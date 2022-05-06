Зона накопления и тенденция - страница 5
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Увеличите объемы сделки будет не скучно )). Какие правила у вас для выхода из позиции?
В этом нет необходимости. Мне не скучно.
Несколько параметров. Но основное это разворот сигнала.
В этом нет необходимости. Мне не скучно.
Несколько параметров. Но основное это разворот сигнала.
выход -появление новой зоны накопления. так я понял?
выход -появление новой зоны накопления. так я понял?
Ну, почти. Но я опираюсь не только на это. Несколько методик.
Увеличите объемы сделки будет не скучно )). Какие правила у вас для выхода из позиции?
Показан же уровень TP, в который стрелка упирается.
Конечно, возможен тренд и тогда будет горькое сожаление о преждевременном закрытии прибыльной позиции. Но и здесь есть варианты. Скорее всего, от уровня будет отскок. На возобновлении движения вниз, подтверждённом пробитием уровня, ничто не мешает возобновить позицию, например.
Сделку совершил от зоны сопротивления.
После выхода с образовавшегося канала сделаю основную сделку к нижней цели.
Несколько параметров. Но основное это разворот сигнала.
Все эти квадратики и прямоугольники - все ОЧЕНЬ субъективно, хочу "нарисую" в этом месте, а можно и чуть-чуть ШИРЕЕ..., в зависимости от самочувствия и количества выпитого перед этим ...
Опять же, как протестировать эту "наскальную живопись" ?...
Все эти квадратики и прямоугольники - все ОЧЕНЬ субъективно, хочу "нарисую" в этом месте, а можно и чуть-чуть ШИРЕЕ..., в зависимости от самочувствия и количества выпитого перед этим ...
Опять же, как протестировать эту "наскальную живопись" ?...
Для этого нужен большой опыт торговли и смозоленные глаза от графиков.
Я думаю ты в их числе. И для того, чтобы тестировать, ты должен понимать,
что дело не только в квадратиках. Тут очень много разных параметров, от которых надо отталкиваться
для принятия решения, где и как рисовать эти квадратики.
Для этого нужен большой опыт торговли и смозоленные глаза от графиков.
Я думаю ты в их числе. И для того, чтобы тестировать, ты должен понимать,
что дело не только в квадратиках. Тут очень много разных параметров, от которых надо отталкиваться
для принятия решения, где и как рисовать эти квадратики.
Понятно! Протестировать просто не возможно...
Обидно... однако...
Понятно! Протестировать просто не возможно...
Обидно... однако...
Да, робота на этом не написать.
Да, робота на этом не написать.