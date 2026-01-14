Ошибки, баги, вопросы - страница 1635
Компилятор, вроде, "таво"
Подвожу курсор к выхову перегруженной функции, нажимаю ALT+G - во всплывающем меню предлагается выбрать перегруженный вариант. Но ведь по исходному коду очевидно, какой вариант вызывается. Почему сразу не происходит на него переход, когда все так однозначно?
Ошибка при компиляции
В СД уже месяц висит без ответа #1516225
Проверил на версии 1375. VC++ это не компилирует.
----------- из заявки --------
Версия и битность терминала
1368 64-бит
Описание проблемы
Вот такой код компилируется без ошибок и предупреждений. По моему, это ненормально.
Тот же эффект в МТ4 988, оставил отдельную заявку
**
Существенная задержка в редакторе при наборе текста (на символе '.')
Косяк тестера МТ5: не совпадают OHLC в тестере и самом МТ5, более того, High и Low находятся внутри диапазона Open/Close :(
Эта свеча, к сожалению, не единственная. И чего делать? Подскажите, как разработчикам написать, ребята!
Я тут ещё раз прогнал тестер и увидел фокус: High перерисовывается О_о по мере формирования свечи. В какой-то момент он меняет значение на меньшее, падает в диапазон Open/Close и далее внутри этого диапазона меняет своё значение.
OHLC на М1
Вы уверены что в коде используете недельный период ???
Приведите фрагменты кода если можно, любопытно взглянуть...
Вы уверены что в коде используете недельный период ???
Приведите фрагменты кода если можно, любопытно взглянуть...
В коде нет явного указания на период, используется _Period.
И недельный таймфрейм задаётся в самом тестере.
Вот единственный кусок кода с использованием периода:
Впрочем, это не важно ведь? Как логика советника может отразиться на котировках в тестере?
А недельки... Стало любопытно, вот и погнал тестить :)
В понедельник с утра проверим. Сейчас, к сожалению, некому заняться исследованием озвученной проблемы.