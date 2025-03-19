Скальпинг в классическом арбитраже - страница 32
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Но т.к. после покупки/продажи акции резервируется не вся сумма то имеется возможность внутри дня (до 19-00) торговать без % по займу. Если до 19-00 закрыть позиции не успел - вся сумма (которая в долг) на неё начисляется процент по займу (процент зависит от тарифа).
Я имею ввиду не маржинальную торговлю.
В Открывашке, есть дисконты, при покупке/продаже фьючерсов и спота. (DLong, DShort) на счете ЕБС
Например:
ГО фьючерса 10 000 руб.
Цена акции 100 руб.
По газпрому дисконт составляеь 0,45
Следовательно сумма вложеных средств будет = 10000*0,45 + 100* 100 *0,45 = 9000 руб, а не 20000
Добавлено
1 - Свободные свои средства
2 - Доступные средства для маржинальной торговли
3 - Лимит маржинальной торговли, превышение - принудительное закрытие позиций
4 - Если УДС меньше нуля, то брокер принудительно закрывает позиции
5 - Депозит клиента (все средства)
В Финаме так же, или резервируется вся сумма (т.е 20000 руб)?
Я имею ввиду не маржинальную торговлю.
В Открывашке, есть дисконты, при покупке/продаже фьючерсов и спота. (DLong, DShort)
Например:
ГО фьючерса 10 000 руб.
Цена акции 100 руб.
По газпрому дисконт составляеь 0,45
Следовательно сумма вложеных средств будет = 10000*0,45 + 100* 100 *0,45 = 9000 руб, а не 20000
Да, я понял о чём Вы. У меня таких дисконтов нет. На Вашем примере - имея 9000 у меня получится открыть такие позиции (счёт КПУР), но если к 19 часам на счёте не будет 20000 на разницу 20 000 - 9 000 будет начислен %.
Не думаю, что Вы правильно поняли меня.
Смотрите, у меня свободных (моих) средств 234649,05 руб.
Я купил пару Газпром. В Открывашке и меня зарезервируют 9000 руб.
И после 19-05 у меня свободных (моих) средств будет = 234649,05 - 9000 = 225469,05 руб
Т.е я не израсходовал свои средства.
А в Финаме вычтут 9000 или 20000 руб. при наличии своих свободных средств?
Добавлено
Хочу перейти в Финам на Transaq HFT с виртуальной машиной, но если нет
дисконта, - то и смысла никакого нет. :(
https://www.finam.ru/howtotrade/soft/high-speed-transaq/
Виртуальная машина
https://www.finam.ru/landings/vps/
А в Финаме вычтут 9000 или 20000 руб. при наличии своих свободных средств?
Хочу перейти в Финам на Transaq HFT с виртуальной машиной, но если нет
дисконта, - то и смысла никакого нет. :(
https://www.finam.ru/howtotrade/soft/high-speed-transaq/
У меня вычитают 20 т.р. :(
Спасибо, печально, накрылся скальпинг "медным тазом".
А что за счет КПУР ?
Это единый брокерский счет?
Спасибо, печально, накрылся скальпинг "медным тазом".
А что за счет КПУР ?
Это единый брокерский счет?
Я коротко не смогу объяснить, у них есть страничка:
Да просто огромные задержки
Странно, но вот таблица Финама для КПУР, там есть дисконт (ставки риска начальной маржи и видно, что дисконт есть)
https://www.finam.ru/documents/commissionrates/marginal/kpur
Странно, но вот таблица Финама для КПУР, там есть дисконт (ставки риска начальной маржи и видно, что дисконт есть)
https://www.finam.ru/documents/commissionrates/marginal/kpur
Это дисконт к марже. Позволяет открыть маржинальную позицию. Открыть получится, но в конце дня на маржинальную (заёмную) часть выкатят % согласно тарифа. И он там не маленький. Грубо - КПУР счет позволяет брать в долг больше чем КСУР.
Вы опять все путаете
Это не маржинальная торговля.
Маржинальная торговля, это торговля на заемные средства брокера, когда свои средства закончились.
Dlong, DShort - это ставки риска (дисконт) при работе со своими средствами