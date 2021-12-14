Биткоин и крипто - страница 2

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Увидите биток выше 55К - смело sell, цель на 25-30
 
Sergey Kutsko #:
Увидите биток выше 55К - смело sell, цель на 25-30
ну-ну
 

У кого есть биткойны (BTC) могу показать хорошего брокера.

На BTCUSD спред 2000 - 2500,  2 знака после запятой.

К сожалению валюта счета только в криптовалютах.

 
Petros Shatakhtsyan #:

У кого есть биткойны (BTC) могу показать хорошего брокера.

На BTCUSD спред 2000 - 2500,  2 знака после запятой.

К сожалению валюта счета только в криптовалютах.

В личку если можно)

 
и мне
 
TheXpert #:
и мне

Это из-за чего в вашем профиле отсутствует кнопка "Написать сообщение" ?

Отправьте мне что-то в профиль, чтобы мог ответить.

 
 Форекс Брокеры по моему все с биткоинами, по крайней мере у тех с которыми приходилось взаимодействовать они есть. Довольно хорошо крипты уже предсказуемы, по крайней мере на моей стратегии.
 
TheXpert #:
ну-ну

)) обязательно нужно продавать выше 55 ))

 
Vladimir Gulakov #:
 Форекс Брокеры по моему все с биткоинами, по крайней мере у тех с которыми приходилось взаимодействовать они есть. Довольно хорошо крипты уже предсказуемы, по крайней мере на моей стратегии.
Встряли по ходу
 
Petros Shatakhtsyan #:

У кого есть биткойны (BTC) могу показать хорошего брокера.

На BTCUSD спред 2000 - 2500,  2 знака после запятой.

К сожалению валюта счета только в криптовалютах.

Конечно, нужно накидывать еще комиссию.

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