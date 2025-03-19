Скальпинг в классическом арбитраже - страница 34

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prostotrader #:

Результат сегодняшнего теста.

1) Для теста взята пара TATN и TATN 6-23, счет КПУР.

Сначала скриншоты инструментов из терминала и из таблички по ссылке, которую Вы дали выше:

Видно, что ставки риска начальной маржи по акции на сайте совпадают с терминалом. Дальнего фьючерса в таблице нет (на сайте), но в мобильном приложении ставка риска та же, что и в терминале.

2) Теперь сама позиция.

Скриншот из терминала:


И скриншот из мобильного приложения :(

Красным и желтым выделил самое главное

а) на покупку акций ушли почти все свои деньги.

б) скидки на ГО - нет: 3* 7000 ~ 21 000



3) Позиция открыта практически "на всю котлету" - на собственные средства куплены акции, средств под гарантийное обеспечение фьючерса почти не осталось (это если забыть о D long и D short).

Если бы скидка существовала - с меня не стали бы списывать % за заемные средства. Но их спишут.

У Финама это происходит с конкретными задержками. Скорее всего в понедельник ближе к вечеру дополню тему скриншотом с комиссией.

 
Andrey Miguzov #:

Результат сегодняшнего теста.

1) Для теста взята пара TATN и TATN 6-23, счет КПУР.

Сначала скриншоты инструментов из терминала и из таблички по ссылке, которую Вы дали выше:

Видно, что ставки риска начальной маржи по акции на сайте совпадают с терминалом. Дальнего фьючерса в таблице нет (на сайте), но в мобильном приложении ставка риска та же, что и в терминале.

2) Теперь сама позиция.

Скриншот из терминала:


И скриншот из мобильного приложения :(

Красным и желтым выделил самое главное

а) на покупку акций ушли почти все свои деньги.

б) скидки на ГО - нет: 3* 7000 ~ 21 000



3) Позиция открыта практически "на всю котлету" - на собственные средства куплены акции, средств под гарантийное обеспечение фьючерса почти не осталось (это если забыть о D long и D short).

Если бы скидка существовала - с меня не стали бы списывать % за заемные средства. Но их спишут.

У Финама это происходит с конкретными задержками. Скорее всего в понедельник ближе к вечеру дополню тему скриншотом с комиссией.

Спасибо.

Добавлено

Посчитал, и дисконт есть, просто Финам, жульничает в подсчетах (или разработчики что-то напортачили), пользуясь тем, что почти все пользователи

не знают как должны производиться расчеты.

Смотрите у Вас, перед вступлением рынок, было 94020,00 руб.

Средства на покупку фьючерсов =  31120 * 3 * 0,2475 = 23849,10 руб.

Средства на покупку спота = 313,4033 * 300 * 0,42 = 39488,82 руб.

Итого =  23849,10 + 39488,82 = 63337,92 руб.

Следовательно свободных средств (Ваших) должно остаться =  94020,00 - 63337,92 = 30682.08 руб.

Посмотрите на Ваш скрин терминала со средствами, там свободных средств = 31579,96 руб.

Все правильно, дисконт есть, но далее начинаются чудеса, потому что баланс = 917.39 руб.,

 обязательства = -23881,03 руб.

Вы торгуете на ЕБС счете, фьючерс против спота, следовательно позиция нейтральная, т.е не зависит ни от чего.

Добавлено

Нужно переходить на Transaq connector HFT, там разработчики давно на ММВБ

и терминалы, использующие коннектор работают правильно.

 

prostotrader #:

Нужно переходить на Transaq connector HFT, там разработчики давно на ММВБ

и терминалы, использующие коннектор работают правильно.

Михаил, а скорость там какая? Имеется в виду число транзакций в секунду?

Что-то условия в финаме сказочные слишком - все бесплатно))

 
prostotrader #:

Нужно переходить на Transaq connector HFT

Видится правильнее (и быстрее всего) прикрутить его к МТ5. От него ведь реально (для нас) требуется только отправка торговых приказов. Всё остальное писать с нуля - пустая трата времени - 99 % уже есть в МТ5.
В ваших экспертах нужно будет прикрутить DLL и сделать перегрузку OrderSend плюс обратная связь об открытых ордерах/сделках - и всё заработает. 
Думаю, даже здешний фриланс возьмётся за это и не за дорого. Для программиста задача вполне  понятная. Плюс примеры реализаций с кодом есть. Я потом даже купил бы такую связку (если будет быстро работать).
Естественно это всё ИМХО. Сам не являюсь проф. программистом и для меня такие связки - темный лес.
 
prostotrader #:

Все правильно, дисконт есть

У меня сегодня прошли списания комиссий и начислений по вар.марже. И... среди них не оказалось комиссий за плечо:

Ради такого дела подержу позицию до среды включительно (вдруг это из-за Т2). Но пока склонен признать:

SpotPrice:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutData.Lot * ExpData.RiskData.SpotDLong;
FutPrice:= ExpData.FutData.BuyPrice * ExpData.RiskData.FutDShort;
PrRes:= SpotPrice + FutPrice;
if(PrRes < ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot) then
 PrRes:= ExpData.SpotData.SellPrice * ExpData.FutDAta.Lot;

Этот код правильный и расчеты надо делать по нему.

У меня раньше был тот же код, но без двух последних строк. 

На всякий случай скрин того, как выглядит списание за плечо (это ещё прошлогодний):


 
Andrey Miguzov #:

У меня сегодня прошли списания комиссий и начислений по вар.марже. И... среди них не оказалось комиссий за плечо:

Ради такого дела подержу позицию до среды включительно (вдруг это из-за Т2). Но пока склонен признать:

Этот код правильный и расчеты надо делать по нему.

У меня раньше был тот же код, но без двух последних строк. 

На всякий случай скрин того, как выглядит списание за плечо (это ещё прошлогодний):


Придет списание за операции РЕПО :)

 
Dmi3 #:

Придет списание за операции РЕПО :)

Походу я раньше времени обрадовался:(
 
Dmitriy Skub #:

Михаил, а скорость там какая? Имеется в виду число транзакций в секунду?

Что-то условия в финаме сказочные слишком - все бесплатно))

Я не замерял скорость  транзакций в секунду, но задал на форуме Transaq вопрос о скорости исполнения ордеров.

Человек, торгующий на реале ответил, что для Фондового рынка, а именно там самые большие задержки,

на ВИРТУАЛЬНОЙ машине скорость 17-60 мс. при пинге 2 мс

Добавлено

Уже много лет ищу ПО, через которое можно было бы быстро торговать и на Фондовом и на Срочном рынках роботами

Окрывашка правильный брокер, но у низ нет ПО, впрочем как и у всех других, и задержки в Квик достигают просто неприличных значений


 
Andrey Miguzov #:

У меня сегодня прошли списания комиссий и начислений по вар.марже. И... среди них не оказалось комиссий за плечо:

Ради такого дела подержу позицию до среды включительно (вдруг это из-за Т2). Но пока склонен признать:

Этот код правильный и расчеты надо делать по нему.

У меня раньше был тот же код, но без двух последних строк. 

На всякий случай скрин того, как выглядит списание за плечо (это ещё прошлогодний):


А что это за "лошадиные" комиссии?

Ничего, кроме комиссий  за сделки и не должно начисляться и списываться.

Вступив равнолотной парой в позицию, при движении цены вверх или вниз у Вас ничего (прибыль убыток) не должно меняться,

т.к убыток по фьючерсу компенсируется прибылью по акциям и наоборот.

По сути, Вы купили и продали равное кол-во акций, только по разной цене, и вот эта дельта цен и есть наша прибыль.

Но так как у Всех брокеров "кривые" торговые системы, они считают прибыль/убыток только по фьючерсу, игнорируя

СПОТ, поэтому я держу свободными 50 000 - 100 000 руб. 

Не замечал, чтобы в Открывашка включали счетчик за плечо, хотя у меня бывали случаи ухода моих свободных средств в минус.

Ведь на момент входа в рынок баланс у меня был положительный.

Бросьте мне в лтчку номер Вашего тел. или карты, я переведу Вам убыток по сделке с TATN

 
prostotrader #:

А что это за "лошадиные" комиссии?

Ничего, кроме комиссий  за сделки и не должно начисляться и списываться.

Вступив равнолотной парой в позицию, при движении цены вверх или вниз у Вас ничего (прибыль убыток) не должно меняться,

т.к убыток по фьючерсу компенсируется прибылью по акциям и наоборот.

По сути, Вы купили и продали равное кол-во акций, только по разной цене, и вот эта дельта цен и есть наша прибыль.

Но так как у Всех брокеров "кривые" торговые системы, они считают прибыль/убыток только по фьючерсу, игнорируя

СПОТ, поэтому я держу свободными 50 000 - 100 000 руб. 

Не замечал, чтобы в Открывашка включали счетчик за плечо, хотя у меня бывали случаи ухода моих свободных средств в минус.

Ведь на момент входа в рынок баланс у меня был положительный.

Бросьте мне в лтчку номер Вашего тел. или карты, я переведу Вам убыток по сделке с TATN

Там перед тестовым входом в этот день были закрытия по другим инструментам. Плюс тестовый вход "по рынку" по обоим ногам. 
Но вообще комиссия высокая. За прошлый год половина прибыли у меня - это комиссия биржи и брокера.

По поводу убытка - тест для меня очень важен. Если списаний за "плечо" не будет - это кардинально изменит условия торговли в Финам. Плюс, я думаю, в среду/четверг позиция закроется уже без убытка :) Ничего переводить не нужно.

Просто для понимания - сейчас я резервирую под открытие такой позиции полную стоимость акции плюс ГО по фьючерсу.
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