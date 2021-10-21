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Советники

Triangular Arbitration - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
11020
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Tреугольный арбиртаж.

Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик.
Варианты треугольников:
EURUSD – USDJPY – EURJPY
USDCAD – CADCHF – USDCHF
EURGBP – GBPUSD – EURUSD
AUDUSD – USDCAD – AUDCAD
GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD

Всего вариантов сотни, для их определения я чуть позже выложу скрипт который сам подбирает нужные треугольники и собирает их в файле.

Советник открывает три позиции по трем указанным инструментам и контролирует их суммарную прибыль. Позиции, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении.  Сумма прибыли по всем выходит то в плюс, то в минус, не выходя за большие рамки даже при очень неспокойном рынке. В результате куда бы не двинулась цена мы всегда застрахованы! Как только сумма прибыли достигнет заданного значения, советник закрывает все три позиции.


Советник не будет работать в тестере так как тестер МТ4 не предназначен для такой торговли. Для проверки ставьте его на демо счет.

Protorgovka Protorgovka

Индикатор находит паттерны проторговки

Scripts Triangles Scripts Triangles

Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.

cm H V levels cm H V levels

Скрипт производит вертикальную и горизонтальную разметку графика цены по заданным параметрам.

Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов

Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.