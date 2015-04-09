Безиндикаторная торговля.

Возможно ли вести торговлю без индикаторов? Без вызовов хендлов индикаторов в советниках? На что опираться при безиндикаторной торговле?

 

Кратко, до чего договорились:

  1. Тучи - это причина дождя. Дождь - это уже следствие, которое вытекает из причины. Мы должны реагировать на дождь.
    barabashkakvn
  2. И не важно знать куда она (цена) пойдет. Главное - быть готовым, или уметь приспособиться.
    Tapochun
  4. Карроче: безиндикаторная торговля - модная маркетинговая уловка для планктона. 
    artmedia70

 
barabashkakvn:
На цену и время. 
 
barabashkakvn:
Не то что бы возможно. Такая торговля даёт более высокий процент, фантастически высокий!
 
tol64:
На цену и время. 
На изменение цены за определённый период времени? Скорость изменения? А объёмы в таком подходе - это индикатор или нет?
 
barabashkakvn:
Важный момент распознание импульса и коррекции. На времени сильно сосредотачиваться не стоит. Коррекция в импульсе быстрее чем импульс, сама же коррекция длится дольше в разы импульса.     
 
tol64:
Это индикаторы ))
 
Speculator_:
Важный момент распознание импульса и коррекции. На времени сильно сосредотачиваться не стоит. Коррекция в импульсе быстрее чем импульс, сама же коррекция длится дольше в разы импульса.     
То есть это получается скальперская торговля? Импульс, как я понимаю, можно определить лишь анализируя пришедшие тики. Но часто тики приходят пакетами (пачками). Как быть?
 
tol64:
TheXpert:
 Время индикатор цены? Или цена индикатор времени?  
 
barabashkakvn:
Да, почему нет. Совсем без индикаторов не получится. Всё равно ведь придётся что-то измерять. Хоть через хэндлы, хоть вычисляя прямо в коде эксперта.

Например, определить, когда цена находится в узком диапазоне и частоту её импульсно-возвратных движений. Также определить, сколько таких движений достаточно, чтобы принять решение начать торговлю в этом диапазоне.

Одни сплошные индикаторы. )) 

TheXpert:
Да, без них никак. )) 

 
tol64:

Да, почему нет. Совсем без индикаторов не получится. Всё равно ведь придётся что-то измерять. Хоть через хэндлы, хоть вычисляя прямо в коде эксперта.

Например, определить, когда цена находится в узком диапазоне и частоту её импульсно-возвратных движений. Также определить, сколько таких движений достаточно, чтобы принять решение начать торговлю в этом диапазоне.

Да, диапазон - это снова Moving Average c его усреднением... Хотя воображение рисует такую картинку:

Пробой диапазона

 
barabashkakvn:
То есть это получается скальперская торговля? Импульс, как я понимаю, можно определить лишь анализируя пришедшие тики. Но часто тики приходят пакетами (пачками). Как быть?
Импульс это трэнд, получается торговля по трэнду, ручная торговля. Скальпинг это 2-3 пипса огромным лотом. Важный момент скальпенга успеть заработать более 100% прежде чем потеряешь депозит. Для скальпенга луче использовать робота в ручную торговать шанцев заработать нету .      
