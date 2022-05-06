Зона накопления и тенденция - страница 14

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dryun777 #:

Нет. Не обиделся.

А по поводу "выложить", так я сказал свою точку зрения.

И она может не совпадать с твоей.

Но рассказывать тонкости своей ТС я не буду.

[Удален]  
dryun777 #:

вот ещё!!!это фигура прямоугольник!продолжение тренда


Фунт то растет
 
dryun777 #:
мне такие подарки не нужны!!!у тебя первые сделки по стопу снесло уже!!!!а мимолетные движения внутри дня,это чепуха!!!фигура закончится!!!главное терпение!!!а те кто в бай по этой паре,,так и будут терять!!!

Пустословные изречения.

И любимые слова "я ведь говорил тебе"


 
Aleksandr Yakovlev #:

Пустословные изречения.

И любимые слова "я ведь говорил тебе"


КЛАСС !

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет и с новым годом вас друзья.

В этой теме я хочу поднять тему зону накопления  или зону консолидации(кому как удобно это называть).

В общем , если какая нибудь закономерность, если после выхода из зоны этого накопления ,  цена продолжает свое движение.?

Это в общем одна из многих торговый систем, о которых я хотел обсудить. Для вашего внимания хочу представить один скрин шот по которой я совершил сделку.

Предполагаемое обсуждение по парам евро доллар,  фунт доллар, доллар канадец.. Можете представить свои варианты.

Как вы видите, есть определенные зоны(небольшие) и по ним есть реакция.

Хотелось бы собрать статистику с вашей помощью. Надеюсь вы мне поможете)))



Никакой закономерности в этом аспекте нет
 

                

              AUD_USD  , M-15  выделены области где пара торговалась в рейндже ( прошлая неделя) , можно предположить, что это комфортные зоны закрытия объёмов ( встречных bay -sell ,  на определенных уровнях) , а так      как объёмы мы не знаем , мы можем только предполагать , т.е. в банке аккумулируются заявки в одном боксе заявки на bay ,  в другом - sell , и какая то из стопок толще вот это и будет являться причиной движения .         Мы также не знаем характер заявок - торговые операции , обменные , ЦБ формирует ЗВР  и т.д. т.е. по времени длительность исполнения заявок разная .     

           

      

      

 

             


       AUD_USD     М-15 , выделены 4-е области , канал строится по 3-ем точкам т.е. уже существует возможность Тех.Анал.  ( по экстремумам зон флета ) , если рассматривать неделю в целом видно, что close не сильно "ушёл" от open т.е. вся неделя в основном флетила , но при это была активность в покупках ( 7274) , также , как элемент ТА пивотные уровни , стандартные отклонения и помимо тех . моментов нужно пытаться провести какую то интерпретацию событии  - что происходит выкупают - покупают - продают - распродают , текущие ( дневные объёмы ) или что-то крупное , ведь движение в селл может быть реализация заявок одного " бокса" ( в моменте) с целью сдвинуть котировки на выгодные уровни для последующих заявок в бай .

 
Veniamin Skrepkov #:

             


       AUD_USD     М-15 , выделены 4-е области , канал строится по 3-ем точкам т.е. уже существует возможность Тех.Анал.  ( по экстремумам зон флета ) , если рассматривать неделю в целом видно, что close не сильно "ушёл" от open т.е. вся неделя в основном флетила , но при это была активность в покупках ( 7274) , также , как элемент ТА пивотные уровни , стандартные отклонения и помимо тех . моментов нужно пытаться провести какую то интерпретацию событии  - что происходит выкупают - покупают - продают - распродают , текущие ( дневные объёмы ) или что-то крупное , ведь движение в селл может быть реализация заявок одного " бокса" ( в моменте) с целью сдвинуть котировки на выгодные уровни для последующих заявок в бай .

А какое ваше мнение по канадцу?

 

                  На днёвках , отбились от границы канала и от 2700 уровня , 2800 неоднократно тестировался , и, вопрос по 27 уровню , H-3 ,  в 15 -ти часовой зоне рассматриваю 2605 и  уровни S\R , и в ожидании новостей от ФРС , сегодня , можно ожидать повышение волатильности , но в целом котировки " зажаты" между 27 уровнем  и каналом,  D - 1 - 1.5  буду наблюдать реакцию к ближним уровням , есть потенциал "свалиться" фигуры на три и если этот сценарии будет реализовываться , то возможно в корреляции с евро или в альтернативном варианте вниз через верх .     

           

          

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Aleksandr Yakovlev #:

А какое ваше мнение по канадцу?

Дааа,торговля не ваще мистер Яша!!когда умные люди говорят,что пара вниз пойдет,надо слушать!!!сколько слили то уже??у меня 2 лота ,закрою на 1,19 вот и считайте сколько я возьму,когда пара будет по этой цене,,учится вам надо а не каракули рисовать..больше советов не дам,мне здесь не интересно
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