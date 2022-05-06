Зона накопления и тенденция - страница 15
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больше советов не дам,мне здесь не интересно
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Ты зарегистрировался на сайте 15 минут назад только для того, чтобы написать, что тебе тут неинтересно?
Чудик какой то)))
Фунт движется к 1,33700. Там надо искать точки разворота в обратку.
По канадцу я делал уже скрин на эту неделю. Все произошло так, как на скрине.
По ене только сейчас сформировался небольшой сигнал на продажу. Придется оставить сделки на ночь.
По канадцу сформирован сигнальчик на продажу. Будет не большое падение цены.
По ене есть точка входа от небольшой зоны накопления.
Это небольшая зона находится внутри более большой зоны.
После выхода буду доливаться.
Еще 1 сигнал сформировался
По еве сформирован сигнал на север.