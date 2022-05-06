Зона накопления и тенденция - страница 12
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Финансовые аналитики не всегда себя утруждают расчетными данными , собирая разноуровневую информацию формируют рыночную оценку . И с десятками тысяч легко расстаться , упрощая ситуацию.
Финансовые аналитики... Это как на инвестинге? Смешно
Я не сильно заморачиваюсь слушанием сторонних прогнозов , на постоянной основе , но представление есть , одни при подаче материала аргументируют логически , другие просто " рубят правду" , а когда
ещё с миксом " аналитического макияжа" - бритая голова - пиджак бренд , да вот тогда смешно .
Сделка в бай от нижней границы зоны. Половину уже закрыл.
Если цена двинет так как на скрине, добавлю сделку.
не всем цифры с СМЕ одинаково полезны
особенно тем, кто ищет маржинальные зоны
;)
Сделка в бай от нижней границы зоны. Половину уже закрыл.
Если цена двинет так как на скрине, добавлю сделку.
usdcad рано бай!!Канада будет дорожать,пока дорожает нефть!!смотри недельный график,а не 15 минутки)
За инфу спасибо.
А советы не слушаю))
За инфу спасибо.
А советы не слушаю))
хм,,ну сидите в минусах!!)))
Бро, наконец-то вернулся! Единственный адекватный человек тут