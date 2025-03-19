Скальпинг в классическом арбитраже - страница 32

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Andrey Miguzov #:

Нет. 

Но т.к. после покупки/продажи акции резервируется не вся сумма то имеется возможность внутри дня (до 19-00) торговать без % по займу. Если до 19-00 закрыть позиции не успел - вся сумма (которая в долг) на неё начисляется процент по займу (процент зависит от тарифа).

Я имею ввиду не маржинальную торговлю.

В Открывашке, есть дисконты, при покупке/продаже фьючерсов и спота. (DLong, DShort) на счете ЕБС


Например:

ГО фьючерса 10 000 руб.

Цена акции 100 руб.

По газпрому дисконт составляеь 0,45

Следовательно сумма вложеных средств будет = 10000*0,45 + 100* 100  *0,45 = 9000 руб, а не 20000

Добавлено

1 - Свободные свои средства

2 - Доступные средства для маржинальной торговли

3 - Лимит маржинальной торговли, превышение - принудительное закрытие позиций

4 - Если УДС меньше нуля, то брокер принудительно закрывает позиции

5 - Депозит клиента (все средства)

В Финаме так же, или резервируется вся сумма (т.е 20000 руб)?

 
prostotrader #:

Я имею ввиду не маржинальную торговлю.

В Открывашке, есть дисконты, при покупке/продаже фьючерсов и спота. (DLong, DShort)

Например:

ГО фьючерса 10 000 руб.

Цена акции 100 руб.

По газпрому дисконт составляеь 0,45

Следовательно сумма вложеных средств будет = 10000*0,45 + 100* 100  *0,45 = 9000 руб, а не 20000

Да, я понял о чём Вы. У меня таких дисконтов нет. На Вашем примере - имея 9000 у меня получится открыть такие позиции (счёт КПУР), но если к 19 часам на счёте не будет 20000 на разницу 20 000 - 9 000 будет начислен %.
Фотку приложил. Раньше пока расчет лимитов работал криво иногда влетал...
 
Andrey Miguzov #:
Да, я понял о чём Вы. У меня таких дисконтов нет. На Вашем примере - имея 9000 у меня получится открыть такие позиции (счёт КПУР), но если к 19 часам на счёте не будет 20000 на разницу 20 000 - 9 000 будет начислен %.
Фотку приложил. Раньше пока расчет лимитов работал криво иногда влетал...

Не думаю, что Вы правильно поняли меня.

Смотрите, у меня свободных (моих) средств 234649,05 руб.

Я купил пару Газпром. В Открывашке и меня зарезервируют 9000 руб.

И после 19-05 у меня свободных (моих) средств будет =  234649,05 - 9000 = 225469,05 руб

Т.е я не израсходовал свои средства.

А в Финаме вычтут 9000 или 20000 руб. при наличии своих свободных средств

Добавлено

Хочу перейти в Финам на Transaq HFT с виртуальной машиной, но если нет

дисконта, - то и смысла никакого нет. :(

https://www.finam.ru/howtotrade/soft/high-speed-transaq/

Виртуальная машина

https://www.finam.ru/landings/vps/

 
prostotrader #:

А в Финаме вычтут 9000 или 20000 руб. при наличии своих свободных средств

У меня вычитают 20 т.р. :(
 
prostotrader #:

Хочу перейти в Финам на Transaq HFT с виртуальной машиной, но если нет

дисконта, - то и смысла никакого нет. :(

https://www.finam.ru/howtotrade/soft/high-speed-transaq/

Очень советую написать им в поддержку. Могло что-то изменится за пол года как я узнавал. Раньше дисконта не было.
 
Andrey Miguzov #:
У меня вычитают 20 т.р. :(

Спасибо, печально, накрылся скальпинг "медным тазом".

А что за счет КПУР ?

Это единый брокерский счет?

 
prostotrader #:

Спасибо, печально, накрылся скальпинг "медным тазом".

А что за счет КПУР ?

Это единый брокерский счет?

Я коротко не смогу объяснить, у них есть страничка:
Там с примерами расписано.
А почему в Открытие не хотите скальпинг? Задержки на акциях?
 
Andrey Miguzov #:
Я коротко не смогу объяснить, у них есть страничка:
Там с примерами расписано.
А почему в Открытие не хотите скальпинг? Задержки на акциях?

Да просто огромные задержки

Странно, но вот таблица Финама для КПУР, там есть дисконт (ставки риска начальной маржи и видно, что дисконт есть)

https://www.finam.ru/documents/commissionrates/marginal/kpur

 
prostotrader #:

Странно, но вот таблица Финама для КПУР, там есть дисконт (ставки риска начальной маржи и видно, что дисконт есть)

https://www.finam.ru/documents/commissionrates/marginal/kpur

Это дисконт к марже. Позволяет открыть маржинальную позицию. Открыть получится, но в конце дня на маржинальную (заёмную) часть выкатят % согласно тарифа. И он там не маленький. Грубо - КПУР счет позволяет брать в долг больше чем КСУР.
По той ссылке какую выше кидал посмотрите. Там с примерами
 
Andrey Miguzov #:
Это дисконт к марже. Позволяет открыть маржинальную позицию. Открыть получится, но в конце дня на маржинальную (заёмную) часть выкатят % согласно тарифа. И он там не маленький. Грубо - КПУР счет позволяет брать в долг больше чем КСУР.
По той ссылке какую выше кидал посмотрите. Там с примерами

Вы опять все путаете

Это не маржинальная торговля.

Маржинальная торговля, это торговля на заемные средства брокера, когда свои средства закончились.

Dlong, DShort - это ставки риска (дисконт) при работе со своими средствами

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