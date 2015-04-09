Безиндикаторная торговля.
Возможно ли вести торговлю без индикаторов? Без вызовов хендлов индикаторов в советниках? На что опираться при безиндикаторной торговле?
На цену и время.
На изменение цены за определённый период времени? Скорость изменения? А объёмы в таком подходе - это индикатор или нет?
Важный момент распознание импульса и коррекции. На времени сильно сосредотачиваться не стоит. Коррекция в импульсе быстрее чем импульс, сама же коррекция длится дольше в разы импульса.
Это индикаторы ))
Да, почему нет. Совсем без индикаторов не получится. Всё равно ведь придётся что-то измерять. Хоть через хэндлы, хоть вычисляя прямо в коде эксперта.
Например, определить, когда цена находится в узком диапазоне и частоту её импульсно-возвратных движений. Также определить, сколько таких движений достаточно, чтобы принять решение начать торговлю в этом диапазоне.
Одни сплошные индикаторы. ))
Да, без них никак. ))
Да, диапазон - это снова Moving Average c его усреднением... Хотя воображение рисует такую картинку:
То есть это получается скальперская торговля? Импульс, как я понимаю, можно определить лишь анализируя пришедшие тики. Но часто тики приходят пакетами (пачками). Как быть?
