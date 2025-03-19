Скальпинг в классическом арбитраже - страница 41
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Совсем не в теме, но бесплатный сыр не может быть неинтересным. Должен же быть риск в чем-то. Если где-то прибудет, то у кого станет меньше?
Риск в том, что маржу могут поднять в разы. И тогда брокер начнет ваши шорты по фьючам закрывать в пустых стаканах по плохим ценам.
Риск в том, что маржу могут поднять. И тогда брокер начнет ваши шорты по фьючам закрывать в пустых стаканах по плохим ценам.
Вот обязательно кто-то "поковыряется в носу" и выдаст очередной перл.
Почитайте правила маржинальной торговли!
Для того, что бы начать закрывать фьючерсы УДС должен быть < 0 (из возможных 9,99), а перед этим, брокер
включит счетчик до суммы, указанной в НРП1 (в таблице не представлено) средства для торговли с плечом.
Добавлено (из справки)
УДС Уровень достаточности средств.
УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)
Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя.
Если Нач.маржа = Мин.маржа, то:
если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС= – 9.99;
иначе УДС = 9.99
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+».
0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл);
УДС < 0 – принудительное закрытие
Я совершенно не разбираюсь в УДС HPП1 и других, аббревиатурах. Можно суть ? Если маржу для фьючерсов, поднимут в два раза, что будет с вашими шортами ?
А как с Вами разговаривать, если Вы ни в чем не разбираетесь?
А как с Вами разговаривать, если Вы ни в чем не разбираетесь?
Отвечать на прямой вопрос, а не уходить от ответа.
Отвечать на прямой вопрос, а не уходить от ответа.
Какой прямой вопрос?
Если Вы не знаете даже что такое МАРЖА?
Научитесь, сначала правильно ставить вопросы.
На этом с Вами все!
И запомните, я никому ничего не должен!
УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)
Прошло два часа....
Если Вы не знаете даже что такое МАРЖА?
На этом с Вами все!
Согласен. Жидко..
Цены рассчитывается с учетом DLong и DShort из таблицы КВИК "Купить/Продать"
DLong и DShort устанавливает брокер по риск-параметрам утвержденными НКЦ
Для СПОТа тоже есть DLong и DShort
Это же просто возможность задрать плечи. По споту в районе 6 плеча дадут на газпром. Но даже в этом случае 9% я не вижу. А вот риск добавляется плавающей ставкой риска на плечо. Исходя из моих прошлых расчётов (4%-3.2%)*6=4.8%. На первый взгляд неплохо, но я округлял везде вверх+затраты депозита на две ноги будут примерно двойные. Так что реальный профит вряд ли перейдёт за 2-3%. До 9% далеко. Где я опять обсчитался? Спасибо.
Как рассчитываются цены, я уже показал. Плечо тут совершенно не при чем.
Сумма для торговли с плечом находится в таблице "Клиентский портфель (НРП1)" и начинает расходоваться,
когда заканчиваются Ваши собственные средства.
Объяснять все тонкости расчетов я не буду.
Все очень легко проверить
Запомните цифры в таблице Клиентский портфель, колонка Сумма денежных остатков Т0 и Т1
Продайте 1 контракт дешевого актива (н-р VTBR - 9.23) и купите 10 лотов акций VTBR
И посмотрите сколько средств осталось в Сумма денежных остатков (не забудьте про комиссии)