Скальпинг в классическом арбитраже - страница 41

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prostotrader #:

Не понял, что Вы хотите спросить?

Как определяется срок выхода из позиций. 
По дате экспирации.
 
fxsaber #:

Совсем не в теме, но бесплатный сыр не может быть неинтересным. Должен же быть риск  в чем-то. Если где-то прибудет, то у кого станет меньше?


   Риск в том, что маржу могут поднять в разы. И тогда брокер начнет ваши шорты по фьючам закрывать в пустых стаканах по плохим ценам.

 
pivomoe #:

   Риск в том, что маржу могут поднять. И тогда брокер начнет ваши шорты по фьючам закрывать в пустых стаканах по плохим ценам.

Вот обязательно кто-то "поковыряется в носу" и выдаст очередной перл.

Почитайте правила маржинальной торговли!


Для того, что бы начать закрывать фьючерсы УДС должен быть < 0 (из возможных 9,99), а перед этим, брокер

включит счетчик до суммы, указанной в НРП1 (в таблице не представлено) средства для торговли с плечом.

Добавлено (из справки)

УДС Уровень достаточности средств. 

УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа) 

Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя. 

Если Нач.маржа = Мин.маржа, то: 

если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС= – 9.99; 

иначе УДС = 9.99

Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». 

0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл); 

УДС < 0 – принудительное закрытие 

 
Я совершенно не разбираюсь в УДС HPП1 и других, аббревиатурах.  Можно суть ? Если маржу для фьючерсов, поднимут в два раза, что будет с вашими шортами ?
 
pivomoe #:
Я совершенно не разбираюсь в УДС HPП1 и других, аббревиатурах.  Можно суть ? Если маржу для фьючерсов, поднимут в два раза, что будет с вашими шортами ?

А как с Вами разговаривать, если Вы ни в чем не разбираетесь?

 
prostotrader #:

А как с Вами разговаривать, если Вы ни в чем не разбираетесь?

 Отвечать на прямой вопрос, а не уходить от ответа. 

 
pivomoe #:

 Отвечать на прямой вопрос, а не уходить от ответа. 

Какой прямой вопрос?

Если Вы не знаете даже что такое МАРЖА?

Маржа — это разница между себестоимостью товара и ценой, по которой продают товар.
В себестоимость входят все издержки на производство, закупку, упаковку и логистику товара,
в том числе траты на сырьё, газ, свет и зарплату сотрудников.

Научитесь, сначала правильно ставить вопросы.

На этом с Вами все!

И запомните, я никому ничего не должен!

 
prostotrader #:

УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа

   

  Прошло два часа....

  

prostotrader #:


Если Вы не знаете даже что такое МАРЖА?

Маржа — это разница между себестоимостью товара и ценой, по которой продают товар.
В себестоимость входят все издержки на производство, закупку, упаковку и логистику товара,
в том числе траты на сырьё, газ, свет и зарплату сотрудников.


   

prostotrader #:

На этом с Вами все!

   Согласен. Жидко..

 
prostotrader #:

Цены рассчитывается с учетом DLong и DShort из таблицы КВИК "Купить/Продать"

DLong и DShort устанавливает брокер по риск-параметрам утвержденными НКЦ

Для СПОТа тоже есть  DLong и DShort

Это же просто возможность задрать плечи. По споту в районе 6 плеча дадут на газпром. Но даже в этом случае 9% я не вижу. А вот риск добавляется плавающей ставкой риска на плечо. Исходя из моих прошлых расчётов (4%-3.2%)*6=4.8%. На первый взгляд неплохо, но я округлял везде вверх+затраты депозита на две ноги будут примерно двойные. Так что реальный профит вряд ли перейдёт за 2-3%. До 9% далеко. Где я опять обсчитался? Спасибо.
 
traveller00 #:
Это же просто возможность задрать плечи. По споту в районе 6 плеча дадут на газпром. Но даже в этом случае 9% я не вижу. А вот риск добавляется плавающей ставкой риска на плечо. Исходя из моих прошлых расчётов (4%-3.2%)*6=4.8%. На первый взгляд неплохо, но я округлял везде вверх+затраты депозита на две ноги будут примерно двойные. Так что реальный профит вряд ли перейдёт за 2-3%. До 9% далеко. Где я опять обсчитался? Спасибо.

Как рассчитываются цены, я уже показал. Плечо тут совершенно не при чем.

Сумма для торговли с плечом находится в таблице "Клиентский портфель (НРП1)" и начинает расходоваться, 

когда заканчиваются Ваши собственные средства.

Объяснять все тонкости расчетов я не буду.

Все очень легко проверить

Запомните цифры в таблице Клиентский портфель, колонка Сумма денежных остатков Т0 и Т1

Продайте 1 контракт дешевого актива (н-р VTBR - 9.23) и купите 10 лотов акций VTBR 

И посмотрите сколько средств осталось в  Сумма денежных остатков (не забудьте про комиссии)

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