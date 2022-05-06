Зона накопления и тенденция - страница 12

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Veniamin Skrepkov #:

  Финансовые  аналитики  не всегда себя утруждают расчетными данными , собирая разноуровневую информацию формируют рыночную оценку . И с десятками тысяч легко расстаться , упрощая ситуацию.

Финансовые аналитики... Это как на инвестинге? Смешно
 
Vladimir Baskakov #:
Финансовые аналитики... Это как на инвестинге? Смешно

  Я не сильно заморачиваюсь слушанием сторонних прогнозов  , на постоянной основе , но представление  есть , одни при подаче материала аргументируют логически , другие просто " рубят правду" , а когда

 ещё с миксом " аналитического макияжа"  - бритая голова - пиджак бренд , да вот тогда смешно .

 

Сделка в бай от нижней границы зоны. Половину уже закрыл.

Если цена двинет так как на скрине, добавлю сделку.

 

не всем цифры с СМЕ одинаково полезны

особенно тем, кто ищет маржинальные зоны

;)

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Aleksandr Yakovlev #:

Сделка в бай от нижней границы зоны. Половину уже закрыл.

Если цена двинет так как на скрине, добавлю сделку.


usdcad рано бай!!Канада будет дорожать,пока дорожает нефть!!смотри недельный график,а не 15 минутки)

 
dryun777 #:

За инфу спасибо.

А советы не слушаю))

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Aleksandr Yakovlev #:

За инфу спасибо.

А советы не слушаю))

хм,,ну сидите в минусах!!)))
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dryun777 #:
хм,,ну сидите в минусах!!)))
Бро, наконец-то вернулся! Единственный адекватный человек тут!
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Vladimir Baskakov #:
Бро, наконец-то вернулся! Единственный адекватный человек тут
какие-то все в новом году,не такие))странные,изменились..злые какие-то,,что случилось то с людьми?
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dryun777 #:
Торговать не научились до сих пор, вот и пучит
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