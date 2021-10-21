Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик.

Варианты треугольников:

EURUSD – USDJPY – EURJPY

USDCAD – CADCHF – USDCHF

EURGBP – GBPUSD – EURUSD

AUDUSD – USDCAD – AUDCAD

GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD

Всего вариантов сотни, для их определения я чуть позже выложу скрипт который сам подбирает нужные треугольники и собирает их в файле.

Советник открывает три позиции по трем указанным инструментам и контролирует их суммарную прибыль. Позиции, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Сумма прибыли по всем выходит то в плюс, то в минус, не выходя за большие рамки даже при очень неспокойном рынке. В результате куда бы не двинулась цена мы всегда застрахованы! Как только сумма прибыли достигнет заданного значения, советник закрывает все три позиции.





Советник не будет работать в тестере так как тестер МТ4 не предназначен для такой торговли. Для проверки ставьте его на демо счет.