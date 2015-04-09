Безиндикаторная торговля. - страница 13
Ты съел булочку, которую приготовил для меня? ;)
Похоже Вы и Остальные немного выдумали для себя. По Вашему (ко Всем) дерево назовём столбом и докажем что оно есть столб . Был же четко задан вопрос. Нет перевернули всё сверху вниз и снизу в верх.
Куда Вас понесло? Докажите лучше, что автомобиль не является индикатором. ))
Дерево тоже индикатор, так как имеет разные состояния.
Столб тоже индикатор. Попробуйте его не объехать. ;)
Тик - мгновенная стоимость (по аналогии с мгновенной скоростью автомобиля) актива. Бар - это отображение стоимости актива в диапазоне времени бара и бар это еще не математическое преобразование цены - это просто отрисовка пути цены во временном промежутке бара.
Так?
Индикатор без цены не имеет смысла.
Ну зачем так упрощать?
Индикатор - это математический фильтр. И применить его можно как угодно и к кому угодно.
Например, можно применить к группе трейдеров - определить самого быстрого трейдера, или самого медленного, можно применить фильтр к шкале времени, можно - к наклону кривой эквити или баланса, можно к другому индикатору или группе индикаторов...
Ну зачем так упрощать?
Индикатор - это математический фильтр. И применить его можно как угодно и к кому угодно.
Например, можно применить к группе трейдеров - определить самого быстрого трейдера, или самого медленного, можно применить фильтр к шкале времени, можно - к наклону кривой эквити или баланса, можно к другому индикатору или группе индикаторов...
Я торгую ценой... Если применять индикатор не включающий в себя значение цены для торговли ценой. То какова его польза?
barabashkakvn 1. что Вы хотите здесь услышать? Можно ли торговать без индикаторов? 2. Думаю, Вы знаете ответ на этот вопрос. 3. Что конкретно Вас интересует?
Посмотрите на анализ "Сигналов". Половина параметров там не связана с ценой. Не ужели от них нет ни какой пользы?