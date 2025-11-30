Маркет в МТ5 не работает

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Подскажите что можно сделать , не работает Маркет в МТ5, 
1.Через терминал МТ5 не удаеться попасть в маркет , вид-инструменты -маркет -Зарегистрируйте MQL5 не переходит в текущие вкладки. 
2.Файл авторизироваться в MQL5 community также не получается.

3.Терминал Перезагружал -удалял ставил снова, результата нет .

4. Отключал Антивирус отключал бренмаузер 

5.Обновил все программа и Интернет Эксплорер последний версии 11 

6. В МТ4 все спокойно заходит в маркет 

7.Брокер говорит с их стороны все в порядке 

8.Менял провайдера 

Операционная стоит 10 

Что можно сделать подскажите?


 

Тут как-то давно пытался сортировать причины.
Ниже - пост от февраля.

К этим причинам с февраля добавилось следующее:

  • Многие в англ части логинятся имейлом во вкладке Сообщество, а не форумным логином (у вас, кстати, логин - mayancev).
  • Сам процесс авторизации во вкладке Сообщество занимает иногда определенное время (иногда но редко - придется подождать, но это скорей всего зависит от компьютера, например - если Метатрейдер установлен где-то на каком-то VPS).
  • Пароль более 12 символов (тут просто надо сменить пароль).
  • Настройки Internet Explorer, это актуально для сторонних VPS'ов -

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Sergey Golubev, 2020.02.17 06:03

Я читаю почти все посты в англ части форума, и всех пользователей с ошибкой "authorization failed" могу поделить на несколько категорий:

  1. Ошибка ввода пароля(это самая распространенная ошибка). Так как контролировать со стороны это невозможно (пользователь может говорить что пароль он ввел правильно, а на самом деле может - нет), то обычно сначала советуем поменять пароль в Профиль - Настройки - Безопасность.
    Пользователь получает новый пароль, вводит его аккуратно (более аккуратно чем старый), и все в порядке.
  2. Старая (или урезанная) версия Internet Explorer. Это вторая по популярности ошибка. Советуем переустановить (установить заново) последнюю (максимально возможную последнюю) версию IE. Лично у меня как раз и была такая же ситуация (не только "authorization failed", но я еще и во вкладку Маркет войти не мог), и я просто заново переустановил Internet Explorer (так как вкладки в Метатрейдере используют не только сам Internet Explorer, но и, как отмечали на форуме многие - окружение, которое создается в компьютере при установке Internet Explorer).
  3. Старый билд МТ4. Тут просто совет - апгрейдиться до последнего билда.
  4. Привязка к IP адресу в профите(Профиль - Настройки - Безопасность). Рекомендуем снять там все "галочки".
  5. Само прошло после выходных. То есть, если дело происходит в выходные, то многие брокеры делают техническую поддержку/ремонт оборудования и т.д. именно в выходные, и если ничего не трогать - в понедельник может исправиться само.
  6. Неизвестная причина. Очень редко, но случается - это когда пользователь пишет, что перепробовал все вышеизложенное, но все равно выскакивает "authorization failed" (где-то он в ветке представляет доказательства того, что "перепробовал", где-то - просто на словах). В этом случае советуем пользователю написать в сервис деск.
    Пользователь, как он говорит в ветке, туда пишет, и тишина (в ветку уже не возвращается). И тут - то ли он представил такие развернутые доказательства и всю техническую информацию с линком на свою ветку, что ему там быстро помогли без дополнительный вопросов, или он просто переустановил Виндовс на Windows 10 64-бит ...

 
Еще причины - короткая ветка (несколько постов): https://www.mql5.com/ru/forum/333252
Не устанавливается купленый в магазине советник
Не устанавливается купленый в магазине советник
  • 2020.02.21
  • www.mql5.com
Здравствуйте. Приобрел робота. Пытаюсь поставить на удаленный VPS сервер. Открываю терминал , перехожу в раздел Маркет-Покупки...
 

Кстати, что вы правильно авторизовались во вкладке Сообщество - можно проверить по логу (в Журнале), у меня, например, так:

Еще я проверяю сообщениями, то есть, если я могу нажать на чат в МТ5 и отправить кому-то (себе например) сообщение от себя без ошибок и без выскакиваний разных окон - то все нормально и с настройками Internet Explorer -

 
Какой билд терминала?
 
MetaQuotes:
Какой билд терминала?
Version: 5.00 build 2650
 
mayancev:
Version: 5.00 build 2650

Покажите журнал терминала с момента перезапуска программы(перезапустите терминал для этого) и скриншот окна Маркета, пожалуйста.

И попробуйте авторизоваться в терминале как подсказал Сергей в комменте #3.

 
MetaQuotes:

Покажите журнал терминала с момента перезапуска программы(перезапустите терминал для этого) и скриншот окна Маркета, пожалуйста.

И попробуйте авторизоваться в терминале как подсказал Сергей в комменте #3.

при нажатии на маркет ничего не происходит нет перехода по вкладке 

Файлы:
38zbsd.png  30 kb
tr0d8w.png  203 kb
 
mayancev:

при нажатии на маркет ничего не происходит нет перехода по вкладке 

Вы залогиньтесь во вкладке Сообщество -

и если успешно, то будет такое сообщение в логе/журнале - см скриншот, только вместо 'newdigital' там будет 'mayancev' (а если ошибка, то будет написано "authorization failed"):

Если не получится - то пройдитесь сами по всем причинам - так как я представил все теотетически подобные возможные случаи и их решения, которые были за год.

 
Sergey Golubev:

Вы залогиньтесь во вкладке Сообщество -

и если успешно, то будет такое сообщение в логе/журнале - см скриншот, только вместо 'newdigital' там будет 'mayancev' (а если ошибка, то будет написано "authorization failed"):

Если не получится - то пройдитесь сами по всем причинам - так как я представил все теотетически подобные возможные случаи и их решения, которые были за год.

Все сделал как вы сказали  заработало ) Ура Спасибо 

 

Решил скачать свой продук.

Залогинелся в терминале, нашёл продукт, а дальше такая картина

2025.11.29 19:02:44.287 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5440 started for MetaQuotes Ltd.
2025.11.29 19:02:44.288 Terminal        Windows 10 build 19045, 16 x Intel Xeon  E5-2630 v3 @ 2.40GHz, AVX2, 9 / 15 Gb memory, 18 / 189 Gb disk, RDP, admin, GMT+3
...
2025.11.29 19:07:49.569 MQL5 Market     failed to read payments methods
2025.11.29 19:21:58.224 MQL5 Market     failed to read payments methods

Пошёл на сайт уже и тут такая ситуация

В чём тут дело?

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