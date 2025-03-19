Скальпинг в классическом арбитраже - страница 38

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prostotrader #:

Короче, для успешной торговли (не только Классический арбитраж) нужен свой комплекс (Клиент - сервер) работающий по протоколу FIX.

При этом Сервер должен уметь грамотно обрабатывать Риск-менеджмемент как в случае торговли на одной секции, так и на разных секциях одновременно.

Дело за малым найти программиста, который бы сделал это.... 

факт

самостоятельно пишите

не теряйте стратегию

 
JRandomTrader #:

Т.е., есть рыночная ниша для торгового терминала, нормально работающего с несколькими биржевыми площадками (в пределах одной биржи) и обладающего возможностями программирования как у(не хуже, чем) MT5.

Может, MT6 справится? ))

А если б его можно было запускать в режиме демона(сервиса), только для работы советников, без вывода графики, так это вообще мечта. Но такая ниша если и есть, то очень узкая.

можно

и кстати весьма профитно

 
Andrey Miguzov #:

Контроль сделок и скрины специально не из МТ5 выкладывал - в отчете брокера и мобильном приложении отображаются все сделки, независимо откуда они совершены.

У них ещё есть услуга пониженное ГО:

https://www.finam.ru/landings/services-pgo-forts/

Но руки так и не дошли подключить и разобраться... И там как я понял внутри дня, но могу ошибаться

сдайте тесты и будет Вам пониженное ГО

 
Михаил, а как Вы определяете пары какие торговать?
 
Alexey Viktorov #:
Михаил, а как Вы определяете пары какие торговать?

Всеми парами на акции у которых есть фьючерсы.

Робот-автомат, так что следить не нужно. 

 
prostotrader #:

Всеми парами на акции у которых есть фьючерсы.

Робот-автомат, так что следить не нужно. 

Я тут прочёл в одной статье, что для такого парного трейдинга, или арбитражной стратегии используются инструменты одного сектора. В частности нефть брент и WTI потому и вопрос возник. Такие пары не пробовали поставить?

И такой вопрос: Работают два советника на двух терминалах? И связь держат через файл?

 
Alexey Viktorov #:

Я тут прочёл в одной статье, что для такого парного трейдинга, или арбитражной стратегии используются инструменты одного сектора. В частности нефть брент и WTI потому и вопрос возник. Такие пары не пробовали поставить?

И такой вопрос: Работают два советника на двух терминалах? И связь держат через файл?

Спотов нет по нефти.

MDI приложение в нем 98 окон (пар)

 

Интересная ситуация сложилась с дивидентами MOEX

Объявленные дивиденты 4,84 руб./акция должны были утвердить на ГОСА 27.05.2023 г.

Но не набрался кворум и после этого акции по отношению к фьючерсу почти перешли в контанго (была минимальная бэквардация),

при этом с учетом дивидентов был вход под 26,4% годовых.

Учитывая то, что в прошлом году МОЕХ не выплачивали дивиденты и то, что пара была практически в нуле, решил "рискнуть" и войти в позицию под 26,4% годовых.

ГОСА МОЕХ перенесли на 2 июня 2023 г.

Сейчас ситуация такая:


 

Интересная ситуация складывается по паре GAZP - GAZR-12.23

Прогноз по дивидендам:


Торгуется сейчас ~ 9% годовых

Если заплатят, то ~ 23% годовых

жаль, что у меня свободных средств только 6000 руб. :(


 
prostotrader #:

Интересная ситуация складывается по паре GAZP - GAZR-12.23

Прогноз по дивидендам:


Торгуется сейчас ~ 9% годовых

Если заплатят, то ~ 23% годовых

жаль, что у меня свободных средств только 6000 руб. :(


23% годовых, но не гарантированно, а "если заплатят", иначе 9% - как-то не слишком интересно.

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