tol64:
Ты съел булочку, которую приготовил для меня? ;)
Speculator_:
Похоже Вы и Остальные немного выдумали для себя. По Вашему (ко Всем) дерево назовём столбом и докажем что оно есть столб . Был же четко задан вопрос. Нет перевернули всё сверху вниз и снизу в верх. 

Куда Вас понесло? Докажите лучше, что автомобиль не является индикатором. ))

Дерево тоже индикатор, так как имеет разные состояния.

Столб тоже индикатор. Попробуйте его не объехать. ;) 

 
Но сама цена является тем значением без которого индикатор принципе существовать не может. Индикатор без цены не имеет смысла. Предположить что цена и есть индикатор то тогда чем является сам индикатор?     
 

Тик - мгновенная стоимость (по аналогии с мгновенной скоростью автомобиля) актива. Бар - это отображение стоимости актива в диапазоне времени бара и бар это еще не математическое преобразование цены - это просто отрисовка пути цены во временном промежутке бара.

Так? 

barabashkakvn:
Уважаемый топикстартер, почему Вы упорно игнорируете мой вопрос?
 
Speculator_:
  Индикатор без цены не имеет смысла.

Ну зачем так упрощать?

Индикатор - это математический фильтр. И применить его можно как угодно и к кому угодно.

Например, можно применить к группе трейдеров - определить самого быстрого трейдера, или самого медленного, можно применить фильтр к шкале времени, можно - к наклону кривой эквити  или баланса, можно к другому индикатору или группе индикаторов...

 
VNIK:

Ну зачем так упрощать?

Индикатор - это математический фильтр. И применить его можно как угодно и к кому угодно.

Например, можно применить к группе трейдеров - определить самого быстрого трейдера, или самого медленного, можно применить фильтр к шкале времени, можно - к наклону кривой эквити  или баланса, можно к другому индикатору или группе индикаторов...

Я торгую ценой... Если применять индикатор не включающий в себя значение цены для торговли ценой. То какова его польза?   
 
Speculator_:
Я торгую ценой... Если применять индикатор не включающий в себя значение цены для торговли ценой. То какова его польза?   
Посмотрите на анализ "Сигналов".  Половина параметров там не связана с ценой. Не ужели от них нет ни какой пользы?
 
Tapochun:
barabashkakvn 1. что Вы хотите здесь услышать? Можно ли торговать без индикаторов? 2. Думаю, Вы знаете ответ на этот вопрос. 3. Что конкретно Вас интересует?
  1. Я хочу услышать ответ.
  2. Вы телепат?
  3. Меня конкретно интересует: "Возможна ли безиндикаторная торговля?"
 
VNIK:
Посмотрите на анализ "Сигналов".  Половина параметров там не связана с ценой. Не ужели от них нет ни какой пользы?
От сюда  начинается тема индустрии в сфере рыночной торговли. Но эта тема под запретом. 
