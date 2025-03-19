Скальпинг в классическом арбитраже - страница 42
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Это же просто возможность задрать плечи. По споту в районе 6 плеча дадут на газпром. Но даже в этом случае 9% я не вижу. А вот риск добавляется плавающей ставкой риска на плечо. Исходя из моих прошлых расчётов (4%-3.2%)*6=4.8%. На первый взгляд неплохо, но я округлял везде вверх+затраты депозита на две ноги будут примерно двойные. Так что реальный профит вряд ли перейдёт за 2-3%. До 9% далеко. Где я опять обсчитался? Спасибо.
Там плечи вообще не используются. Акции покупаются на свои, без плеча. На фьючерсах блокируется ГО (плеча на фьючах нет, а есть так называемый эффект плеча так как ГО берется не 100%) по идее в качестве ГО выступают сами акции, но это работает только на ЕБС. По сути вы купили акции и тут же их продали но дороже, только расчеты по этой операции будут во время экспирации фьючерсов.
....
У меня вопрос к Михаилу (prostotrader) тут возник, может вы что то знаете будет ли синий брокер вводит у себя ЕБС после присоединения к себе "открытия"?
Там плечи вообще не используются. Акции покупаются на свои, без плеча. На фьючерсах блокируется ГО (плеча на фьючах нет, а есть так называемый эффект плеча так как ГО берется не 100%) по идее в качестве ГО выступают сами акции, но это работает только на ЕБС. По сути вы купили акции и тут же их продали но дороже, только расчеты по этой операции будут во время экспирации фьючерсов.
....
У меня вопрос к Михаилу (prostotrader) тут возник, может вы что то знаете будет ли синий брокер вводит у себя ЕБС после присоединения к себе "открытия"?
Из переписки с Открывашкой, я понял, что задача ВТБ просто перевести клиентов Открывашки себе.
Значит Открывашку - закроют.
Пока такие новости.
Из переписки с Открывашкой, я понял, что задача ВТБ просто перевести клиентов Открывашки себе.
Значит Открывашку - закроют.
Пока такие новости.
Ясно, спасибо.
Там плечи вообще не используются. Акции покупаются на свои, без плеча. На фьючерсах блокируется ГО (плеча на фьючах нет, а есть так называемый эффект плеча так как ГО берется не 100%) по идее в качестве ГО выступают сами акции, но это работает только на ЕБС. По сути вы купили акции и тут же их продали но дороже, только расчеты по этой операции будут во время экспирации фьючерсов.
Золотое объяснение, то что для меня казалось очевидным, совсем не очевидно другим.
Плохой из меня объясняльщик :(
Добрый день
Тоже захотел поизучать данную тему
Решил для начала индикатор сделать
Вот гаспром и ближний контракт, у которого завтра экспирация
А вот сдедующий
Что то тут не выходит вроде принцип вход выше 15% и выход в районе 5%
Если только брать разбежку в процентах 2-3% ?
Добрый день
Тоже захотел поизучать данную тему
Решил для начала индикатор сделать
Вот гаспром и ближний контракт, у которого завтра экспирация
А вот сдедующий
Что то тут не выходит вроде принцип вход выше 15% и выход в районе 5%
Если только брать разбежку в процентах 2-3% ?
Там же не зря заявлен скальпинг и критично быстродействие - надо ловить моменты.
Добрый день
Тоже захотел поизучать данную тему
Решил для начала индикатор сделать
Вот гаспром и ближний контракт, у которого завтра экспирация
А вот сдедующий
Что то тут не выходит вроде принцип вход выше 15% и выход в районе 5%
Если только брать разбежку в процентах 2-3% ?
Что то немного не понимаю вот такой момент.
GAZP с сайта MOEX лотность 10 цена текущая 167,67 следовательно одна акция стоит 167,67 / 10 = 16,767 руб
GZU3 с сайта MOEX лот 100 цена 16755 сделовательно 1 акция будет стоит 16755 / 100 = 167,55 руб
Итого цена акции во фьючерсе в 10 раз больше чем 1 акция в одном лоте с фондового рынка ?
для уравновешивания арбитража при первоначальном входе нужно взять так чтобы цены были адекватные тоесть 16755 / 167,67 примерно 100
следовательно нужно взять 100 лотов акций (судя по всему по 10 шт в лот) и 1 лот фьючерса
и в конце при поставке фьючерса получится имеем 1000 акций с фондового и только 100 "отрицательных" акций со срочного ?
аннигиляция не происходит а остается 900 акций на руках
Чем все же отличается лотность с фондового от лот со срочного
или все же указана на фондовом цена за акцию но покупая лот то покпаешь сразу 10 акции и цена будет за этот "лот" 167,67 *10 = 1676,7 руб
и тогда нужно для уравновешивания требуется 10лот акций /1 лот фьючерса а не 100 лот акций /1 лот фьючерса
И самый групый вопрос - в стакане по фондовому указано лоты (по 10 акций в лоте) или сами акции так как цена получается именно акции
Если цена акции и количество тоже акции тогда они не кратны 10.
Просветите этот вопрос пожалуйста.
Что то немного не понимаю вот такой момент.
GAZP с сайта MOEX лотность 10 цена текущая 167,67 следовательно одна акция стоит 167,67 / 10 = 16,767 руб
GZU3 с сайта MOEX лот 100 цена 16755 сделовательно 1 акция будет стоит 16755 / 100 = 167,55 руб
Итого цена акции во фьючерсе в 10 раз больше чем 1 акция в одном лоте с фондового рынка ?
для уравновешивания арбитража при первоначальном входе нужно взять так чтобы цены были адекватные тоесть 16755 / 167,67 примерно 100
следовательно нужно взять 100 лотов акций (судя по всему по 10 шт в лот) и 1 лот фьючерса
и в конце при поставке фьючерса получится имеем 1000 акций с фондового и только 100 "отрицательных" акций со срочного ?
аннигиляция не происходит а остается 900 акций на руках
Чем все же отличается лотность с фондового от лот со срочного
или все же указана на фондовом цена за акцию но покупая лот то покпаешь сразу 10 акции и цена будет за этот "лот" 167,67 *10 = 1676,7 руб
и тогда нужно для уравновешивания требуется 10лот акций /1 лот фьючерса а не 100 лот акций /1 лот фьючерса
И самый групый вопрос - в стакане по фондовому указано лоты (по 10 акций в лоте) или сами акции так как цена получается именно акции
Если цена акции и количество тоже акции тогда они не кратны 10.
Просветите этот вопрос пожалуйста.
В 1 контракте gazp-9.23 100 акций
В 1 лоте GAZP 10 акций
Чтобы уровнять позиции нужно продать 1 фьючерс и купить 10 лотов акций, цена не имеет значения
Вы покупаете 100 акций и продаете 100 акций (фьючерс при экспирации )
Цена фьючерса и акций только говорит Вам, что Вы входите в позиции с прибылью или убытком.
В 1 контракте gazp-9.23 100 акций
В 1 лоте GAZP 10 акций
Чтобы уровнять позиции нужно продать 1 фьючерс и купить 10 лотов акций, цена не имеет значения
Вы покупаете 100 акций и продаете 100 акций (фьючерс при экспирации )
По Вашей методике как раз нужно понимание обоих цен чтобы видеть какой сейчас процент прибыли по фьючерсу в годовом выражении относительно цены акции с учетом оставшегося времени до экспирации
Следовательно цену акции нужно привести к состоянию *100 (Видимо 10 лотов по 10 акций)
И еще как посчитать общую комиссию на круг (из 4 сдедок )?
Если делать вход/выход не дождаясь экспирации?