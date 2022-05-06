Зона накопления и тенденция - страница 17
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а вот тут вот так, Накопление над уровнем, вчерашний бар показывает направление.. Что все, больше уровень не держит цену..
В вот цена вышла из Накопления с пробоем..
На Кабеле новая Зона Накопления над уровнем 1.2996.. Пока не понятно, когда оттуда будет Импульс
Вижу заинтересованных нет. Тогда всем пока.
Модераторы, удалите ветку.
никому не хочется учится по твоему подобию!!как слить депозит по яшински!)))))
Если жив форум и эта ветка, напишите здесь.
И кому либо интересно смотреть мои прогнозы?
Если нет то ветку можно в архив............