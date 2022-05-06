Зона накопления и тенденция - страница 3
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Ты ХОРОШО на этом заработала?И твоего ответа будет достаточно.
Нет, не спрошу. Поверю тебе на слово.
Ты ХОРОШО на этом заработала?
Это относительный размер, и он зависит от того, с чем его сравнивают.
обсуждение не по теме
Это относительный размер, и он зависит от того, с чем его сравнивают.
обсуждение не по теме
Сравнение от собственных потребностей.
скоро удалю
Уютненько.
Вот к примеру есть ситуация по еве.
Небольшая зона накопления. Жду выхода из нее
и в точке покупка.
Посмотрим как будут развиваться события.
Всем привет и с новым годом вас друзья.
В этой теме я хочу поднять тему зону накопления или зону консолидации(кому как удобно это называть).
В общем , если какая нибудь закономерность, если после выхода из зоны этого накопления , цена продолжает свое движение.?
Это в общем одна из многих торговый систем, о которых я хотел обсудить. Для вашего внимания хочу представить один скрин шот по которой я совершил сделку.
Предполагаемое обсуждение по парам евро доллар, фунт доллар, доллар канадец.. Можете представить свои варианты.
Как вы видите, есть определенные зоны(небольшие) и по ним есть реакция.
Хотелось бы собрать статистику с вашей помощью. Надеюсь вы мне поможете)))
Закономерность есть. Но в какую сторону она отработает, нету закономерности. В среднем 50/50. Не там копаете.
Закономерность есть. Но в какую сторону она отработает, нету закономерности. В среднем 50/50. Не там копаете.
Это я и хочу выявить.
Вот к примеру почти похожая ситуация по фунту.
Есть определенная зона и выход из нее с ретестом.
Вот к примеру почти похожая ситуация по фунту.
Есть определенная зона и выход из нее с ретестом.
придите в чуство, какая зона, какие ретесты...там ночной (да что там ночной - на скрине между-годовый) флет и открытие рынка. ВСЁ. Ночью активности почти нет, днём она резко на порядки вырастает. При взрывном росте амлитуд возникает видимость "тестов/ретестов".
с вашей помощью так почти каждый день расчеркается зонами/ретестами/пробоями:-)
придите в чуство, какая зона, какие ретесты...там ночной (да что там ночной - на скрине между-годовый) флет и открытие рынка. ВСЁ. Ночью активности почти нет, днём она резко на порядки вырастает. При взрывном росте амлитуд возникает видимость "тестов/ретестов".
с вашей помощью так почти каждый день расчеркается зонами/ретестами/пробоями:-)
Это ваше мнение. Я придерживаюсь своего.
Посмотрим в общем.