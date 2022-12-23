FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 3

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GBP\USD-H1       Pivot подсказывает верх хочет - но все остальные индикаторы, кажут в низ к 1.34167

GBPUSDH1 1.34167

 
SanAlex #:

GBP\USD-H1       Pivot подсказывает верх хочет - но все остальные индикаторы, кажут в низ к 1.34167


Всех с Новым годом. GBP\USD сначала сходит наверх 1.3910  и затем очень быстро вниз на 1.1414
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Alexhiperforex #:
Всех с Новым годом. GBP\USD сначала сходит наверх 1.3910  и затем очень быстро вниз на 1.1414

Лучше ежедневно смотреть на Индикатор Pivot и двигаться туда, куда он направляет.

GBP\USD-H1     С Утра он показывал нижние цели и Цель была 1.34827

GBPUSDH1 1.34827

 
SanAlex #:

Лучше ежедневно смотреть на Индикатор Pivot и двигаться туда, куда он направляет.

GBP\USD-H1     С Утра он показывал нижние цели и Цель была 1.34827


Очень сильный уровень 1.3600 и  GBP\USD туда выдавит медленно.И потом побыстрее на 1.3910.А вот вниз на 1.1414 крутое падение будет.
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BTC\USD-Weekly   До Цели - самая малость осталась 

BTCUSDWeekly

 

   

    EUR_USD

   H-6 - декабрь пара торговалась во флете , МА-200 рассматривается в качестве сопротивления т.е. наблюдается элемент схождения ( конвергенции) и можно ожидать активную реакцию .

   Н-3 ,  на этом таймфрейме уровень 1375 рассматриваю в качестве баланса , если цена будет закрепляться ниже уровня 1305 в течении суток , тогда техническая редакция ( пересмотр-коррекция) уровней.


       


       

 
По графику котира видно, что евро к февралю уйдёт куда-то между 1.10-1.11. А фунт опустится к зоне 1.32-1.33. На это же кажет и фундамент - ставку в штатах грозят повышать более быстрыми темпами чем планировалось. 
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sibirqk #:
По графику котира видно, что евро к февралю уйдёт куда-то между 1.10-1.11.

EUR\USD-Daily     Как то мы по разному видим. Вижу цель 1.15305

EURUSDDaily 1.15305

 
SanAlex #:

EUR\USD-Daily     Как то мы по разному видим. Вижу цель 1.15305


Откройте недельный график, увидите продолжение движения вниз. Имхо конечно. 

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sibirqk #:

Откройте недельный график, увидите продолжение движения вниз. Имхо конечно. 

EUR\USD-Weekly     На недельном вижу Цель 1.17266

EURUSDWeekly 1.17266

EUR\USD-H1        На сегодня вижу Цель 1.12574

EURUSDH1 1.12574

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