Скальпинг в классическом арбитраже - страница 38
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Короче, для успешной торговли (не только Классический арбитраж) нужен свой комплекс (Клиент - сервер) работающий по протоколу FIX.
При этом Сервер должен уметь грамотно обрабатывать Риск-менеджмемент как в случае торговли на одной секции, так и на разных секциях одновременно.
Дело за малым найти программиста, который бы сделал это....
факт
самостоятельно пишите
не теряйте стратегию
Т.е., есть рыночная ниша для торгового терминала, нормально работающего с несколькими биржевыми площадками (в пределах одной биржи) и обладающего возможностями программирования как у(не хуже, чем) MT5.
Может, MT6 справится? ))
А если б его можно было запускать в режиме демона(сервиса), только для работы советников, без вывода графики, так это вообще мечта. Но такая ниша если и есть, то очень узкая.
можно
и кстати весьма профитно
Контроль сделок и скрины специально не из МТ5 выкладывал - в отчете брокера и мобильном приложении отображаются все сделки, независимо откуда они совершены.
У них ещё есть услуга пониженное ГО:
https://www.finam.ru/landings/services-pgo-forts/
Но руки так и не дошли подключить и разобраться... И там как я понял внутри дня, но могу ошибаться
сдайте тесты и будет Вам пониженное ГО
Михаил, а как Вы определяете пары какие торговать?
Всеми парами на акции у которых есть фьючерсы.
Робот-автомат, так что следить не нужно.
Всеми парами на акции у которых есть фьючерсы.
Робот-автомат, так что следить не нужно.
Я тут прочёл в одной статье, что для такого парного трейдинга, или арбитражной стратегии используются инструменты одного сектора. В частности нефть брент и WTI потому и вопрос возник. Такие пары не пробовали поставить?
И такой вопрос: Работают два советника на двух терминалах? И связь держат через файл?
Я тут прочёл в одной статье, что для такого парного трейдинга, или арбитражной стратегии используются инструменты одного сектора. В частности нефть брент и WTI потому и вопрос возник. Такие пары не пробовали поставить?
И такой вопрос: Работают два советника на двух терминалах? И связь держат через файл?
Спотов нет по нефти.
MDI приложение в нем 98 окон (пар)
Интересная ситуация сложилась с дивидентами MOEX
Объявленные дивиденты 4,84 руб./акция должны были утвердить на ГОСА 27.05.2023 г.
Но не набрался кворум и после этого акции по отношению к фьючерсу почти перешли в контанго (была минимальная бэквардация),
при этом с учетом дивидентов был вход под 26,4% годовых.
Учитывая то, что в прошлом году МОЕХ не выплачивали дивиденты и то, что пара была практически в нуле, решил "рискнуть" и войти в позицию под 26,4% годовых.
ГОСА МОЕХ перенесли на 2 июня 2023 г.
Сейчас ситуация такая:
Интересная ситуация складывается по паре GAZP - GAZR-12.23
Прогноз по дивидендам:
Торгуется сейчас ~ 9% годовых
Если заплатят, то ~ 23% годовых
жаль, что у меня свободных средств только 6000 руб. :(
Интересная ситуация складывается по паре GAZP - GAZR-12.23
Прогноз по дивидендам:
Торгуется сейчас ~ 9% годовых
Если заплатят, то ~ 23% годовых
жаль, что у меня свободных средств только 6000 руб. :(
23% годовых, но не гарантированно, а "если заплатят", иначе 9% - как-то не слишком интересно.