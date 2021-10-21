Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Triangular Arbitration - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11020
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик.
Варианты треугольников:
EURUSD – USDJPY – EURJPY
USDCAD – CADCHF – USDCHF
EURGBP – GBPUSD – EURUSD
AUDUSD – USDCAD – AUDCAD
GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD
Всего вариантов сотни, для их определения я чуть позже выложу скрипт который сам подбирает нужные треугольники и собирает их в файле.
Советник открывает три позиции по трем указанным инструментам и контролирует их суммарную прибыль. Позиции, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Сумма прибыли по всем выходит то в плюс, то в минус, не выходя за большие рамки даже при очень неспокойном рынке. В результате куда бы не двинулась цена мы всегда застрахованы! Как только сумма прибыли достигнет заданного значения, советник закрывает все три позиции.
Советник не будет работать в тестере так как тестер МТ4 не предназначен для такой торговли. Для проверки ставьте его на демо счет.
Индикатор находит паттерны проторговкиScripts Triangles
Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.
Скрипт производит вертикальную и горизонтальную разметку графика цены по заданным параметрам.Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов
Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.