FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2022 - страница 3
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GBP\USD-H1 Pivot подсказывает верх хочет - но все остальные индикаторы, кажут в низ к 1.34167
GBP\USD-H1 Pivot подсказывает верх хочет - но все остальные индикаторы, кажут в низ к 1.34167
Всех с Новым годом. GBP\USD сначала сходит наверх 1.3910 и затем очень быстро вниз на 1.1414
Лучше ежедневно смотреть на Индикатор Pivot и двигаться туда, куда он направляет.
GBP\USD-H1 С Утра он показывал нижние цели и Цель была 1.34827
Лучше ежедневно смотреть на Индикатор Pivot и двигаться туда, куда он направляет.
GBP\USD-H1 С Утра он показывал нижние цели и Цель была 1.34827
BTC\USD-Weekly До Цели - самая малость осталась
EUR_USD
H-6 - декабрь пара торговалась во флете , МА-200 рассматривается в качестве сопротивления т.е. наблюдается элемент схождения ( конвергенции) и можно ожидать активную реакцию .
Н-3 , на этом таймфрейме уровень 1375 рассматриваю в качестве баланса , если цена будет закрепляться ниже уровня 1305 в течении суток , тогда техническая редакция ( пересмотр-коррекция) уровней.
По графику котира видно, что евро к февралю уйдёт куда-то между 1.10-1.11.
EUR\USD-Daily Как то мы по разному видим. Вижу цель 1.15305
EUR\USD-Daily Как то мы по разному видим. Вижу цель 1.15305
Откройте недельный график, увидите продолжение движения вниз. Имхо конечно.
Откройте недельный график, увидите продолжение движения вниз. Имхо конечно.
EUR\USD-Weekly На недельном вижу Цель 1.17266
EUR\USD-H1 На сегодня вижу Цель 1.12574