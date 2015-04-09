Безиндикаторная торговля. - страница 20

barabashkakvn:
Уже не "украл".

  А почему мои золотые слова не включили ваш список !

 

 
Petros:

  А почему мои золотые слова не включили ваш список !

 

Потому что: 1)

Petros, 2014.11.10 18:41

  Вы украли мои идеи. :(

 На это можно нобелевскую премию получить. :)


Безиндикаторная торговля.

barabashkakvn:

Если вы жили в Москве, то я вас отправил к Гарику Мартиросяну, и он все вам об’яснил.

И возникает один вопрос: что случилось с Вами. Мы все еще дети  СССР.

 

 
Petros:

Если вы жили в Москве, то я вас отправил к Гарику Мартиросяну, и он все вам об’яснил.

И возникает один вопрос: что случилось с Вами. Мы все еще дети  СССР.

 

Вот мой бомонд: 1 2 3 4

 

 

21 век! 

 
tol64:
Вообще. Но можно и к форексу. )
Это намёк в сторону Ренко?
 
barabashkakvn:

Вот мой бомонд:    

 А что значит бомонд, я не знаю.

Я считаю вас скорой помощью этого форума (серьезно).

И неужели Вы потеряли чувство юмора ?

 

 
Petros:
 А что значит бомонд, я не знаю.

Я считаю вас скорой помощью этого форума (серьезно).

И неужели Вы потеряли чувство юмора ?

 


 

 
barabashkakvn:

 


 1-ый не открывает, а на втором, где хором поют, эта песня называется “Черный кот”, я еще в школе на аккордеоне играл, даже ноты помню:

Ми бемоль, Сол, до~, Ми бемоль, Сол, до~, Си бемоль, Сол до~  . . . .

 

Бар на графике - это сжатая информация о: цене инструмента, скорости изменения цены. Тиковый график и объёмы - первоисточник. Остальные построения вторичны.  Думаю анализируя скорость изменения объёмов... Хотя если анализировать - значит проводить математические преобразования, а это уже технический индикатор

