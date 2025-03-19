Скальпинг в классическом арбитраже - страница 53
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А вот и подтверждение, что Финик - кухня
В экспирацию фьючерсы закрыли по 29551 руб.
а акции рассчитали по 296,31 руб.
Т.е стырили у меня = 1066716,00 - 29551 * 36 = 2880 руб.
В Открывашке такого не было. Куда, теперь, податься....
А вот и подтверждение, что Финик - кухня
В экспирацию фьючерсы закрыли по 29551 руб.
а акции рассчитали по 296,31 руб.
Т.е стырили у меня = 1066716,00 - 29551 * 36 = 2880 руб.
В Открывашке такого не было. Куда, теперь, податься....
ой не слушал ты меня....
говорю же в ЦБ РФ писал
без толку
защитили они их
перечень косяков писал, не думаю что их подшаманили
но я зарабатывал там все равно, хоть и чудят`ъ по черному
А вот и подтверждение, что Финик - кухня
Здравствуйте, Михаил. Если речь идёт об Обществе с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС», то специально для таких нерадивых деятелей создана СРО Ассоциация форекс-дилеров (АФД), куда Вы можете обратиться с заявлением о нарушении, т.к. ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» является их членом.
С уважением, Владимир.
В тех. поддержку обращались? Что говорят?
В тех. поддержку обращались? Что говорят?
раньше у них был стандартный ответ на подобного рода вопросы: переходите на квиккак обстоит дело сейчас - тоже интересно
В тех. поддержку обращались? Что говорят?
В брокерском отчете те же самые данные? Сайты и терминалы у Финама могут показывать совсем разные вещи.
В брокерском отчете те же самые данные? Сайты и терминалы у Финама могут показывать совсем разные вещи.
Смотрите внимательно скрины выше
Добавлено
По большому счету не очень важно, по какой цене сделать техническую сделку по фьючерсам
ВАЖНО, что прибыль должна считаться от цены поставленных акций!
А Финик считает от цены технической сделки по фьючам, или специально закрывает по меньшей цене.
Текущие средства
Цена технической сделки
Расчет прибыли
Должно быть
525111,26 + 1066718,00 = 1 591 829,26 руб.
Финик считает
525111,26 + 1063836,00 = 1 588 947,26 руб.
"Отжим" средств
1 591 829,26 - 1 588 947,26 = 2882 руб. (2 руб. - комиссия биржи за экспирацию) = 2880 руб.
Сам смысл экспирации ПОСТАВОЧНОГО фьючерса заключается с следующем:
В момент экспирации вместо фьючерса я получаю АКЦИИ, и расчет должен производиться не из цены
фьючерса, а от цены акции! А т.к я получил "отрицательные" акции, а были "положительные" акции, то они взаимно уничтожаются по ТЕКУЩЕЙ цене акции,
поэтому в экспирацию цена фьючерса (цена технической сделки) ДОЛЖНА быть равно цене акции.
Добавлено
В открывашке цена технической сделки всегда была раной цене акции.
Смотрите внимательно скрины выше
Добавлено
По большому счету не очень важно, по какой цене сделать техническую сделку по фьючерсам
ВАЖНО, что прибыль должна считаться от цены поставленных акций!
А Финик считает от цены технической сделки по фьючам, или специально закрывает по меньшей цене.
Текущие средства
Цена технической сделки
Расчет прибыли
Должно быть
525111,26 + 1066718,00 = 1 591 829,26 руб.
Финик считает
525111,26 + 1063836,00 = 1 588 947,26 руб.
"Отжим" средств
1 591 829,26 - 1 588 947,26 = 2882 руб. (2 руб. - комиссия биржи за экспирацию) = 2880 руб.
Сам смысл экспирации ПОСТАВОЧНОГО фьючерса заключается с следующем:
В момент экспирации вместо фьючерса я получаю АКЦИИ, и расчет должен производиться не из цены
фьючерса, а от цены акции! А т.к я получил "отрицательные" акции, а были "положительные" акции, то они взаимно уничтожаются по ТЕКУЩЕЙ цене акции,
поэтому в экспирацию цена фьючерса (цена технической сделки) ДОЛЖНА быть равно цене акции.
Добавлено
В открывашке цена технической сделки всегда была раной цене акции.