Зона накопления и тенденция - страница 3

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Lilita Bogachkova #:

Что я могу тебе ответить? Если я скажу «да», ты спросиш, где сигнал, подтверждающий мои слова. Я могу ответить, что этот веб-сайт является публичным пространством, и я не стану  публиковать в публичном пространстве больше информации, чем это необходимо. Как и на любом другом сайте, не нужно публиковать информацию о себе.

Нет, не спрошу. Поверю тебе на слово. 

Ты ХОРОШО на этом заработала?

И твоего ответа будет достаточно.
 
Aleksandr Yakovlev #:

Нет, не спрошу. Поверю тебе на слово. 

Ты ХОРОШО на этом заработала?

Это относительный размер, и он зависит от того, с чем его сравнивают. 

обсуждение не по теме

 
Lilita Bogachkova #:

Это относительный размер, и он зависит от того, с чем его сравнивают. 

обсуждение не по теме

Сравнение от собственных потребностей.

 
Lilita Bogachkova #:

скоро удалю

Уютненько.

 

Вот к примеру есть ситуация по еве.

Небольшая зона накопления. Жду выхода из нее

и в точке покупка.

Посмотрим как будут развиваться события.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет и с новым годом вас друзья.

В этой теме я хочу поднять тему зону накопления  или зону консолидации(кому как удобно это называть).

В общем , если какая нибудь закономерность, если после выхода из зоны этого накопления ,  цена продолжает свое движение.?

Это в общем одна из многих торговый систем, о которых я хотел обсудить. Для вашего внимания хочу представить один скрин шот по которой я совершил сделку.

Предполагаемое обсуждение по парам евро доллар,  фунт доллар, доллар канадец.. Можете представить свои варианты.

Как вы видите, есть определенные зоны(небольшие) и по ним есть реакция.

Хотелось бы собрать статистику с вашей помощью. Надеюсь вы мне поможете)))



Закономерность есть. Но  в какую сторону она отработает, нету закономерности. В среднем 50/50. Не там копаете.

 
Ilya Vasenin #:

Закономерность есть. Но  в какую сторону она отработает, нету закономерности. В среднем 50/50. Не там копаете.

Это я и хочу выявить.

 

Вот к примеру почти похожая ситуация по фунту.

Есть определенная зона и выход из нее с ретестом.


 
Aleksandr Yakovlev #:

Вот к примеру почти похожая ситуация по фунту.

Есть определенная зона и выход из нее с ретестом.


придите в чуство, какая зона, какие ретесты...там ночной (да что там ночной - на скрине между-годовый) флет и открытие рынка. ВСЁ. Ночью активности почти нет, днём она резко на порядки вырастает. При взрывном росте амлитуд возникает видимость "тестов/ретестов".

с вашей помощью так почти каждый день  расчеркается зонами/ретестами/пробоями:-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

придите в чуство, какая зона, какие ретесты...там ночной (да что там ночной - на скрине между-годовый) флет и открытие рынка. ВСЁ. Ночью активности почти нет, днём она резко на порядки вырастает. При взрывном росте амлитуд возникает видимость "тестов/ретестов".

с вашей помощью так почти каждый день  расчеркается зонами/ретестами/пробоями:-) 

Это ваше мнение. Я придерживаюсь своего.

Посмотрим в общем.

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