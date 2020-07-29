Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%... - страница 10
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Понимаешь Игорь, в азиатских странах при рукопожатии похлопывание второй ладонью сверху руки оппонента, означает уважение.
Чтобы таким жестом делился сам принц, нужен очень серьезный для этого аргумент.
этим нужно заниматься, а просто додумывать смысла нет
но я точно знаю, что во всех нациях присутствует некий элемент отчуждения к иноземцам, где это явно проскакивает, где более мягко
но я точно знаю, что первые лица государств это талантливые люди, возможно и актерские способности у них развиты тоже
в общем, не верю я в тайные знаки и думаю, что если в прошлом месяце за ручки держались, то в этом месяце что-нибудь помешает развязать конфликт - политика тот же бизнес, имхо - выгодно друзья, ну или наоборот
этим нужно заниматься, а просто додумывать смысла нет
но я точно знаю, что во всех нациях присутствует некий элемент отчуждения к иноземцам, где это явно проскакивает, где более мягко
но я точно знаю, что первые лица государств это талантливые люди, возможно и актерские способности у них развиты тоже
в общем, не верю я в тайные знаки и думаю, что если в прошлом месяце за ручки держались, то в этом месяце что-нибудь помешает развязать конфликт - политика тот же бизнес, имхо - выгодно друзья, ну или наоборот
Тоже верно, как говориться не чего личного, только бизнес.
А в бизнесе на таком уровне, не шутят, да и выход из сделки ОПЕК+ был инициирован стороной РФ.
По этому есть вероятность, что это РФ демпингует, а не арабы, но демпингует за счёт договоренности с саудитами ))
В общем всё это лирика, и уход от основной темы разговора ))
А тем временем Новатек готов стать лидером на рынке СПГ.
https://finance.rambler.ru/markets/43757234-novatek-gotov-stat-liderom-na-mirovom-rynke-spg/?updated
Тоже верно, как говориться не чего личного, только бизнес.
А в бизнесе на таком уровне, не шутят, да и выход из сделки ОПЕК+ был инициирован стороной РФ.
По этому есть вероятность, что это РФ демпингует, а не арабы, но демпингует за счёт договоренности с саудитами ))
В общем всё это лирика, и уход от основной темы разговора ))
А вот тут СТОП не Россия инициировала. Россия не согласилась на снижение добычи, предложенную саудитами. Россия предложила оставить добычу на прежних договоренностях. Что не понравилось саудитам, и ОНИ вышли из сделки. Так что не стоит валить с больной головы на здоровую.
Хотя как уже говорил выше. Все это похоже на хорошо сыгранный спектакль. И просто реализовали подковерный договорняк.
А тем временем Новатек готов стать лидером на рынке СПГ.
https://finance.rambler.ru/markets/43757234-novatek-gotov-stat-liderom-na-mirovom-rynke-spg/?updated
27 февраля 2020 https://finance.rambler.ru/markets/43757234-novatek-gotov-stat-liderom-na-mirovom-rynke-spg/?updated
Вы даты новостей то хоть смотрите? или читаете то, что хотелось бы услышать ))))
тут за неделю не экономика РФ улетела в крутое пике, а вся мировая экономика слетела в тартарары
А вот тут СТОП. Россия не согласилась на снижение добычи, предложенную саудитами.
Россия предложила оставить добычу на прежних договоренностях. Что не понравилось саудитам, и ОНИ вышли из сделки. Так что не стоит валить с больной головы на здоровую.
Хотя как уже говорил выше. Все это похоже на хорошо сыгранный спектакль. И просто реализовали подковерный договорняк.
Да, наверно не так выразился, имелось ввиду что РФ не согласилась на сделку, чем и спровоцировала реакцию саудитов.
Хотя да, договорняк не исключается. Потому что если саудиты просили о снижении добычи, то это предполагается повысить цены на нефть.
А тут на тебе, обиделись они, и уронили цену в дно себе же в убыток, логика не логичная получается ))
27 февраля 2020 https://finance.rambler.ru/markets/43757234-novatek-gotov-stat-liderom-na-mirovom-rynke-spg/?updated
Вы даты новостей то хоть смотрите? или читаете то, что хотелось бы услышать ))))
тут за неделю не экономика РФ улетела в крутое пике, а вся мировая экономика слетела в тартарары
Игорь такие новости, нужно читать в долгосрок, а дата публикации совсем свежая.
Игорь такие новости, нужно читать в долгосрок, а дата публикации совсем свежая.
да, но в спокойные периоды, сейчас это не работает и когда заработает не известно, может через год, может через 5
так, в общем дочитал откуда сыр бор по теме топика
Для того чтобы у таких предприятий были дополнительные ресурсы, президент предложил в два раза, с 30 до 15%, снизить для них ставку страховых взносов на зарплаты выше минимального размера оплаты труда (МРОТ, в 2020 году — 12,13 тыс. руб.). Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка остается прежней. Пониженная ставка вводится не только в качестве антикризисной меры, а вдолгую, чтобы создать стимул для повышения зарплат работникам, объявил президент.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/03/2020/5e7b74039a794702166bdda0?from=center
у богатых отнять и бедным поделить, если не ошибаюсь Робин Гуд
идея очень привлекательная, но вспоминаю того же Потапенко, который год-два назад сказал крылатую фразу , примерно как: экономика это не что то очень сложное и очень тщательно расчитываемое, экономика это лист Эксель, тут добавили, значит где то нужно отнять
в конце прошлого года один деятель на работе умностями умничал, ему объясняешь, что если один из главных сказал, что безработные будут платить за поход в поликлинику по 20 тыс в год из своего кармана, то так и будет - вопрос только когда, т.е. эти люди слов на ветер не бросают - ну вот и начались выпадающие доходы из соц взносов работающих, значит эти расходы придется откуда то взять, имхо, надеюсь, что я в корне не прав
да, но в спокойные периоды, сейчас это не работает и когда заработает не известно, может через год, может через 5
так, в общем дочитал откуда сыр бор по теме топика
у богатых отнять и бедным поделить, если не ошибаюсь Робин Гуд
идея очень привлекательная, но вспоминаю того же Потапенко, который год-два назад сказал крылатую фразу , примерно как: экономика это не что то очень сложное и очень тщательно расчитываемое, экономика это лист Эксель, тут добавили, значит где то нужно отнять
в конце прошлого года один деятель на работе умностями умничал, ему объясняешь, что если один из главных сказал, что безработные будут платить за поход в поликлинику по 20 тыс в год из своего кармана, то так и будет - вопрос только когда, т.е. эти люди слов на ветер не бросают - ну вот и начались выпадающие доходы из соц взносов работающих, значит эти расходы придется откуда то взять, имхо, надеюсь, что я в корне не прав
Всё работает если правильно трактовать, и график цены это хорошо показывает.
Посмотри на тени дневок, после выхода новости.
Месяц толпа переваривала новость, а кто то уже тарился по лучшим ценам.
Ну и текущая ситуация показывает, что уже пытаются развернуть акцию, позу набрали на месячном снижении, пора и в лонг идти.
Ну и текущая ситуация показывает, что уже пытаются развернуть акцию, позу набрали на месячном снижении, пора и в лонг идти.
ага, я так уже делал - на нисходящем тренде искал разворот )))
так сказать предсказывал рынок )))
неее, если и торговать то только по тренду - на скрине рост был, но и падение затяжное было, значит на каждом росте с короткими тейками пробовать продавать, единственная проблема боковик - на нем все сливают
но энергоносители только продавать, запоют СМИ об росте экономики, тогда видно будет
посмотрел еще , глухо там, так сказать дно только что пробили - исторические минимумы были, нельзя покупать, если и будет взрывной рост, то это просто лотерея была
ага, я так уже делал - на нисходящем тренде искал разворот )))
так сказать предсказывал рынок )))
неее, если и торговать то только по тренду - на скрине рост был, но и падение затяжное было, значит на каждом росте с короткими тейками пробовать продавать, единственная проблема боковик - на нем все сливают
но энергоносители только продавать, запоют СМИ об росте экономики, тогда видно будет
посмотрел еще , глухо там, так сказать дно только что пробили - исторические минимумы были, нельзя покупать, если и будет взрывной рост, то это просто лотерея была
Так посмотри на свой график, не чего не нужно предсказывать, разве не видишь? что практически состоялся разворот.
Любое понижение сейчас нужно выкупать, остаётся дождаться этого понижения и будет идеальный вход.
Когда СМИ запоют о росте экономики, тогда надо будет закрывать уже позу )) об наивных покупашек.
Вот оно начало тренда, который так и не могут тут на форуме определить.