Зона накопления и тенденция - страница 17

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а вот тут вот так, Накопление над уровнем, вчерашний бар показывает направление.. Что все, больше уровень не держит цену..

Накопление

 

В вот цена вышла из Накопления с пробоем..

Накопление с пробоем

 

На Кабеле новая Зона Накопления над уровнем 1.2996.. Пока не понятно, когда оттуда будет Импульс 

Накопление

 
Aleksandr Yakovlev #:

Вижу заинтересованных нет. Тогда всем пока.

Модераторы, удалите ветку.


никому не хочется учится по твоему подобию!!как слить депозит по яшински!)))))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Если жив форум и эта ветка, напишите здесь. 

И кому либо интересно смотреть мои прогнозы?

Если нет то ветку можно в архив............

прогнозы😂😂😂
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