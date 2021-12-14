Биткоин и крипто - страница 2
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Увидите биток выше 55К - смело sell, цель на 25-30
У кого есть биткойны (BTC) могу показать хорошего брокера.
На BTCUSD спред 2000 - 2500, 2 знака после запятой.
К сожалению валюта счета только в криптовалютах.
У кого есть биткойны (BTC) могу показать хорошего брокера.
На BTCUSD спред 2000 - 2500, 2 знака после запятой.
К сожалению валюта счета только в криптовалютах.
В личку если можно)
и мне
Это из-за чего в вашем профиле отсутствует кнопка "Написать сообщение" ?
Отправьте мне что-то в профиль, чтобы мог ответить.
ну-ну
)) обязательно нужно продавать выше 55 ))
Форекс Брокеры по моему все с биткоинами, по крайней мере у тех с которыми приходилось взаимодействовать они есть. Довольно хорошо крипты уже предсказуемы, по крайней мере на моей стратегии.
У кого есть биткойны (BTC) могу показать хорошего брокера.
На BTCUSD спред 2000 - 2500, 2 знака после запятой.
К сожалению валюта счета только в криптовалютах.
Конечно, нужно накидывать еще комиссию.