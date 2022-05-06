Зона накопления и тенденция - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет. Не обиделся.
А по поводу "выложить", так я сказал свою точку зрения.
И она может не совпадать с твоей.
Но рассказывать тонкости своей ТС я не буду.
вот ещё!!!это фигура прямоугольник!продолжение тренда
мне такие подарки не нужны!!!у тебя первые сделки по стопу снесло уже!!!!а мимолетные движения внутри дня,это чепуха!!!фигура закончится!!!главное терпение!!!а те кто в бай по этой паре,,так и будут терять!!!
Пустословные изречения.
И любимые слова "я ведь говорил тебе"
Пустословные изречения.
И любимые слова "я ведь говорил тебе"
КЛАСС !
Всем привет и с новым годом вас друзья.
В этой теме я хочу поднять тему зону накопления или зону консолидации(кому как удобно это называть).
В общем , если какая нибудь закономерность, если после выхода из зоны этого накопления , цена продолжает свое движение.?
Это в общем одна из многих торговый систем, о которых я хотел обсудить. Для вашего внимания хочу представить один скрин шот по которой я совершил сделку.
Предполагаемое обсуждение по парам евро доллар, фунт доллар, доллар канадец.. Можете представить свои варианты.
Как вы видите, есть определенные зоны(небольшие) и по ним есть реакция.
Хотелось бы собрать статистику с вашей помощью. Надеюсь вы мне поможете)))
AUD_USD , M-15 выделены области где пара торговалась в рейндже ( прошлая неделя) , можно предположить, что это комфортные зоны закрытия объёмов ( встречных bay -sell , на определенных уровнях) , а так как объёмы мы не знаем , мы можем только предполагать , т.е. в банке аккумулируются заявки в одном боксе заявки на bay , в другом - sell , и какая то из стопок толще вот это и будет являться причиной движения . Мы также не знаем характер заявок - торговые операции , обменные , ЦБ формирует ЗВР и т.д. т.е. по времени длительность исполнения заявок разная .
AUD_USD М-15 , выделены 4-е области , канал строится по 3-ем точкам т.е. уже существует возможность Тех.Анал. ( по экстремумам зон флета ) , если рассматривать неделю в целом видно, что close не сильно "ушёл" от open т.е. вся неделя в основном флетила , но при это была активность в покупках ( 7274) , также , как элемент ТА пивотные уровни , стандартные отклонения и помимо тех . моментов нужно пытаться провести какую то интерпретацию событии - что происходит выкупают - покупают - продают - распродают , текущие ( дневные объёмы ) или что-то крупное , ведь движение в селл может быть реализация заявок одного " бокса" ( в моменте) с целью сдвинуть котировки на выгодные уровни для последующих заявок в бай .
AUD_USD М-15 , выделены 4-е области , канал строится по 3-ем точкам т.е. уже существует возможность Тех.Анал. ( по экстремумам зон флета ) , если рассматривать неделю в целом видно, что close не сильно "ушёл" от open т.е. вся неделя в основном флетила , но при это была активность в покупках ( 7274) , также , как элемент ТА пивотные уровни , стандартные отклонения и помимо тех . моментов нужно пытаться провести какую то интерпретацию событии - что происходит выкупают - покупают - продают - распродают , текущие ( дневные объёмы ) или что-то крупное , ведь движение в селл может быть реализация заявок одного " бокса" ( в моменте) с целью сдвинуть котировки на выгодные уровни для последующих заявок в бай .
А какое ваше мнение по канадцу?
На днёвках , отбились от границы канала и от 2700 уровня , 2800 неоднократно тестировался , и, вопрос по 27 уровню , H-3 , в 15 -ти часовой зоне рассматриваю 2605 и уровни S\R , и в ожидании новостей от ФРС , сегодня , можно ожидать повышение волатильности , но в целом котировки " зажаты" между 27 уровнем и каналом, D - 1 - 1.5 буду наблюдать реакцию к ближним уровням , есть потенциал "свалиться" фигуры на три и если этот сценарии будет реализовываться , то возможно в корреляции с евро или в альтернативном варианте вниз через верх .
А какое ваше мнение по канадцу?