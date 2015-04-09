Безиндикаторная торговля. - страница 20
Уже не "украл".
А почему мои золотые слова не включили ваш список !
А почему мои золотые слова не включили ваш список !
Потому что: 1)
Безиндикаторная торговля.
Petros, 2014.11.10 18:41
Вы украли мои идеи. :(
На это можно нобелевскую премию получить. :)
и 2)
Безиндикаторная торговля.
Petros, 2014.11.13 18:46
barabashkakvn
Вы «украли» мои идеи, интерпретировали мои тучи и дождь.
А на счет индикатора скажу: Без индикаторов не только не возможно торговать, но и нельзя жить !
P.S. У меня не русское образование, и по-этому разрешаю сделать корректировку.
Если вы жили в Москве, то я вас отправил к Гарику Мартиросяну, и он все вам об’яснил.
И возникает один вопрос: что случилось с Вами. Мы все еще дети СССР.
Вот мой бомонд:
21 век!
Вообще. Но можно и к форексу. )
Я считаю вас скорой помощью этого форума (серьезно).
И неужели Вы потеряли чувство юмора ?
А что значит бомонд, я не знаю.
1-ый не открывает, а на втором, где хором поют, эта песня называется “Черный кот”, я еще в школе на аккордеоне играл, даже ноты помню:
Ми бемоль, Сол, до~, Ми бемоль, Сол, до~, Си бемоль, Сол до~ . . . .
Бар на графике - это сжатая информация о: цене инструмента, скорости изменения цены. Тиковый график и объёмы - первоисточник. Остальные построения вторичны. Думаю анализируя скорость изменения объёмов... Хотя если анализировать - значит проводить математические преобразования, а это уже технический индикатор.