Ошибки, баги, вопросы - страница 1635

Компилятор, вроде, "таво"

void OnStart()
{  
  int i = 0; // Почему нет warning?: variable 'i' not used
}
 

Подвожу курсор к выхову перегруженной функции, нажимаю ALT+G - во всплывающем меню предлагается выбрать перегруженный вариант. Но ведь по исходному коду очевидно, какой вариант вызывается. Почему сразу не происходит на него переход, когда все так однозначно?

class A
{
public:
  static void f() {}
  
  static void f( int i ) {}
};

void OnStart()
{  
  A::f(0); // После нажатия ALT+G не происходит мгновенного перехода на static void f( int i )
fxsaber:

Подвожу курсор к выхову перегруженной функции, нажимаю ALT+G - во всплывающем меню предлагается выбрать перегруженный вариант. Но ведь по исходному коду очевидно, какой вариант вызывается. Почему сразу не происходит на него переход, когда все так однозначно?

+1.  Меня тоже это давно раздражает. Особенно если перегрузок несколько, то приходится ещё выискивать нужный вариант в списке. 
 

Ошибка при компиляции

class A;
class A {
        static A a; //Error: 'A' - struct undefined
};
A A::a;
 

В СД уже месяц висит без ответа #1516225

Проверил на версии 1375. VC++ это не компилирует. 

----------- из заявки -------- 

Версия и битность терминала

1368 64-бит

Описание проблемы

Вот такой код компилируется без ошибок и предупреждений. По моему, это ненормально. 

Тот же эффект в МТ4 988, оставил отдельную заявку 

void OnStart()
  {
    string s;
    s += + "123";
    s += - "123";
  }

Существенная задержка в редакторе при наборе текста (на символе '.')

void f( double d = .1 )
 

Косяк тестера МТ5: не совпадают OHLC в тестере и самом МТ5, более того, High и Low находятся внутри диапазона Open/Close :(

Эта свеча, к сожалению, не единственная. И чего делать? Подскажите, как разработчикам написать, ребята! 

 

2016.08.13 12:38:48.956 Terminal C:\Program Files\Alpari Limited MT5
2016.08.13 12:38:48.956 Terminal Microsoft Windows XP (x64 based PC) on Wine, IE 08.00, Intel Pentium 4  2.40GHz, RAM: 6131 / 7688 Mb, HDD: 33959 / 159136 Mb, GMT+02:00
2016.08.13 12:38:48.955 Terminal Alpari Limited MT5 x64 build 1375 started (Alpari Limited)

Я тут ещё раз прогнал тестер и увидел фокус: High перерисовывается О_о по мере формирования свечи. В какой-то момент он меняет значение на меньшее, падает в диапазон Open/Close и далее внутри этого диапазона меняет своё значение.

 

Вы уверены что в коде используете недельный период ???

Vladimir Pastushak:

Вы уверены что в коде используете недельный период ???

Приведите фрагменты кода если можно, любопытно взглянуть... 

В коде нет явного указания на период, используется _Period.

И недельный таймфрейм задаётся в самом тестере. 

Вот единственный кусок кода с использованием периода:

CopyHigh(_Symbol,_Period,0,2,vHigh);
         vH=vHigh[0];

 Впрочем, это не важно ведь? Как логика советника может отразиться на котировках в тестере?

 

В понедельник с утра проверим. Сейчас, к сожалению, некому заняться исследованием озвученной проблемы.

