Безиндикаторная торговля. - страница 23
Да я и не спорил. Я задал вопрос: зачем? Какой в этом смысл? Будет уже не торговля, а азартная игра.
А с индикаторами не азартная? ))
Подведу промежуточный итог:
Торговля без индикаторов (т.е. без хендлов и при голом графике на котором только бары) в принципе возможна, но здесь вычисления ограничиваются простейшими арифметическими операциями - сравнением двух соседних величин: или цен двух соседних баров или цены в два разных мгновения времени.
- Технический индикатор - определение есть
- Индикатор вообще - нет чёткого представления
- Цена - непонятно
- Время - непонятно
Вы не правы.
Вот прмер - мой советник запускается "на голом графике", ни одного хендла не используется. Это - какая у меня торговля ?
Глухой человек будет ориентироваться на индикаторы другого рода. Звук например, тоже может быть индикатором. Звуковые индикаторы никто пока не отменял.
А слепой будет ощупывать предметы. Не глядя можно определить горячий предмет или холодный. Тоже своего рода индикаторы. ))
Это не индикаторы - это реакция на собственные действия.
Глухой, слепой, немой... Не будем утрировать. Давайте договоримся, что при безиндикаторной торговле график выглядит так:
Именно так выглядит график при работе моего советника. Еще в верхнем правом углу - значок эксперта висит.
Что означает запускается? Открывает позицию наугад?
Это не индикаторы - это реакция на собственные действия.
Почему Вы навязываете Ваше мнение всем? Ваше мнение - одно из тысячи. Доказывайте только своё личное видение. Вас никто истиной в последней инстанции не назначал.
нельзя цветные бары!))))))