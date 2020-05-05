Цена нефти Brent растет до $27,8

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Цена нефти Brent растет до $27,8

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,3% и достигла отметки $27,84 за баррель, свидетельствовали данные торговой площадки на 22:44 мск.



Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 4,67% и находится на отметке $23,33 за баррель.

источник..

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График Метатрейдера 5 был составлен с помощью индикаторов торговых систем Brainwashing system и AscTrend system, а также следующих индикаторов из КодаБазы:

Цена нефти Brent растет до $27,8
Цена нефти Brent растет до $27,8
  • tass.ru
Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $23,33
 
Это все пока неопределенное движение. Да вроде производство Китая восстанавливается. Но остальных основных игроков довольно шаткое состояние. Да и покупательная способность людей во многих странах упала ощутимо по сравнению с докризисной. Так что пока эти движения похожи больше на игру спекулянтов, а не тенденцию восстановления спроса. Вполне вероятно что в ближайшее время увидим очередное падение цены.
 
Konstantin Nikitin:
Это все пока неопределенное движение. Да вроде производство Китая восстанавливается. Но остальных основных игроков довольно шаткое состояние. Да и покупательная способность людей во многих странах упала ощутимо по сравнению с докризисной. Так что пока эти движения похожи больше на игру спекулянтов, а не тенденцию восстановления спроса. Вполне вероятно что в ближайшее время увидим очередное падение цены.
Когда оно, движение енто вот, будет определённое, все будут кусать локти и искать машину времени. Классика! )))
 
Sergey Golubev:
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