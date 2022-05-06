Зона накопления и тенденция - страница 4
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Вот к примеру есть ситуация по еве.
Небольшая зона накопления. Жду выхода из нее
и в точке покупка.
Посмотрим как будут развиваться события.
Если записать все показания индикатора RSI больше 72 или меньше 28, между M15 и D1, и посмотреть на какой цене они совпали хоть один раз.
Тогда вы увидите следующую картинку. Как видите, RSI исторически подавал сигнал практически по любой цене.
Но если вы проверите цены, которые повторялись не менее 400 раз, вы увидите, что исторически были цены, по которым RSI давал сигнал в одном и том же месте.
Таким образом, остается вопрос, следует ли рассматривать это как: Зона накопления / Зона распределения?
Если записать все показания индикатора RSI больше 72 или меньше 28, между M15 и D1, и посмотреть на какой цене они совпали хоть один раз.
Тогда вы увидите следующую картинку. Как видите, RSI исторически подавал сигнал практически по любой цене.
Но если вы проверите цены, которые повторялись не менее 400 раз, вы увидите, что исторически были цены, по которым RSI давал сигнал в одном и том же месте.
Таким образом, остается вопрос, следует ли рассматривать это как: Зона накопления / Зона распределения?
Я не отталкиваюсь от индикатора RSI. И не беру его сигналы в расчет.
Я не отталкиваюсь от индикатора RSI. И не беру его сигналы в расчет.
Неважно, какой индикатор используется, пусть даже на пересечении МА100 и МА50. Важно, формируются ли такие пересечения по определенным ценам.
Больше не буду мешать вашему познавательному процессу.
Если записать все показания индикатора RSI больше 72 или меньше 28, между M15 и D1, и посмотреть на какой цене они совпали хоть один раз.
Тогда вы увидите следующую картинку. Как видите, RSI исторически подавал сигнал практически по любой цене.
Но если вы проверите цены, которые повторялись не менее 400 раз, вы увидите, что исторически были цены, по которым RSI давал сигнал в одном и том же месте.
Таким образом, остается вопрос, следует ли рассматривать это как: Зона накопления / Зона распределения?
Возьмите MatLab, сформируйте random-walk, добавьте сезонки и примените ваш метод. Сравните результат. Увидели зоны ?! а их нет
Возьмите MatLab, сформируйте random-walk, добавьте сезонки и примените ваш метод. Сравните результат. Увидели зоны ?! а их нет
Maxim Kuznetsov вы пытаетесь меня в чем то переубедить?
Разве в торговле не самое главное это прибыль.
А какими методами она добывается это сугубо индивидуальный подход.
Я выбрал свой и его стараюсь использовать и тестировать.
По фунту в общем вышло все замечательно. От небольшой зоны накопления произошла реакция.
Я закрыл 17 п.в сделке и по остатку перевел в БУ.
Закономерность есть. Но в какую сторону она отработает, нету закономерности. В среднем 50/50. Не там копаете.
Какая разница, в какую сторону отработает? Стоповые ордера,- куда пробой, туда и открытие. В подавляющем большинстве случаев. Надо только понимать, что при развороте почти всегда есть просадка. Если она ломает сигнал на открытие, надо закрываться.
Возьмите MatLab, сформируйте random-walk, добавьте сезонки и примените ваш метод. Сравните результат. Увидели зоны ?! а их нет
Удивил. Коню понятно, как говорила одна моя учительница. Нет их на MathLab при случайном променаже. Извини, есть только на реальном рынке. Причём, работают очень неплохо.
Вот аналогичная ситуация по канадцу. Зона накопления-- выход из нее--ретест и прибыль.
Часть сделки закрыл уже. Скучно торговать. Все предсказуемо)))
Вот аналогичная ситуация по канадцу. Зона накопления-- выход из нее--ретест и прибыль.
Часть сделки закрыл уже. Скучно торговать. Все предсказуемо)))
Увеличите объемы сделки будет не скучно )). Какие правила у вас для выхода из позиции?