неск симв - по такому подходу....

Типа вариантов не 4 ре символа а три или пять. Но подход такой.

График спреда в центре между зел лин конверта.

А что сообщать? Я уже 13 лет торгую хеджирующими ТС.

Могу сказать одно. Только СПОТами торговать не выгодно, нужна смесь СПОТы - фьючерсы.

И если выкладываете картинки, то хотелось бы чтобы что-то было видно на них :)

Я уже давно забыл про МТ5, тем более в Финаме

Сейчас я занят другим


 
prostotrader #:

А что сообщать? Я уже 13 лет торгую хеджирующими ТС.

Могу сказать одно. Только СПОТами торговать не выгодно, нужна смесь СПОТы - фьючерсы.

И если выкладываете картинки, то хотелось бы чтобы что-то было видно на них :)

Я уже давно забыл про МТ5, тем более в Финаме

Сейчас я занят другим


спс за разъяснение. 

Там с телефона - я проверял картинку открывал: там подход такой что  сбер+втб против газпрома и лукойла. И вот общий спред торгуется между зеленых линий.

Я потом перезалить могу картинку с компа, если надо... ) похоже - не надо....

У вас прямо граальные разработки - чем то напомнило принципиальные электрические схемы! 

Круть! 

Низко-уровневое программирование!!! Это круть!  Типа сразу на ассемблере бахаете....

Незря же через этот привод вручную торговать нельзя, как я понял - только роботами.....

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