Скальпинг в классическом арбитраже - страница 61
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Возможно, я не очень чётко выразился.
Не Финам меня закрыл, а все остававшиеся позы были закрыты моими роботами, но СМС всё равно прилетела.
Да мы тут, вроде, уже другое начали обсуждать:)
А что сообщать? Я уже 13 лет торгую хеджирующими ТС.
Могу сказать одно. Только СПОТами торговать не выгодно, нужна смесь СПОТы - фьючерсы.
И если выкладываете картинки, то хотелось бы чтобы что-то было видно на них :)
Я уже давно забыл про МТ5, тем более в Финаме
Сейчас я занят другим
А что сообщать? Я уже 13 лет торгую хеджирующими ТС.
Могу сказать одно. Только СПОТами торговать не выгодно, нужна смесь СПОТы - фьючерсы.
И если выкладываете картинки, то хотелось бы чтобы что-то было видно на них :)
Я уже давно забыл про МТ5, тем более в Финаме
Сейчас я занят другим
спс за разъяснение.
Там с телефона - я проверял картинку открывал: там подход такой что сбер+втб против газпрома и лукойла. И вот общий спред торгуется между зеленых линий.
Я потом перезалить могу картинку с компа, если надо... ) похоже - не надо....
У вас прямо граальные разработки - чем то напомнило принципиальные электрические схемы!
Круть!
Низко-уровневое программирование!!! Это круть! Типа сразу на ассемблере бахаете....
Незря же через этот привод вручную торговать нельзя, как я понял - только роботами.....