Скальпинг в классическом арбитраже - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень даже не плохо. Такая результативность только сейчас, учитывая всю ситуацию с курсами или на большой дистанции?
Причем тут курсы, Вам веротно нужно немного "покурить" тему "Классический арбитраж".
На этом все.
Там перед тестовым входом в этот день были закрытия по другим инструментам. Плюс тестовый вход "по рынку" по обоим ногам.
Что-то прояснилось?
Что-то прояснилось?
За сегодняшний день списаний пока не было (ещё не появились в личном кабинете) - именно их и жду - по ним станет окончательно понятно (из-за Т+2).
На данный момент из изменений только то, что обвел:
Добавлено:
Поясню по Т+2 мою логику.
В момент покупки акций на МОЕКС средства морозятся, но их списание происходит через 2 рабочих дня (деньги списывают, а акции становятся моими). Пока деньги не списали - они могут использоваться в качестве ГО по фьючерсу.
Т0 для пятницы 24.02 - это пятница 24.02 в 19-00, Т+1 - это понедельник 27.02 в 19-00 и Т+2 - это вторник 28.02 в 19-00 (время 19-00 на память, может там +-).
А вот теперь требуется помощь зала :)
Есть у кого-нибудь какие-либо альтернативные теории почему у меня не списали плату за плечо (кроме варианта prostotrader, что это скидка, которую можно посчитать по коэ-ам D long и D shot)?
Репо и обратное репо, насколько я понимаю (специально читал и вникал), в данном случае не причем.
У меня других объяснений нет. Может где-то посмотреть ещё?
Позицию держу до конца среды - потом робот её закрывает (если других теорий не будет).
Есть вариант в поддержку написать им, но это прям на крайний случай :)
Добавлено:
Скачал из личного кабинета отчет детальный, прикрепил к сообщению.
Часть вопросов отпала - я их зачеркнул.
Видимо всё будет - но завтра :)
Добавлено 2:
В отчете брокера не сразу увидел - всё произошло уже сегодня :)
Расчет платы для моего тарифа -
Таким образом сумма займа составила - 365*9,41/(0,08+0,075) = 22 159 р.
Вывод эксперимента:
Чтобы торговать в Финаме на их Едином счете классический арбитраж нужно для открытия позиций иметь на счете сумму равную:
Стоимость акций + ГО фьючерса + запас (для случая, если будет накапливаться отрицательная вариационная маржа по фьючерсу).
Скидок как в Открытии - нет.
Если сумма будет меньше - на 3-ий рабочий день начнут списывать процент за маржинальный займ.
Расчет платы для моего тарифа -
Таким образом сумма займа составила - 365*9,41/(0,08+0,075) = 22 159 р.
Вывод эксперимента:
Чтобы торговать в Финаме на их Едином счете классический арбитраж нужно для открытия позиций иметь на счете сумму равную:
Стоимость акций + ГО фьючерса + запас (для случая, если будет накапливаться отрицательная вариационная маржа по фьючерсу).
Скидок как в Открытии - нет.
Если сумма будет меньше - на 3-ий рабочий день начнут списывать процент за маржинальный займ.
Печально все это....
Написал в Открывашку следующее:
Печально все это....
Написал в Открывашку следующее:
Можно сделать единый счет и для МТ5 и всё тогда станет хорошо.
Но верится с трудом, учитывая как реагируют на наши/брокера просьбы здесь :(
да и у Открытия сейчас других проблем выше крыши...
Можно сделать единый счет и для МТ5 и всё тогда станет хорошо.
Но верится с трудом, учитывая как реагируют на наши/брокера просьбы здесь :(
да и у Открытия сейчас других проблем выше крыши...
К сожалению, МТ-5 "заточен" под форекс, Вы сами видите, как в Финаме работает МТ-5 на едином счете.
А Transaq - готовое решение для Биржевой торговли, проверенное временем.
Передавать ордера на Биржу - это самое простое, а вот вести учет ЕБС на сервере по клиенту, это написать трудно.
добавлено
Пришел ответ из техподдержки Открывашки
Пришел ответ из техподдержки Открывашки
Им бы то, что есть сохранить, в процессе вливания в ВТБ.
Им бы то, что есть сохранить, в процессе вливания в ВТБ.
Да, я это под проблемами и имел ввиду.
Если они, не дай Бог, в процессе вливания "оптимизируются" в сторону отказа от МТ5...Не хочется думать в эту сторону.
Если, что, мне в поддержке говорили у Финама - есть отдельные счета для срочного рынка для МТ5. Говорили там всё сильно лучше чем на Едином счете, но не проверял.
Добавлено
По моим наблюдениям, всё к чему прикасается ВТБ, со временем начинает "киснуть". Надеюсь в этот раз будет по другому...