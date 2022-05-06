Зона накопления и тенденция - страница 5

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Vitali Kadel #:

Увеличите объемы сделки будет не скучно )). Какие правила у вас для выхода из позиции?

В этом нет необходимости. Мне не скучно.

Несколько параметров. Но основное это разворот сигнала.

 
Aleksandr Yakovlev #:

В этом нет необходимости. Мне не скучно.

Несколько параметров. Но основное это разворот сигнала.

выход -появление новой зоны накопления. так я понял?

 
Vitali Kadel #:

выход -появление новой зоны накопления. так я понял?

Ну, почти. Но я опираюсь не только на это. Несколько методик.

 
Vitali Kadel #:

Увеличите объемы сделки будет не скучно )). Какие правила у вас для выхода из позиции?

Показан же уровень TP, в который стрелка упирается. 

Конечно, возможен тренд и тогда будет горькое сожаление о преждевременном закрытии прибыльной позиции. Но и здесь есть варианты. Скорее всего, от уровня будет отскок. На возобновлении движения вниз, подтверждённом пробитием уровня, ничто не мешает возобновить позицию, например. 

 

Сделку совершил от зоны сопротивления.

После выхода с образовавшегося канала сделаю основную сделку к нижней цели.


 
Aleksandr Yakovlev #:


Несколько параметров. Но основное это разворот сигнала.

Все эти квадратики и прямоугольники - все ОЧЕНЬ субъективно, хочу "нарисую" в этом месте, а можно и чуть-чуть ШИРЕЕ..., в зависимости от самочувствия и количества выпитого перед этим ...

Опять же, как протестировать эту "наскальную живопись" ?...

 
Serqey Nikitin #:

Все эти квадратики и прямоугольники - все ОЧЕНЬ субъективно, хочу "нарисую" в этом месте, а можно и чуть-чуть ШИРЕЕ..., в зависимости от самочувствия и количества выпитого перед этим ...

Опять же, как протестировать эту "наскальную живопись" ?...

Для этого нужен большой опыт торговли и смозоленные глаза от графиков.

Я думаю ты в их числе. И для того, чтобы тестировать, ты должен понимать,

что дело не только в квадратиках. Тут очень много разных параметров, от которых надо отталкиваться

для принятия решения, где и как рисовать эти квадратики.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Для этого нужен большой опыт торговли и смозоленные глаза от графиков.

Я думаю ты в их числе. И для того, чтобы тестировать, ты должен понимать,

что дело не только в квадратиках. Тут очень много разных параметров, от которых надо отталкиваться

для принятия решения, где и как рисовать эти квадратики.

Понятно!  Протестировать просто не возможно...

Обидно... однако...

 
Serqey Nikitin #:

Понятно!  Протестировать просто не возможно...

Обидно... однако...

Да, робота на этом не написать.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Да, робота на этом не написать.

Да, ясно все...  Именно это и называется СУБЪЕКТИВНЫЙ метод, рассчитанный на не " смозоленные глаза "...
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