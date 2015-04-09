Безиндикаторная торговля. - страница 23

Tapochun:
Да я и не спорил. Я задал вопрос: зачем? Какой в этом смысл? Будет уже не торговля, а азартная игра.

А с индикаторами не азартная? ))

 
barabashkakvn:

Подведу промежуточный итог:

  • Технический индикатор - определение есть
  • Индикатор вообще - нет чёткого представления
  • Цена - непонятно
  • Время - непонятно
Торговля без индикаторов (т.е. без хендлов и при голом графике на котором только бары) в принципе возможна, но здесь вычисления ограничиваются простейшими арифметическими операциями - сравнением двух соседних величин: или цен двух соседних баров или цены в два разных мгновения времени.

Вы не правы.

Вот прмер - мой советник запускается "на голом графике", ни одного хендла не используется. Это - какая у меня торговля ?

 
tol64:

Глухой человек будет ориентироваться на индикаторы другого рода. Звук например, тоже может быть индикатором. Звуковые индикаторы никто пока не отменял.

А слепой будет ощупывать предметы. Не глядя можно определить горячий предмет или холодный. Тоже своего рода индикаторы. )) 

Это не индикаторы - это реакция на собственные действия.

 

Глухой, слепой, немой... Не будем утрировать. Давайте договоримся, что при безиндикаторной торговле график выглядит так:

чистый график 

 
Laryx:

Что означает запускается? Открывает позицию наугад? 
 
barabashkakvn:

Глухой, слепой, немой... Не будем утрировать. Давайте договоримся, что при безиндикаторной торговле график выглядит так: 

Именно так выглядит график при работе моего советника. Еще в верхнем правом углу - значок эксперта висит.

tol64:
Что означает запускается? Открывает позицию наугад? 
Нет, конечно. Я просто уточняю, что имеет ввиду под "безындикаторной торговлей" barabashkakvn:
 
DC2008:

Это не индикаторы - это реакция на собственные действия.

Реакция будет уже после того, как мозгом был произведён анализ. Поэтому это индикаторы. ))
 
barabashkakvn:

Глухой, слепой, немой... Не будем утрировать. Давайте договоримся, что при безиндикаторной торговле график выглядит так:

 

нельзя цветные бары!))))))
 
barabashkakvn:

Глухой, слепой, немой... Не будем утрировать. Давайте договоримся, что при безиндикаторной торговле график выглядит так:

 

Почему Вы навязываете Ваше мнение всем? Ваше мнение - одно из тысячи. Доказывайте только своё личное видение. Вас никто истиной в последней инстанции не назначал.

 
transcendreamer:
нельзя цветные бары!))))))
И цены разные тоже нельзя. Должна быть всегда прямая линия. Ноль. ))
