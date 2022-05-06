Зона накопления и тенденция - страница 16
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И кому либо интересно смотреть мои прогнозы?
Если нет то ветку можно в архив............
Любая стратегия может быть интересна коллегам в том случае, если она опирается на ТЕОРИЮ или сильную закономерность.
РИСОВАНИЕ горизонтальных линий или прямоугольников ни к теории ни к закономерностям не относится - это СУБЪЕКТИВНОЕ мнение отдельного Трейдера, интересное только ему лично...
Любая стратегия может быть интересна коллегам в том случае, если она опирается на ТЕОРИЮ или сильную закономерность.
РИСОВАНИЕ горизонтальных линий или прямоугольников ни к теории ни к закономерностям не относится - это СУБЪЕКТИВНОЕ мнение отдельного Трейдера, интересное только ему лично...
Финансовый рынок создан людьми. И все, я повторю ВСЕ, что делается на рынке,
все, что рисует цена поддается анализу, закономерности.
И как ты вычисляешь эту закономерность и где ты ее видишь, это дело каждого трейдера.
И говорить, что это не относится к теории или закономерности как минимум глупо.
Если мое видение рынка, вернее рисунка рисуемой ценой, дает как минимум 80 % положительных сделок,
должно давать как минимум заинтересованность со стороны участников торгов.
Ну а если нет то настаивать не буду..........
Здравствуйте,
По вашей теме есть рабочий индикатор.
https://www.mql5.com/ru/market/product/63855
Там есть и лимитные барьеры, ограничивающие выход из накопление.
Посмотрите немного в других терминалах, как разместить объемный профиль / профиль рынка ...
Диапазоны выглядят красиво только в нашем воображении...
На рынках почти нет идеальных накоплений !!!
За рекламу в баню пойдешь.
Если жив форум и эта ветка, напишите здесь.
И кому либо интересно смотреть мои прогнозы?
Если нет то ветку можно в архив............
Голые прогнозы без объяснения модели, на основании которой они сделаны, не интересны. Ну потому что обсуждать в таком случае нечего, кроме факта "сбылось - не сбылось".
Голые прогнозы без объяснения модели, на основании которой они сделаны, не интересны. Ну потому что обсуждать в таком случае нечего, кроме факта "сбылось - не сбылось".
Объяснять модели вам будут в других ветках.
Aleksandr Yakovlev #:
что рисует цена поддается анализу, закономерности.
И как ты вычисляешь эту закономерность и где ты ее видишь, это дело каждого трейдера.
Вот это и есть заблуждение! Именно поэтому 95% всех трейдеров сливают свои депозиты...
Все, кто считает, что " это дело каждого трейдера ", пытаются создать для себя СУБЪЕКТИВНУЮ модель стратегии - ЧТО ВИЖУ, ТО И ПОЮ!
Результат закономерен - СЛИВ ДЕПОЗИТА!
Но Вы продолжайте свои мучения - Вам это точно не навредит... Другим , скорее всего, навредит однозначно...
Вижу заинтересованных нет. Тогда всем пока.
Модераторы, удалите ветку.
Накопление - это по простому откат в тренде. Вот здесь отметил, после идет Импульс.. выход из зоны Накопления, величина Импульса неизвестна, но часто происходит остановка на следующем ключевом уровне
Вот происходит Накопление под уровнем.. Осталось отследить момент, когда будет выход из этой Зоны Накопления